Jessica Newton confiesa estar distanciada de Magaly Medina y promete no hablar mal de ella: “Yo no vivo del rating

Jessica Newton admitió estar distanciada de Magaly Medina mucho antes de su pelea con Deyvis y Cassandra. (Foto: Composición)

Todo parece indicar que Jessica Newton y Magaly Medina están a punto de dejar de ser amigas. Luego que Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco afirmaron mediante un comunicado que la conductora de TV busca hacerles daño, la organizadora del Miss Perú decidió romper su silencio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Newton dejó en claro que no tiene pensado en arremeter contra Magaly Medina, pese a que haya criticado a Deyvis y dado entender en su programa que su hija abandonó a sus mascotas en un albergue.

“ Yo sé que hay muchos que desde ayer esperaban que yo empiece a atacar, criticar, dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, yo no vivo del rating y yo no tengo por qué salir a atacar a mi amiga porque se habrá comportado mal, sí, pero los sentimientos no cambian. Uno no te puede querer y porque te hacen algo malo, convertirse en alguien que te ataca y te ataca”, expresó Jessica mediante sus redes.

Jessica señaló que hablará con la ‘Urraca’ en privado para intentar resolver sus problemas, por lo que no se pronunciará más sobre el tema. “ Lo que yo le tengo que decir a Magaly será en privado y no tengo nada que ocultar, pero sí callar. Soy su amiga ”, dijo.

“Pero no es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar. Si esperan que yo salga a decir que es mala persona, que me ha usado y a los chicos, porque tiene algún interés… solo me quedo con las risas y con momentos de alegría ”, añadió.

YA ESTABAN DISTANCIADAS DESDE ANTES

Jessica Newton admitió que ya tenía problemas con Magaly Medina mucho antes de su pelea mediática con Cassandra y Deyvis. Sin embargo, no quiso revelar los motivos de su distanciamiento.

“Nosotras no nos separamos por este incidente con Cassandra y Deyvis. Sí me fastidió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly está tan expuesta a su trabajo que no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y periodista. Eso se enseña con cariño. Yo sé que algunos no están de acuerdo, incluyo a mis hijos”, expresó.

“ Si yo me alejé un poco de Magaly fue por algo que sucedió algo entre Magaly y yo fuera de pantalla. Aún así nos seguimos diciendo honestamente ‘te quiero’ ”, finalizó.

Jessica Newton se pronuncia sobre la pelea entre su familia con Magaly Medina. (VIDEO: Instagram/@jessicanewtonoficial)

¿QUÉ HIZO MAGALY MEDINA?

Según el comunicado que emitió Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, Magaly Medina cometió la infidencia de grabar y difundir en su programa una conversación íntima que tuvo con el cantante de cumbia sobre el nacimiento de su bebé Milán .

“El día que nació nuestro hijo le hicimos una videollamada para compartir ese momento tan especial con ella. La llamamos con ilusión, como amiga y madrina de nuestro hijo. Durante la llamada ella hizo hincapié en el hecho de que era una pena que no supiera grabar pantalla, pero grabó”, se lee en su comunicado.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa como parte de una nota, con el único interés de generar rating”, añadieron.

Magaly Medina dinfundió la conversación que tuvo con Deyvis Orosco el mismo día que nació su bebé. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Deyvis y Cassandara explicaron que no solo les molestó que Magaly Medina haya grabado y difundido la videollamada, sino también que no tomara en cuenta que el cumbiambero podría tener problemas con GV Producciones por aparecer en otro canal.

Debido a este incómodo hecho, la pareja decidió no responder los mensajes de la ‘Urraca’ cuando les pidió visitar al menor, ya que pensaron que grabaría el encuentro para luego emitirlo en Magaly TV La Firme, inclumpiendo así con su pedido de respetar la privacidad de la familia.

