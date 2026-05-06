Día de la Madre: cómo restaurar gratis una foto antigua con inteligencia artificial

Una imagen ilustra la restauración de una fotografía antigua de una madre con su hijo a través de la inteligencia artificial, mostrando el sorprendente antes y después del proceso digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre puede ser una fecha de nostalgia para quienes ya no tienen a su mamá consigo. Si conservas una foto antigua de ella, hoy existen soluciones gratuitas y accesibles para devolverle vida y color con inteligencia artificial. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo escanear, restaurar, mejorar y hasta animar una imagen antigua, usando herramientas que no requieren conocimientos técnicos avanzados ni inversiones costosas.

Paso a paso

Paso 1: Digitaliza la foto con tu teléfono

No necesitas un escáner profesional. Puedes usar tu smartphone con aplicaciones como Google PhotoScan (gratis para iOS y Android), que elimina reflejos y recorta la imagen automáticamente. Coloca la foto sobre una superficie plana, limpia la lente de tu cámara y sigue las instrucciones para mover el celular sobre los puntos que marca la app. Evita superficies texturizadas y manipula la foto con cuidado, idealmente usando guantes de algodón para no dañarla.

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Otras apps recomendadas:

Photomyne Microsoft Lens Unfade Foto Scanner Pro (especializada en corregir el color amarillento)Si solo tienes el negativo de la foto, prueba con PictoScanner o Photo Negative Scanner, iluminando la película desde atrás con la pantalla de una tablet o PC.

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Una antigua fotografía de una madre con su bebé es restaurada digitalmente con inteligencia artificial, devolviendo la claridad y el detalle a recuerdos valiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 2: Sube la imagen a una plataforma de restauración con IA

Las siguientes herramientas permiten restaurar, colorear y mejorar fotos antiguas en pocos clics, muchas veces gratis:

<b>YouCam Enhance</b>

Disponible en web y en móvil.

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Sube la imagen (JPG, PNG, TIFF, GIF).Usa los módulos AI Enhance para mejorar nitidez, AI Colorize para colorizar fotos en blanco y negro y AI Object Removal para eliminar manchas o rasgaduras.

Ajusta el color y la luz si la foto está amarillenta.

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<b>ImageColorizer</b>

Plataforma online avanzada.

Sube la imagen y elige entre varios modelos: Face Restore (rostros), Scratch Removal (rayones), Upscale 200% (aumenta resolución).Permite personalizar instrucciones: por ejemplo, “preservar el grano histórico”, “evitar colores sobresaturados”.

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El modelo Nano Banana Pro realiza varias tareas en un solo paso.

<b>Magic Memory</b>

No almacena tus fotos en la nube.

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Sube tu imagen (máx. 10 MB, JPG/PNG/WebP) y en segundos restaura el rostro con GFPGAN, especializado en retratos antiguos.

Da una restauración gratis diaria en alta resolución.

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<u><b>Otras opciones:</b></u>

Hotpot.ai: ofrece hasta 75 restauraciones gratuitas al día.

Remini: mejora facial intensa, aunque la versión gratuita es muy limitada.

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Upscayl: aumenta la resolución de imágenes, ideal para fotos borrosas.

Fotor y VanceAI: alternativas para restauración y procesamiento por lotes.

Un hijo adolescente elabora un retrato ideal de su madre utilizando inteligencia artificial en su computadora, preparándose para el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Corrige posibles errores generados por la IA

Las IA a veces “alucinan” detalles. Si la foto restaurada muestra piel demasiado plástica, colores extraños o duplicación de extremidades, usa las funciones de inpainting o corrección manual:

Ajusta el nivel de restauración, no uses los valores más altos de “mejora”.

Utiliza “prompts negativos” como “sin anatomía errónea” si la plataforma lo permite.Si ves defectos localizados, usa herramientas de selección para corregir solo esa zona.---

Paso 4: Anima la foto restaurada (opcional)

Con Deep Nostalgia de MyHeritage, puedes animar el retrato y ver a tu mamá sonreír, parpadear o mover la cabeza. Sube la imagen restaurada, selecciona el rostro y en segundos tendrás un video breve en MP4. La versión gratuita permite entre 1 y 5 animaciones diarias.

Recomendaciones finales para conservar el legado familiar

Guarda siempre la imagen original escaneada sin modificar, como resguardo histórico.Realiza copias de seguridad en la nube y discos duros externos.Si compartes la imagen en redes sociales, considera añadir un texto conmemorativo o una dedicatoria especial.

Un adolescente utiliza un generador de fotos con inteligencia artificial en su computadora para crear imágenes personalizadas de su madre en diversos destinos, preparándolas como un regalo especial para el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué restaurar fotos antiguas con IA?

Las fotos antiguas suelen ser el único vínculo visual con madres y abuelas ya fallecidas. Con el paso del tiempo, el papel se deteriora y los colores se desvanecen. Antes, la restauración era costosa y requería expertos, pero la IA democratizó el proceso, permitiendo que cualquier persona recupere recuerdos valiosos en minutos y sin coste.

Un joven de 16 a 18 años utiliza un generador de imágenes con inteligencia artificial para crear la foto ideal de su madre, un regalo especial para el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La restauración con IA no es perfecta: puede inventar detalles o alterar rasgos. Por eso, es clave conservar siempre el archivo original. La imagen restaurada puede ser un homenaje, pero no debe reemplazar la memoria real ni el testimonio histórico. Usa la tecnología como herramienta, no como sustituto de la verdad.

Herramientas recomendadas (2026)

Herramientas de IA para restaurar fotos por el Día de la Madre

Recuperar una foto antigua con IA puede transformar el dolor de la ausencia en una oportunidad de homenaje y sanación. Este Día de la Madre, la tecnología te ofrece la posibilidad de acercarte de nuevo a esos recuerdos, preservándolos para siempre.

El Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026, según lo establece la Ley 28 de 1925 - crédito Visuales IA