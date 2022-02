Guty Carrera: Su novia Brenda Zambrano se burla de la edad de Melissa Loza y ella se defiende

Brenda Zambrano, novia de Guty Carrera, se enfrenta a Melissa Loza y ella no se queda callada. (Foto: Instagram)

Guty Carrera estuvo solo un par de días en Esto es Guerra, tiempo necesario para que su novia, la influencer mexicana Brenda Zambrano, decidiera arremeter contra Melissa Loza, expareja del modelo, a través de redes sociales. Sus indirectas no pasaron desapercibidas por la chica reality, quien también respondió con todo.

El enfrentamiento inició cuando la estrella de Acapulco Shore publicó, de manera imprevista, unos polémicos mensajes en su cuenta de Twitter el mismo día que Guty fue presentado en el reality de competencia, donde se reencontró con Melissa Loza después de años.

“ Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás. Anda haciendo el ridículo, jubílese”, manifestó en clara referencia a la hermana de Tepha Loza.

Brenda Zambrano le mandó tremenda indirecta a Melissa Loza, enfocándose en su edad. (Foto: Twitter)

Como se recuerda, Melissa ha sido cuestionada en varias oportunidades por continuar en Esto es Guerra debido a su edad. La bailarina peruana tiene 43 años, mientras que el hijo de Edith Tapia 31 años ; es decir, son 12 años los que los separan.

MELISSA LOZA RESPONDE

La chica reality fue abordada por las cámaras de América Espectáculos para conocer cuál era su opinión por las indirectas que le mandó la pareja de Guty Carrera. Sin hacerse problemas, Melissa simplemente decidió ignorar cualquier tipo de crítica.

“ No tengo nada que opinar, para discutir se necesita de dos y yo la verdad estoy en otra etapa de mi vida, muy feliz, y no necesito de estas cosas del pasado. Entonces, nada, el pasado está enterrado, no tengo por qué responderle nada” , argumentó.

Por otro lado, Guty Carrera también fue consultado por este incómodo intercambio de palabras entre su actual pareja y su ex. El chico reality sacó cara por Brenda Zambrano porque considera que es una mujer con temperamento fuerte.

“Yo estoy con una mujer de carácter y que tiene las cosas claras, claro que sí. No sé, tendrías que preguntarle a ella, yo no tengo nada que hablar. Yo respeto las opiniones de todos, todos son libres de opinar, yo me mantengo en mi centro”, sentenció.

Guty y Melissa terminaron su romance en el 2014 debido a que la chica reality encontró unas conversaciones subidas de tono entre su expareja y Milett Figueroa. (Foto: América TV)

NOVIA DE GUTY TAMBIÉN LE MANDA INDIRECTA A ALEJANDRA BAIGORRIA

El regreso de Guty Carrera a Esto es Guerra no fue bien recibida por los internautas, quienes recordaron que Alejandra Baigorria lo acusó de haberla maltratado psicológicamente cuando mantenían una tormentosa relación amorosa.

Consciente de ello, la ‘rubia de Gamarra’ decidió publicar en su cuenta de Instagram reflexiones sobre la violencia contra la mujer. Esto como respuesta a la aparición de Guty en el reality de competencia. Sin embargo, la novia del ‘Potro’ también hizo lo propio para defender a su pareja.

“Eres un hombre increíble te mereces cosas grandes siempre te lo he dicho y te lo digo por aquí. Gracias por estar en mi vida, ya casi 3 años juntos y puedo confirmar que ERES Y SERÁS UN HOMBRE INCREÍBLE e INOCENTE. Te amo. .”, escribió la mexicana.

Recordemos que el Poder Judicial dictó que Guty Carrera se mantenga alejado de Alejandra Baigorria tras el escándalo mediático. No obstante, la denuncia fue archivada en 2019 por falta de pruebas .

Brenda Zambrano asegura que Guty Carrera es un hombre inocente. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ GUTY CARRERA SE FUE DE ESTO ES GUERRA?

En la última emisión de Esto es Guerra, de este viernes 25 de febrero, Johanna San Miguel llamó a Guty Carrera para expresarle su felicidad al saber que su carrera se estaba desarrollando bien en el extranjero, precisamente en México.

“Estoy feliz porque Guty está creciendo, él entró a un reality en MTV y eso es realmente es uno de los sueños que has podido cumplir. A él le corresponde ir unos días para grabar unas promociones”, comentó.

De esta manera, la presencia de Guty Carrera en el reality llegó a su fin. El ‘Potro’ confirmó que regresará al país azteca para grabar las promociones del programa Resistiré de MTV, en el que participa también su novia Brenda Zambrano.

SEGUIR LEYENDO: