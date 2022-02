Melissa Paredes reaparece en el último programa de Mujeres al Mando y envía indirecta para América Hoy

Melissa Paredes reapareció en el programa de despedida de Mujeres al Mando. (Foto: Latina)

En el último programa de Mujeres al Mando, emitido este viernes 25 de febrero, Melissa Paredes hizo su aparición triunfal luego de haber estado ausente en la conducción del programa desde que se anunció su cancelación. La modelo fue recibida con los brazos abiertos por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino.

“¡Buenos días, buenos días Perú! Yo dije que no puedo faltar, tengo que estar aquí y aquí estoy” , expresó la exconductora de América Hoy mientras hacía su ingreso al set de televisión, donde se encontraban las presentadoras de Latina y Karen Schwarz, quien fue la invitada especial junto a Magdyel Ugaz.

La primera en tomar la palabra fue Giovanna Valcárcel, quien no dudó en bromear con ella sobre su inesperada aparición en el canal de San Felipe, ya que muchos aseguraban que estaría en otro lado. Recordemos que mucho se rumoreaba sobre su ingreso a Esto es Guerra, ya que Anthony Aranda, su actual pareja, es ahora un guerrero de América TV.

“Melissa, yo creí que ibas a entrar así ¡juaaa!”, indicó en referencia a la capa que usan los guerreros durante su presentación en el reality de competencia para revelar su identidad. “Pero no, no entraste así porque sabías que ibas a venir a Latina”, añadió.

LE MANDÓ INDIRECTA A AMÉRICA HOY

Luego de una pausa comercial, Melissa Paredes se mostró agradecida con la producción por permitirle estar en el último programa de Mujeres al Mando, el único espacio televisivo que le abrió las puertas tras protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Me siento feliz, yo dije que tenía que estar aquí porque ustedes me dieron la mano en un momento muy duro de mi vida. Y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón. Pararme en este escenario, decir que aquí estoy, de pie y de vuelta… eso se los agradezco muchísimo ”, expresó Paredes.

Thaís Casalino, quien fue la primera persona que entrevistó a Melissa tras su divorcio con Rodrigo Cuba, aprovechó también para enviarle una indirecta a Ethel Pozo y Janet Barboza, excompañeras de la modelo peruana.

“Siempre las mujeres estamos para darnos la mano, no hay que olvidarnos de mandar ese mensaje”, indicó la presentadora, a lo que Melissa añadió: “Eso es, las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca. No importa cómo te caes, sino cómo te levantas”.

Recordemos que Melissa confesó en el espacio de Latina que América Hoy la retiró de la conducción luego de haber sido ampayada besando a su bailarín de Reinas del Show, negando así la versión de Janet y Ethel, quienes afirmaron que intentaron por todos los medios que ella regrese.

Melissa Paredes hizo su regreso triunfal a Mujeres al Mando para agradecer al programa por la oportunidad de haberla tenido en la conducción. (VIDEO: Latina TV / Mujeres al Mando)

¿SERÁ CONDUCTORA DE LATINA?

El retorno de Melissa Paredes a Latina enciende nuevamente los rumores sobre un posible ingreso en la conducción del programa que reemplazará a Mujeres al Mando. Al parecer en el canal de la avenida San Felipe, se descarta indudablemente que tenga algún contrato con América Televisión por el momento.

Recordemos que, a través de su cuenta oficial de Instagram, Giovanna Valcárcel dijo que era muy “sospechoso” que Melissa no haya aparecido en Mujeres al Mando un día antes de que se anunciara que el magazine había sido cancelado.

“¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) tendrás programa propio?”, le preguntó mediante redes.

La expresentadora de América Hoy evitó contestar la pregunta y respondió nerviosa: “Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada de sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mandame un saludito ya que estás en la radio”.

