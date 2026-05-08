Perú

Perú será anfitrión del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis: cooperación espacial en Lima

Especialistas de todo el mundo, junto a funcionarios de agencias internacionales, debatirán retos de la exploración espacial en el marco de los 200 años de relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos

Guardar
Google icon
Imagen 56F2QA2I3VHXBE4XR4QIT6VLK4

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que Lima ha sido seleccionada como sede del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis (4th Artemis Accords Workshop), que se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2026. Esta designación marca un hito para el país, al convertirse en el primer Estado de América Latina en albergar un evento que reúne a las principales autoridades y expertos en materia de cooperación y gobernanza espacial a nivel global.

La organización de este taller es resultado de una estrecha colaboración entre CONIDA y la Cancillería peruana, en alianza estratégica con la NASA y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta cooperación internacional ha permitido que el Perú se posicione como un referente regional en el impulso de políticas para el uso responsable y sostenible del espacio ultraterrestre.

PUBLICIDAD

La Tierra en forma de media luna, azul y blanca, flota en la distancia sobre un fondo negro, junto a la superficie gris y craterizada de la Luna en primer plano
Una vista impresionante de la Tierra como una media luna azul y blanca, capturada desde la órbita lunar, con la superficie craterizada de la Luna en primer plano, durante una misión del programa Artemis.

¿Qué son los Acuerdos Artemis?

Los Acuerdos Artemis fueron establecidos en 2020 y constituyen un marco internacional que reúne a países comprometidos con una exploración espacial pacífica, transparente y sostenible. Estos acuerdos están alineados con los principios del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, el cual establece normas fundamentales para la utilización del espacio exterior en beneficio de toda la humanidad. La adhesión del Perú a los Acuerdos Artemis, formalizada el 30 de mayo de 2024, representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la cooperación internacional y en el desarrollo de capacidades nacionales en el ámbito espacial.

Importancia para el Perú

La elección de Lima como sede del IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis posiciona al país como un actor clave en la agenda espacial mundial y fortalece su presencia en foros internacionales dedicados al desarrollo científico y tecnológico. Este acontecimiento adquiere un significado especial al coincidir con la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos (1826–2026), lo que contribuye a profundizar los vínculos bilaterales en áreas estratégicas como la ciencia, la tecnología y la innovación.

PUBLICIDAD

Infografía detallada del programa Artemis, con un cohete despegando, un astronauta en la Luna cerca de una base lunar, y la Tierra al fondo.
La NASA detalla su ambicioso programa Artemis para el regreso humano a la Luna, la construcción de una base permanente y la preparación de futuras misiones a Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser anfitrión de este taller permite al Perú mostrar sus avances en materia de gobernanza y regulación espacial, así como su compromiso con los valores de transparencia, cooperación y uso pacífico del espacio exterior. Además, fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países signatarios, impulsando el desarrollo de capacidades nacionales en investigación, tecnología e innovación espacial.

Encuentro de alto nivel internacional

El IV Taller Internacional de los Acuerdos Artemis reunirá en Lima a especialistas en políticas espaciales, derecho internacional y diversas ramas de la ingeniería, junto con representantes de agencias espaciales y organismos gubernamentales de los países signatarios de los Acuerdos Artemis. Durante las jornadas, los participantes analizarán los principales desafíos y oportunidades asociados a la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en los próximos años.

Cohetes sonda
La Agencia Especial del Perú (CONIDA) y la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) inician una nueva era de cooperación espacial con acuerdo histórico para lanzar cohetes sonda desde Punta Lobos, Pucusana. (ANDINA/Vidal Tarqui)

El evento ofrecerá un espacio para debatir sobre temas como la gestión sostenible de los recursos espaciales, la seguridad internacional, la cooperación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo central será fortalecer la cooperación internacional y promover una gobernanza espacial sostenible, capaz de responder a los retos que plantea la creciente actividad humana en el espacio.

La realización de este taller en Lima refuerza la proyección internacional del Perú y consolida su papel como impulsor de iniciativas de cooperación en un sector estratégico para el futuro. Además, representa una oportunidad para que el país impulse nuevas alianzas, fomente la formación de especialistas y amplíe su participación en misiones y proyectos internacionales relacionados con la exploración y el desarrollo espacial.

<br>

Temas Relacionados

ArtemisConidaPerúEstados Unidosperu-noticias

Más Noticias

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

La líbero confesó que tuvo muchas ofertas, pero que tomó la decisión de no irse del club, al menos hasta después de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

El peruano firmó una victoria inobjetable ante Lorenzo Sonego en su debut y sacó boleto a la siguiente fase, donde espera el estadounidense, quien reanuda su competencia luego de un mes

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

Machu Picchu: Familia de osos andinos son avistados en vía férrea por turistas

La aparición de familias de osos de anteojos sobre la vía férrea Machu Picchu-Ollantaytambo y bosques del Santuario Histórico de Machu Picchu plantea desafíos de conservación en uno de los destinos más visitados de Sudamérica

Machu Picchu: Familia de osos andinos son avistados en vía férrea por turistas

La nutrición es una herramienta poderosa para prevenir y tratar la hipertensión arterial

Un enfoque en la alimentación balanceada permite reducir la incidencia de presión arterial elevada mediante el consumo regular de frutas, verduras y lácteos, ayudando a controlar los niveles de sal en la dieta diaria

La nutrición es una herramienta poderosa para prevenir y tratar la hipertensión arterial

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Partido de Roberto Sánchez afirma que el excandidato de Renovación Popular presentó un recurso sabiendo que este es “manifiestamente improcedente”

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Zumba revela que Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan una fuerte crisis matrimonial: “Vive solo y ve a sus hijos los fines de semana”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

DEPORTES

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Esmeralda Sánchez anuncia que jugará su última temporada en Alianza Lima: “La voy a disfrutar al máximo”

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 14 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura