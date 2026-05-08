Perú

Osinergmin aprueba reducción de tarifa de gas natural para estos servicios sociales de Lima, Callao e Ica

Miles de comedores populares y entidades sociales de Lima, Callao e Ica podrán reducir drásticamente sus gastos en energía tras ser incluidas en una nueva categoría tarifaria de gas natural, una medida que también impactará positivamente en la operatividad de las compañías de bomberos voluntarios de la región

Guardar
Google icon
Una medida a corto plazo sería la entrega de tarjetas o cupones alimentarios para ollas comunes y comedores populares.
Comedores populares.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó una nueva tarifa más económica de gas natural destinada a comedores populares, comités de vaso de leche y las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en Lima, Callao e Ica. Esta medida permitirá un ahorro significativo para miles de organizaciones sociales y entidades de emergencia que operan en estas regiones.

La decisión de Osinergmin implica que las organizaciones sociales y los bomberos voluntarios de Lima, Callao e Ica podrán acceder a la categoría tarifaria IP, correspondiente a Instituciones Públicas. Según el organismo regulador, este cambio permitirá a los beneficiarios reducir sus gastos mensuales en gas natural en más del 50% respecto a otros combustibles alternativos, como el balón de GLP.

PUBLICIDAD

¿Quiénes se benefician con la reducción de tarifa?

La nueva tarifa aprobada por Osinergmin beneficiará a comedores populares, comités de vaso de leche, ollas comunes, clubes de madres, centros materno-infantiles, cocinas familiares y a todas las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ubicadas en Lima, Callao e Ica. Estas entidades cumplen un rol esencial en la provisión de alimentos y servicios de emergencia para poblaciones vulnerables, por lo que la reducción de costos en sus operaciones resulta fundamental para el sostenimiento de sus actividades.

Comedor popular. Foto tomada el 11 de abril de 2022. REUTERS/Daniel Becerril
Comedor popular. Foto tomada el 11 de abril de 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Con la recategorización tarifaria, estas organizaciones podrán acceder a condiciones preferenciales en el consumo de gas natural, lo que se traduce en una disminución considerable de sus gastos operativos y una mayor disponibilidad de recursos para sus programas sociales y de atención a emergencias.

PUBLICIDAD

¿Cómo impacta la medida en los servicios sociales y de emergencia?

La recategorización aprobada por Osinergmin permitirá que las organizaciones sociales y las compañías de bomberos de Lima, Callao e Ica accedan a una tarifa de gas natural considerablemente más baja, optimizando así su capacidad de atención y respuesta. Según estimaciones del organismo, el ahorro superará el 50% en comparación con el uso de combustibles sustitutos, como el balón de GLP, lo que representa un alivio tangible para entidades que dependen de recursos limitados.

El análisis técnico realizado por Osinergmin identificó que el acceso a una tarifa más económica facilitará el funcionamiento de comedores y centros de atención alimentaria, así como reforzará la operatividad de los bomberos voluntarios, quienes cumplen una función crítica en la seguridad pública.

gas natural - cocina
gas natural - cocina

Rol de Osinergmin como regulador del sector energético

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería tiene la responsabilidad de fijar tarifas de gas natural para los usuarios regulados, asegurando la continuidad, seguridad y justicia en los precios del servicio para la población. Su labor reguladora busca fomentar la expansión del gas natural en el país y mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Con la reciente medida, Osinergmin reafirma su compromiso de promover el acceso equitativo a la energía para entidades que desempeñan un papel fundamental en el bienestar social y la seguridad de la ciudadanía. Además, la recategorización tarifaria contribuye a la sostenibilidad de estos servicios en un contexto económico desafiante, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y en beneficio directo de las comunidades más necesitadas.

La reducción de la tarifa de gas natural para servicios sociales y entidades de emergencia en Lima, Callao e Ica marca un paso relevante en la política de acceso energético inclusivo, favoreciendo tanto la economía de las organizaciones como la calidad de atención brindada a la población.

Temas Relacionados

Osinergmingas naturalperu-noticias

Más Noticias

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

La artista afirmó que costeó los tratamientos y estadía sin ayuda financiera, exponiendo las diferencias en el vínculo parental tras la separación

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Choque entre camioneta policial y vehículo deja un muerto en la carretera Piura-Paita: familia exige investigación

Familiares del joven fallecido denunciaron falta de información sobre los ocupantes de la camioneta policial involucrada en el siniestro

Choque entre camioneta policial y vehículo deja un muerto en la carretera Piura-Paita: familia exige investigación

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

La líbero confesó que tuvo muchas ofertas, pero que tomó la decisión de no irse del club, al menos hasta después de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

El peruano firmó una victoria inobjetable ante Lorenzo Sonego en su debut y sacó boleto a la siguiente fase, donde espera el estadounidense, quien reanuda su competencia luego de un mes

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial: “Vive solo y ve a sus hijos los fines de semana”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026