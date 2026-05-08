Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

La líbero explicó los motivos por los cuales no decidió marcharse tras el tricampeonato. Créditos: Córner Blanquiazul / Youtube.

Esmeralda Sánchez reveló que estuvo cerca de dejar Alianza Lima tras lograr el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley y anunció que la próxima será su última temporada en el equipo ‘blanquiazul’.

En una entrevista con Córner Blanquiazul, Sánchez confirmó que seguirá una temporada más en La Victoria. “Todavía me queda un año más con el equipo, así que tengo una temporada más para quedarme”, señaló.

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Consultada sobre los rumores de su salida, reconoció que recibió ofertas para jugar en el extranjero, pero que el vínculo con el club fue determinante para permanecer. “Tuve propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé es por el cariño que le tengo a la institución”, explicó.

Esmeralda destacó que su posible salida habría afectado al plantel, ya que Maëva Orlé y el entrenador Facundo Morando también confirmaron su partida. “Si yo me iba, también se iba Maëva, que es una jugadora supertop, y mi decisión fue quedarme para no dejar al equipo a la deriva, porque ya se iba ‘Facu’, se iba Maeva, entonces era como desarmar un poco el equipo”, expresó.

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Esmeralda Sánchez levantando el trofeo de la Liga Peruana de Vóley por tercer año consecutivo. Crédito: FPV

La líbero nacional anunció que su aspiración es competir en el extranjero y que afrontará su última temporada en Alianza Lima con ese objetivo en mente. “Uno de mis sueños es ir a jugar al extranjero y cumplir ese objetivo, pero estoy segura que la próxima temporada la voy a disfrutar al máximo, porque sé que va a ser mi última temporada”, remarcó.

Aunque todavía no decidió en qué liga continuará su carrera, Sánchez contó que conversó con Cenaida Uribe, quien le aseguró que siempre tendrá las puertas abiertas en Alianza Lima si desea regresar.

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“No lo tengo decidido, pero mi objetivo es salir a jugar afuera, para experimentar. Cenaida me ha dicho que si en algún momento quiero volver, las puertas de Alianza van a estar completamente abiertas. Volvería”, concluyó.

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima.

Los movimientos de Alianza Lima en el mercado de fichajes

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Alianza Lima inició la temporada 2026/2027 con una serie de movimientos significativos en el mercado de fichajes, marcados por salidas relevantes, renovaciones estratégicas e incorporaciones de figuras tanto locales como internacionales.

Entre las altas más destacadas, Cenaida Uribe oficializó la llegada de Flavia Montes, central que se suma a las filas ‘blanquiazules’ tras dos temporadas en Universidad San Martín.

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Otra adición clave es la de Allison Holland, reconocida bloqueadora en la Liga Peruana de Vóley, junto a Cristina Cuba, experimentada armadora que arriba procedente de Regatas Lima.

El equipo también refuerza su plantel con talento internacional. Daniela Bulaich, jugadora olímpica argentina y reciente integrante del Narconon Volley Melendugno de Italia, se incorporará al conjunto victoriano para la próxima campaña, aportando experiencia y calidad en la ofensiva.

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La gerenta de Alianza Lima dio a conocer la llegada de una nueva olímpica. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

En cuanto a las bajas, la opuesta francesa Maëva Orlé deja Alianza Lima tras conquistar el tricampeonato y continuará su carrera en Brasil, al igual que el entrenador Facundo Morando, quien probablemente dirigirá al Fluminense. La salida de ambos marca el cierre de un ciclo exitoso.

Además, todas las jugadoras extranjeras, excepto Maria Alejandra Marín, seguirán el mismo rumbo de salida que Orlé. Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no renovaron su vínculo y no formarán parte del plantel en la nueva temporada.

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Maeva Orlé se despide de Alianza Lima luego de haber logrado un exitoso tricampeonato. Crédito: FPV

Respecto a la continuidad de la base nacional, Alianza aseguró la presencia de jugadoras clave para mantener la competitividad del equipo. Ysabella Sánchez y Esmeralda Sánchez seguirán defendiendo los colores del club, luego de que finalmente se descartara su salida.

También se quedan Sandra Ostos, Diana de la Peña, Clarivett Yllescas, Esmeralda Loroña, Nayeli Yábar y Zahira Quiñe, consolidando una estructura local sólida para afrontar el nuevo reto deportivo.

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