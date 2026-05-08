Choque entre camioneta policial y vehículo deja un muerto en la carretera Piura-Paita: familia exige investigación

Un joven pierde la vida en un violento choque entre una camioneta policial y otro vehículo en la carretera de Piura. La familia y amigos exigen respuestas y denuncian posibles irregularidades en la escena. (Crédito: Panamericana TV)

Un accidente de tránsito registrado en la carretera Piura–Paita, en la región Piura, dejó como saldo la muerte de un joven identificado como Jordi Lizana, tras el choque entre una camioneta policial y otro vehículo. Según informó Panamericana TV, el hecho generó conmoción entre familiares, amigos y transeúntes que se encontraban en la zona del siniestro.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el impacto habría ocurrido en circunstancias aún no esclarecidas. El fallecimiento del joven paiteño provocó la llegada de sus familiares, quienes expresaron su dolor y exigieron explicaciones sobre lo ocurrido, mientras se desarrollaban las primeras diligencias en el área del accidente.

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Accidente en la carretera Piura–Paita deja un fallecido y genera reclamos por investigación. (Foto composición: Infobae Perú/Captura de video: Panamericana TV)

Denuncia de familiares

Tras el accidente, familiares de la víctima cuestionaron el accionar de los efectivos policiales involucrados y denunciaron la falta de información sobre los ocupantes de la camioneta. Según sus declaraciones, no se les habría brindado datos claros sobre los responsables del vehículo policial, lo que incrementó sus dudas sobre el procedimiento seguido tras el choque.

Asimismo, testigos y familiares señalaron que, tras el accidente, otra unidad habría llegado al lugar con la aparente intención de retirar el vehículo policial involucrado. De acuerdo con el citado medio, estas versiones generaron sospechas sobre una posible manipulación de la escena del siniestro, lo que fue rechazado por los presentes, quienes exigieron que no se alteren las condiciones del lugar hasta la llegada de las autoridades competentes.

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Piura: choque entre camioneta policial y otro vehículo termina con la muerte de un joven. (Foto: Captura video/Panamericana TV)

Demora en diligencias fiscales

De acuerdo con lo manifestado en el lugar de los hechos, la llegada de las autoridades fiscales se habría producido con retraso, lo que generó malestar entre los familiares y testigos. Indicaron que, durante ese tiempo, la escena del accidente permaneció sin una intervención clara para el levantamiento del cuerpo ni para la preservación de evidencias.

Los familiares y vecinos exigieron la presencia inmediata de la Fiscalía y el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades. En ese contexto, solicitaron que se garantice la transparencia del proceso y que no haya interferencias en las diligencias.

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Tragedia en Piura: accidente entre unidad policial y vehículo deja un muerto y tensión en la zona. (Foto: Captura video/Panamericana TV)

Familia exige investigación

Ante lo ocurrido, los familiares de Jordi Lizana y ciudadanos presentes en la zona pidieron que se realice una investigación exhaustiva del caso. Además, demandaron que se identifique plenamente a los ocupantes de la camioneta policial y se esclarezca su participación en el accidente.

Asimismo, insistieron en que las autoridades deben garantizar un proceso transparente y objetivo que permita establecer responsabilidades. Mientras tanto, el caso continúa bajo indagación, a la espera de las diligencias oficiales que determinen las causas exactas del choque ocurrido en la carretera Piura–Paita.

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Familia exige investigación tras accidente con vehículo policial en la vía Piura–Paita. (Foto: Captura video/Panamericana TV)