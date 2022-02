Andy V: Esta prueba podría comprobar abuso sexual contra mujer y llevarlo a la cárcel por más de 20 años

Familiares de la supuesta víctima, quien es ahijada de Susy Díaz, presentaron más pruebas en contra de Andy V.

Andy V está siendo investigado debido a una denuncia de abuso sexual que recae en su contra. De acuerdo a la víctima, que padece un trastorno intelectual y epilepsia, el ex de Susy Díaz la agredió sexualmente durante la inauguración de un local en la playa San Antonio.

Aunque el exchica reality se ha encargado de desmentir estas graves acusaciones, el tío de la víctima presentó un revelador audio en el programa de Magaly Medina donde Andy V aceptaba haber abusado sexualmente a la mujer, a quien se le ha llamado como Julia para respetar su privacidad.

“Es verdad, la pulsee y nos besamos. Sí es verdad, tiene 30 años. Ella me habló, estaba suelta. Estuve con ella y punto. ¿Penetración? Sí, sí, hubo un poco, todo al ras”, se escucha en el audio.

Pese a esta prueba, Andy V negó haber tocado a la presunta víctima. “Lo único que te puedo decir es que yo no toqué a nadie. En todo caso la persona que ha puesto esta denuncia tendrá que demostrarlo”, le dijo a un reportero de Magaly TV La Firme. Sin embargo, una nueva prueba en su contra podría dejarlo sin argumentos y mandarlo a la cárcel por más de 20 años.

ADN DE ANDY V ESTARÍA EN LAS PRENDAS DE LA VÍCTIMA

Los abogados de la familia de Julia se acercaron a la Fiscalía de Lurín para presentar una nueva prueba en contra de Andy V. Se trata de las prendas que usó la presunta víctima el día de la supuesta agresión sexual. Se cree que allí permanecería el ADN del exesposo de Susy Díaz, comprobando así los tocamientos indebidos.

“Estamos pidiendo que esa muestra se haga un estudio de ADN y esa muestra arrojará que el señor es responsable”, explicó el letrado para las cámaras de Magaly Medina.

Cabe resaltar que aún se está a la espera de los resultados finales de los exámenes del médico legista. En tanto, los familiares de Julia temen represalías debido a la actitud violenta de Andy V.

EL DATO: Según el abogado de Julia, Andy V sigue sin presentarse ante las autoridades para responder las graves acusaciones que hay en su contra.

Abogado de la víctima piden que se realice una de prueba de ADN a las prendas de la mujer de 30 años. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

ANDY V PIDE QUE INVESTIGUEN AL TÍO DE LA VÍCTIMA

Este 23 de febrero, Andy V apareció en el programa de Amor y Fuego para pronunciarse luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de la ahijada de Susy Díaz, quien padece un trastorno intelectual y epilepsia.

“Yo no le he hecho nada a la chica”, comenzó diciendo Andrés Olano Castro, el verdadero nombre de Andy V, quien aprovechó para retractarse de lo que dijo en el audio que difundió Magaly Medina, en donde aceptaba haber tenido relaciones sexuales con la mujer.

Por otro lado, pidió que investiguen al tío de la denunciante, pues sería él quien busca aprovecharse de la joven al estar a cargo de su cuidado.

“Así como me investigan a mí, también al tío, que le hagan la prueba de ADN porque por ahí también la chica soltó que el tío la toca. Entonces, a mí no me van a querer voltear la torta para él limpiarse de la agresión que me ha hecho”, sostuvo.

Andy V acusa al tío de la supuesta víctima de haberle realizado tocamientos indebidos. (Foto: ATV)

Asimismo, Andy V denunció que los familiares de la joven de 30 años lo buscaron para golpearlo tras conocer del presunto abuso sexual, por lo que que piensa entablar una denuncia por intento de homicidio.

“Me estoy yendo al médico legista, recién, a hacer una denuncia efectiva a este agravio. Voy a hacer mi denuncia por intento de homicidio, por robo, porque me han robado mi reloj y por difamación, porque me están tratando de culpar por algo que yo nunca he hecho”, expresó en el informe emitido por el programa.

Andy V denuncia agresión física en su contra. VIDEO: Willax TV/ Amor y Fuego

