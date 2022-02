Mujeres al Mando: Karen Schwarz y Magdyel Ugaz viven emotivo reencuentro en programa de despedida

Karen Schwarz y Magdyel Ugaz viven emotivo reencuentro en programa de despedida de Mujeres al Mando. (Foto: Latina)

Tal y como se anunció, Mujeres al Mando llegó a su fin este viernes 25 de febrero. El magazine conducido por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino quiso despedirse del público peruano con una celebración especial por sus 3 años al aire. Karen Schwarz y Magdyel Ugaz fueron las sorpresas iniciales.

La actual conductora de Yo Soy: Nueva Generación fue la primera en aparecer en pantalla. Recordemos que Karen fue una de las primeras conductoras de Mujeres al Mando junto a Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, por lo que fue invitada para cerrar con broche de oro el programa de Latina.

“ Buenos días, qué lindo estar aquí. Vamos a celebrar 3 años de alegría y, sobre todo, para irnos arriba porque este programa llegó con el corazón grande. ¡Ahora nos sumamos más mujeres al mando! ”, expresó durante su presentación.

Karen Schwarz hizo su aparición en el último programa de Mujeres al Mando. (Foto: Latina)

Posterior a ello, Thaís y Giovanna anunciaron que ella no era la única sorpresa del día porque todavía faltaba otra ‘mujer al mando’ por presentar. Es así que Magdyel Ugaz, recordada por su papel de Teresita en Al Fondo Hay Sitio, hizo su aparición a través de una videollamada.

“Mi corazón está latiendo a mil. Cuando vi entrar a Karen me acordé cuando empezamos esta aventura de Mujeres al Mando. No puedo creer todo este tiempo que ha durado y me siento tan afortunada de haber sido parte de este grupo humano y de todas las conductoras que se sumaron”, manifestó la destacada actriz desde España.

SE EMOCIONARON

Karen Schwarz confesó que ver a Magdyel Ugaz después de tanto tiempo era un hecho que la emocionaba demasiado, al punto de querer llorar de alegría. Cabe resaltar que ambas han demostrado tener una buena relación de amistad a lo largo de los años.

“No les voy a mentir, se me hace un nudo en la garganta porque es recordar. Estas lágrimas que en el transcurso se me van salir son porque gracias a este programa conocí a este ser humano maravilloso. Me apoyó en los mejores y peores momentos. Fue un regalo que me dio la vida ”, indicó.

Luego de recordar el último momento que tuvieron juntas en Mujeres al Mando, pues Ugaz se retiró de la conducción en el 2019 debido a sus compromisos como actriz, la artista nacional le dedicó unas tiernas palabras a Schwarz.

“Somos intensas, somos sensibles, unas locas. Yo celebro que la vida me haga reencontrarme como almas como la tuya. Como decías, en este medio se cuentan muchas historias… pero nosotras podemos dar fe que no solo nos hemos hecho amigas, sino hermanas y eso lo celebro. Estoy emocionada que se cierre esta etapa”, sostuvo.

Karen Schwarz y Madgdyel Ugaz viven emotivo reencuentro en último programa de Mujeres al Mando. (VIDEO: Latina / Mujeres al Mando)

¿POR QUÉ SE CANCELÓ MUJERES AL MANDO?

Rodrigo González fue el primero en dar a conocer que Mujeres al Mando sería sacado del aire. Al día siguiente, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino confirmaron lo dicho por el productor, anunciando que el 25 de febrero sería su último programa.

Las presentadoras señalaron que la principal razón por la que el programa sale del aire es porque ya cumplió su tiempo en la televisión peruana, ya que ha pasado por varias transformaciones . Como se sabe, a lo largo de estos tres años ha tenido cuatro diferentes conductoras.

