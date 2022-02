Jorge Luna y Ricardo Mendoza, de Hablando Huevad..., ganan batalla legal a conocida empresa cervecera

Tras 8 meses de una dura batalla legal en Indecopi, Hablando Huevadas le ganó la demanda a Backus por el producto de cerveza "Helenita".

Hablando Huevadas, programa cómico conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, le ganó la demanda a Backus por el producto de cerveza “Helenita” luego de ocho meses de disputa legal en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

De acuerdo a la resolución sacada por el ente regulador, los comediantes ya cuentan con total autorización para ofrecer la cerveza Helenita, su propia marca de cerveza artesanal, en sus shows presenciales. Esto porque se declaró infundada la demanda interpuesta inicialmente por Backus.

¿Pero por qué Backus demandó a Hablando Huevadas? La empresa cervecera acusó a los comediantes ante Indecopi de haber utilizado la misma nomenclatura de la bebida alcohólica, pues Pilsen había sacado una campaña titulada “Disfruta una helenita” . Por ese motivo, Backus exigió a los creadores de Hablando Huevadas que retiraran su cerveza del mercado.

En su defensa, los comediantes aseguraron que su marca ya estaba registrada mucho antes de que empezara la campaña publicitaria de Backus, por lo que apelaron la demanda, resultando victoriosos al final de todo.

TOMARÁN ACCIONES LEGALES

Jorge Luna se pronunció a través de redes sociales luego de anunciar que Helenita seguirá vendiéndose como regularmente se hacía antes de la demanda interpuesta por Backus.

“Hace ocho meses, Backus, mediante el gigante verde (Pilsen), empapelaron todo el Perú con el nombre de nuestra marca (...) Eso nos hizo detener nuestro negocio de la rica Helenita, tuvimos que parar todas nuestras operaciones”, contó mediante su cuenta de Instagram.

Tras ello, mencionó que él y Ricardo Mendoza planean tomar acciones legales contra Backus debido a que han sentido que la demanda los afectó como pequeños emprendedores.

“Vamos a ver qué hacemos con todo el producto que nos quedamos cuando nos pusieron esta traba, y espero ser millonario con toda la plata que le pediré a Backus por todo el daño que nos hicieron a nosotros como emprendedores” , finalizó.

RICARDO MENDOZA CELEBRA VICTORIA

Ricardo Mendoza también decidió pronunciarse mediante su cuenta de Instagram, siendo una de sus primeras apariciones luego de haber estado en el ojo de la tormenta por haberse burlado de una agresión sexual que sufrió una niña en un bus de transporte público.

“Helenita es nuestra, creo que ya lo saben. Ojalá que le saquemos más provecho porque tengo que pagar otros juicios”, señaló en referencia a la investigación que enfrenta a cargo del Ministerio Público. “Hay muchas que dejamos de hacer, pero bueno... Helenita es nuestra”, añadió.

SOBRE HABLANDO HUEVADAS

Hablando Huevadas es un programa de YouTube, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, que cuenta con más de 1,29 millones, y cada publicación se vuelve un boom . Cabe resaltar que los conductores dejan claro que su humor es negro, para que estén preparados de lo que se viene.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza son dos comediantes que no solo hacen humor negro a través de su canal, sino también a través de su stand up comedy, los cuales no tardan en agotar entradas y tienen bastante afluencia del público. Mediante sus shows, los humoristas han arremetido contra conocidas figuras de la farándula, generando la reacción del público y de las redes sociales.

Este año, Ricardo Mendoza fue duramente criticado por unos comentarios que hizo en el programa Complétala, el cual conduce junto a Norka Gaspar. Ambos realizaron una indignante burla sobre un caso de agresión sexual contra una niña. Debido a la presión pública, terminaron pidiendo disculpas en sus redes sociales.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar hacen comentarios ofensivos en programa de YouTube Complétala.

