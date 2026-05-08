Perú

Machu Picchu: Familia de osos andinos son avistados en vía férrea por turistas

La aparición de familias de osos de anteojos sobre la vía férrea Machu Picchu-Ollantaytambo y bosques del Santuario Histórico de Machu Picchu plantea desafíos de conservación en uno de los destinos más visitados de Sudamérica

Guardar
Google icon
Machu Picchu.
Machu Picchu.

Las imágenes de osos andinos caminando libremente por la vía férrea que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, en Urubamba, Cusco, se han convertido en tendencia en las redes sociales.

El reciente avistamiento, registrado en videos y fotografías, muestra a madres acompañadas de oseznos y ejemplares juveniles desplazándose con calma sobre los rieles del tren turístico, a la vista de decenas de visitantes.

PUBLICIDAD

El suceso ha generado tanto asombro como preocupación entre la comunidad digital, al tratarse de una especie considerada vulnerable y protegida por el Estado peruano.

Roberto Carlos Quispe García, especialista en monitoreo biológico y control de vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), explicó que la presencia de los osos de anteojos, conocidos localmente como ukumaris, resulta habitual en la zona, ya que el Santuario Histórico de Machu Picchu forma parte de su hábitat natural.

PUBLICIDAD

“Esta madre con sus oseznos, aledaño al centro poblado de Machu Picchu, (su aparición) es normal, la riel a pesar de que es usada por los servicios ferroviarios no ha resultado ser un impedimento para el tránsito de los osos, no fractura su habitad”, relató el experto.

El fenómeno no solo ha captado la atención de turistas y pobladores locales. Los registros en video muestran cómo los animales se desplazan por los rieles, se aproximan al río Vilcanota y aprovechan la abundancia de alimento en bosques cercanos, sin que se reporten incidentes con los trenes.

De acuerdo con el Sernanp, cerca del 80% del santuario es utilizado por estos mamíferos, quienes no siguen rutas fijas, sino que exploran el territorio en busca de alimento y refugio.

Osos andinos desafían los rieles de Machu Picchu y revolucionan las redes sociales.
Osos andinos desafían los rieles de Machu Picchu y revolucionan las redes sociales.

Monitoreo satelital, protección y convivencia

El monitoreo de la población de osos andinos en el Santuario de Machu Picchu se realiza mediante collares satelitales y cámaras trampa, una estrategia conjunta de Sernanp y organizaciones no gubernamentales.

Esta tecnología, implementada desde hace tres años, ha permitido identificar más de 70 ejemplares en el área protegida. Los datos recabados ofrecen información en tiempo real sobre los desplazamientos de los animales, sus preferencias de hábitat y los periodos utilizados para la reproducción y alimentación.

La convivencia entre los osos y las actividades humanas en la zona turística presenta retos adicionales. El incremento de avistamientos en la vía férrea ha impulsado campañas de señalización y colaboración con empresas ferroviarias para reducir riesgos de accidentes. El objetivo es evitar atropellos y proteger tanto a los osos como a otras especies silvestres que comparten el territorio.

Ante la posibilidad de encuentros inesperados, las autoridades recomiendan a los visitantes mantener la calma, no acercarse a los animales y retirarse lentamente del área.

“La madre podría reaccionar por proteger a la cría”, advirtió Quispe García, quien subrayó que el comportamiento de los osos no suele ser agresivo. Las recomendaciones incluyen agruparse con otros turistas y realizar sonidos disuasivos en caso de que un ejemplar juvenil se acerque.

Los tres oseznos nacieron en enero, pero hicieron su primera aparición el 3 de junio.
Los tres oseznos nacieron en enero, pero hicieron su primera aparición el 3 de junio. Foto: Facebook/Queens Zoo

Conservar la biodiversidad

La protección de los osos andinos se ha convertido en una prioridad para el Estado peruano, que sanciona penalmente cualquier agresión contra esta especie.

El uso de pieles, garras y otras partes en prácticas de chamanería representa una amenaza adicional para la supervivencia de los ukumaris.

El Sernanp y otras instituciones han reforzado los lineamientos para intensificar la conservación y garantizar la coexistencia pacífica entre la fauna silvestre y los flujos turísticos que llegan cada temporada a Machu Picchu.

Google icon

Temas Relacionados

Machu PicchuOsos andinosOsos de anteojosperu-noticias

Más Noticias

La nutrición es una herramienta poderosa para prevenir y tratar la hipertensión arterial

Un enfoque en la alimentación balanceada permite reducir la incidencia de presión arterial elevada mediante el consumo regular de frutas, verduras y lácteos, ayudando a controlar los niveles de sal en la dieta diaria

La nutrición es una herramienta poderosa para prevenir y tratar la hipertensión arterial

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Partido de Roberto Sánchez afirma que el excandidato de Renovación Popular presentó un recurso sabiendo que este es “manifiestamente improcedente”

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

El principal festival lírico del Perú apuesta en 2026 por una ambiciosa producción, con la soprano Yolanda Auyanet y el tenor Ivan Magrì encabezando el reparto. Entradas disponibles en Teleticket

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Sala Suprema ratifica que el Parlamento sancionó arbitrariamente a la exfiscal de la Nación por una discrepancia jurídica y vulneró la independencia fiscal

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Perú será anfitrión del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis: cooperación espacial en Lima

Especialistas de todo el mundo, junto a funcionarios de agencias internacionales, debatirán retos de la exploración espacial en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos

Perú será anfitrión del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis: cooperación espacial en Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

ENTRETENIMIENTO

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial: “Vive solo y ve a sus hijos los fines de semana”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

DEPORTES

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Orgullo del Perú: Kimberly García se proclama bicampeona en el Poděbrady Race Walking de República Checa

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027