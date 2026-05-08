Machu Picchu: Familia de osos andinos son avistados en vía férrea por turistas

Machu Picchu.

Las imágenes de osos andinos caminando libremente por la vía férrea que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, en Urubamba, Cusco, se han convertido en tendencia en las redes sociales.

El reciente avistamiento, registrado en videos y fotografías, muestra a madres acompañadas de oseznos y ejemplares juveniles desplazándose con calma sobre los rieles del tren turístico, a la vista de decenas de visitantes.

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El suceso ha generado tanto asombro como preocupación entre la comunidad digital, al tratarse de una especie considerada vulnerable y protegida por el Estado peruano.

Roberto Carlos Quispe García, especialista en monitoreo biológico y control de vigilancia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), explicó que la presencia de los osos de anteojos, conocidos localmente como ukumaris, resulta habitual en la zona, ya que el Santuario Histórico de Machu Picchu forma parte de su hábitat natural.

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“Esta madre con sus oseznos, aledaño al centro poblado de Machu Picchu, (su aparición) es normal, la riel a pesar de que es usada por los servicios ferroviarios no ha resultado ser un impedimento para el tránsito de los osos, no fractura su habitad”, relató el experto.

El fenómeno no solo ha captado la atención de turistas y pobladores locales. Los registros en video muestran cómo los animales se desplazan por los rieles, se aproximan al río Vilcanota y aprovechan la abundancia de alimento en bosques cercanos, sin que se reporten incidentes con los trenes.

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De acuerdo con el Sernanp, cerca del 80% del santuario es utilizado por estos mamíferos, quienes no siguen rutas fijas, sino que exploran el territorio en busca de alimento y refugio.

Osos andinos desafían los rieles de Machu Picchu y revolucionan las redes sociales.

Monitoreo satelital, protección y convivencia

El monitoreo de la población de osos andinos en el Santuario de Machu Picchu se realiza mediante collares satelitales y cámaras trampa, una estrategia conjunta de Sernanp y organizaciones no gubernamentales.

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Esta tecnología, implementada desde hace tres años, ha permitido identificar más de 70 ejemplares en el área protegida. Los datos recabados ofrecen información en tiempo real sobre los desplazamientos de los animales, sus preferencias de hábitat y los periodos utilizados para la reproducción y alimentación.

La convivencia entre los osos y las actividades humanas en la zona turística presenta retos adicionales. El incremento de avistamientos en la vía férrea ha impulsado campañas de señalización y colaboración con empresas ferroviarias para reducir riesgos de accidentes. El objetivo es evitar atropellos y proteger tanto a los osos como a otras especies silvestres que comparten el territorio.

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Ante la posibilidad de encuentros inesperados, las autoridades recomiendan a los visitantes mantener la calma, no acercarse a los animales y retirarse lentamente del área.

“La madre podría reaccionar por proteger a la cría”, advirtió Quispe García, quien subrayó que el comportamiento de los osos no suele ser agresivo. Las recomendaciones incluyen agruparse con otros turistas y realizar sonidos disuasivos en caso de que un ejemplar juvenil se acerque.

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Los tres oseznos nacieron en enero, pero hicieron su primera aparición el 3 de junio. Foto: Facebook/Queens Zoo

Conservar la biodiversidad

La protección de los osos andinos se ha convertido en una prioridad para el Estado peruano, que sanciona penalmente cualquier agresión contra esta especie.

El uso de pieles, garras y otras partes en prácticas de chamanería representa una amenaza adicional para la supervivencia de los ukumaris.

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El Sernanp y otras instituciones han reforzado los lineamientos para intensificar la conservación y garantizar la coexistencia pacífica entre la fauna silvestre y los flujos turísticos que llegan cada temporada a Machu Picchu.