Magaly Medina lanza duro comentario contra Karen Schwarz: “Es la tapa huecos más famosa de Latina”

Magaly Medina arremete contra Karen Schwarz. (Foto: Instagram)

Mujeres al Mando llegó a su fin y en su último programa tuvo como conductora invitada a Karen Schwarz, quien no dudó en enviarle una indirecta a Magaly Medina por las duras críticas que tuvo contra el magazine en los últimos años.

“Siempre escucho que dicen que la televisión es una jungla. Señores, no es una jungla. Somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que queremos, que amamos, que nos equivocamos. Jungla solamente los animales y aquí no hay animales, hay seres humanos”, dijo la ex reina de belleza.

La popular ‘Urraca’ al escuchar los comentarios de la conductora de televisión decidió responderle fiel a su estilo, recordándole el apodo que le puso Rodrigo González.

“ Por eso le decían mosca muerta, ahora entiendo . Es así pues, aparenta que es buena y luego te clava el puñal por la espalda. La única que habla de jungla acá soy yo”, comentó.

Asimismo, la polémica periodista explicó que ella usa metáforas al momento de referirse a los programa de televisión que compiten por el rating, pues considera que todos se encuentran en una jungla luchando por su presa.

“Cómo te explico que esto es una figura literaria, yo estoy hablando en metáfora. Estoy haciendo una metáfora con los animales de una selva, con el tigre con el león, el rating sería nuestra presa y por esa presa matamos , por eso lo comparo. El más fuerte sobrevive”, comentó.

De otro lado, Magaly Medina le recordó a Karen Schwarz todos los programas en los que ha participado y no ha tenido éxito, enumerando una gran cantidad de ellos para luego decirle que sola la llaman para ‘tapar huecos’ en Latina.

“A ti te mandaron a tu casa y no pudiste sobrevivir, por eso te mandaron a tapar huecos en Latina, tapas huecos de varios programas por los que has pasado. Lo único que le ha funcionado es cuando ella hacia Espectáculos, hace bastante tiempo, eso si le funcionaba, pero luego le vino una seguidilla de nada”, indicó.

Además, la conductora de Magaly Tv: La firme precisó que en estos momentos ella se encuentra cubriendo un espacio en Yo Soy. “ En Yo Soy está tapando un hueco ahora, porque en una época ella era la tapa hueco más famosa de Latina . Faltaba alguien y la ponían a ella ahí”, sentenció.

Magaly Medina respondió indirecta que le mandó Karen Schwarz en el programa de despedida de Mujeres al Mando.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ MUJERES AL MANDO?

Rodrigo González fue el primero en dar a conocer que Mujeres al Mando sería sacado del aire. Al día siguiente, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino confirmaron lo dicho por el productor, anunciando que el 25 de febrero sería su último programa.

Las presentadoras señalaron que la principal razón por la que el programa sale del aire es porque ya cumplió su tiempo en la televisión peruana, ya que ha pasado por varias transformaciones . Como se sabe, a lo largo de estos tres años ha tenido cuatro diferentes conductoras.

