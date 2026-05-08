Osinergmin aprueba reducción de tarifa de gas natural para estos servicios sociales de Lima, Callao e Ica

Comedores populares.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó una nueva tarifa más económica de gas natural destinada a comedores populares, comités de vaso de leche y las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en Lima, Callao e Ica. Esta medida permitirá un ahorro significativo para miles de organizaciones sociales y entidades de emergencia que operan en estas regiones.

La decisión de Osinergmin implica que las organizaciones sociales y los bomberos voluntarios de Lima, Callao e Ica podrán acceder a la categoría tarifaria IP, correspondiente a Instituciones Públicas. Según el organismo regulador, este cambio permitirá a los beneficiarios reducir sus gastos mensuales en gas natural en más del 50% respecto a otros combustibles alternativos, como el balón de GLP.

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¿Quiénes se benefician con la reducción de tarifa?

La nueva tarifa aprobada por Osinergmin beneficiará a comedores populares, comités de vaso de leche, ollas comunes, clubes de madres, centros materno-infantiles, cocinas familiares y a todas las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ubicadas en Lima, Callao e Ica. Estas entidades cumplen un rol esencial en la provisión de alimentos y servicios de emergencia para poblaciones vulnerables, por lo que la reducción de costos en sus operaciones resulta fundamental para el sostenimiento de sus actividades.

Comedor popular. Foto tomada el 11 de abril de 2022. REUTERS/Daniel Becerril

Con la recategorización tarifaria, estas organizaciones podrán acceder a condiciones preferenciales en el consumo de gas natural, lo que se traduce en una disminución considerable de sus gastos operativos y una mayor disponibilidad de recursos para sus programas sociales y de atención a emergencias.

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¿Cómo impacta la medida en los servicios sociales y de emergencia?

La recategorización aprobada por Osinergmin permitirá que las organizaciones sociales y las compañías de bomberos de Lima, Callao e Ica accedan a una tarifa de gas natural considerablemente más baja, optimizando así su capacidad de atención y respuesta. Según estimaciones del organismo, el ahorro superará el 50% en comparación con el uso de combustibles sustitutos, como el balón de GLP, lo que representa un alivio tangible para entidades que dependen de recursos limitados.

El análisis técnico realizado por Osinergmin identificó que el acceso a una tarifa más económica facilitará el funcionamiento de comedores y centros de atención alimentaria, así como reforzará la operatividad de los bomberos voluntarios, quienes cumplen una función crítica en la seguridad pública.

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gas natural - cocina

Rol de Osinergmin como regulador del sector energético

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería tiene la responsabilidad de fijar tarifas de gas natural para los usuarios regulados, asegurando la continuidad, seguridad y justicia en los precios del servicio para la población. Su labor reguladora busca fomentar la expansión del gas natural en el país y mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Con la reciente medida, Osinergmin reafirma su compromiso de promover el acceso equitativo a la energía para entidades que desempeñan un papel fundamental en el bienestar social y la seguridad de la ciudadanía. Además, la recategorización tarifaria contribuye a la sostenibilidad de estos servicios en un contexto económico desafiante, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y en beneficio directo de las comunidades más necesitadas.

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La reducción de la tarifa de gas natural para servicios sociales y entidades de emergencia en Lima, Callao e Ica marca un paso relevante en la política de acceso energético inclusivo, favoreciendo tanto la economía de las organizaciones como la calidad de atención brindada a la población.