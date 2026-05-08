Perú será anfitrión del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis: cooperación espacial en Lima

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que Lima ha sido seleccionada como sede del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis (4th Artemis Accords Workshop), que se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2026. Esta designación marca un hito para el país, al convertirse en el primer Estado de América Latina en albergar un evento que reúne a las principales autoridades y expertos en materia de cooperación y gobernanza espacial a nivel global.

La organización de este taller es resultado de una estrecha colaboración entre CONIDA y la Cancillería peruana, en alianza estratégica con la NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta cooperación internacional ha permitido que el Perú se posicione como un referente regional en el impulso de políticas para el uso responsable y sostenible del espacio ultraterrestre.

PUBLICIDAD

Una vista impresionante de la Tierra como una media luna azul y blanca, capturada desde la órbita lunar, con la superficie craterizada de la Luna en primer plano, durante una misión del programa Artemis.

¿Qué son los Acuerdos Artemis?

Los Acuerdos Artemis fueron establecidos en 2020 y constituyen un marco internacional que reúne a países comprometidos con una exploración espacial pacífica, transparente y sostenible. Estos acuerdos están alineados con los principios del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el cual establece normas fundamentales para la utilización del espacio exterior en beneficio de toda la humanidad. La adhesión del Perú a los Acuerdos Artemis, formalizada el 30 de mayo de 2024, representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la cooperación internacional y en el desarrollo de capacidades nacionales en el ámbito espacial.

Importancia para el Perú

La elección de Lima como sede del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis posiciona al país como un actor clave en la agenda espacial mundial y fortalece su presencia en foros internacionales dedicados al desarrollo científico y tecnológico. Este acontecimiento adquiere un significado especial al coincidir con la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos (1826–2026), lo que contribuye a profundizar los vínculos bilaterales en áreas estratégicas como la ciencia, la tecnología y la innovación.

PUBLICIDAD

La NASA detalla su ambicioso programa Artemis para el regreso humano a la Luna, la construcción de una base permanente y la preparación de futuras misiones a Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser anfitrión de este taller permite al Perú mostrar sus avances en materia de gobernanza y regulación espacial, así como su compromiso con los valores de transparencia, cooperación y uso pacífico del espacio exterior. Además, fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países signatarios, impulsando el desarrollo de capacidades nacionales en investigación, tecnología e innovación espacial.

Encuentro de alto nivel internacional

El IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis reunirá en Lima a especialistas en políticas espaciales, derecho internacional y diversas ramas de la ingeniería, junto con representantes de agencias espaciales y organismos gubernamentales de los países signatarios de los Acuerdos Artemis. Durante las jornadas, los participantes analizarán los principales desafíos y oportunidades asociados a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en los próximos años.

PUBLICIDAD

La Agencia Especial del Perú (CONIDA) y la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) inician una nueva era de cooperación espacial con acuerdo histórico para lanzar cohetes sonda desde Punta Lobos, Pucusana. (ANDINA/Vidal Tarqui)

El evento ofrecerá un espacio para debatir sobre temas como la gestión sostenible de los recursos espaciales, la seguridad internacional, la cooperación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo central será fortalecer la cooperación internacional y promover una gobernanza espacial sostenible, capaz de responder a los retos que plantea la creciente actividad humana en el espacio.

La realización de este taller en Lima refuerza la proyección internacional del Perú y consolida su papel como impulsor de iniciativas de cooperación en un sector estratégico para el futuro. Además, representa una oportunidad para que el país impulse nuevas alianzas, fomente la formación de especialistas y amplíe su participación en misiones y proyectos internacionales relacionados con la exploración y el desarrollo espacial.

PUBLICIDAD

<br>