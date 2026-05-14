Cortes de luz en ocho distritos de Lima y Callao hoy, jueves 14 de mayo: consulta aquí zonas y horarios afectados

La empresa Pluz ejecuta este jueves 14 de mayo una nueva jornada de cortes programados de energía eléctrica en diversos distritos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento, reforzamiento de redes y mejoras técnicas en el sistema eléctrico, como parte de un cronograma de intervenciones que se extiende hasta el 16 de mayo y con el que se busca garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Los cortes de luz son temporales y se desarrollarán en horarios diferenciados según cada zona, afectando urbanizaciones, asentamientos humanos, avenidas, jirones y asociaciones de vivienda en distintos puntos de la capital.

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Zonas y horarios de los cortes del 14 de mayo

Jesús María — 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

El distrito de Jesús María registrará una interrupción de tres horas que afectará principalmente vías urbanas y avenidas principales. Las zonas comprendidas incluyen la Av. Estados Unidos cuadra 6 y 7, Av. San Felipe cuadra 3, calle Caracas cuadra 23 y calle Río de Janeiro cuadra 4 y 5.

Callao — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el Callao, el corte tendrá una duración de ocho horas y abarcará diversas urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre ellas la Urb. Alameda Portuaria ETP I, Los Portales del Aeropuerto, Aeroresidencial Faucett, La Taboada, Santa Sofía y Santa Adela, con múltiples manzanas detalladas en el cronograma oficial.

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San Juan de Lurigancho — 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

El distrito más poblado del país será uno de los más afectados, con una interrupción de nueve horas. Las zonas incluyen la Av. El Bosque cuadra 8 y 9, A.H. Huanta, Urb. Canto Grande y la Asociación Magisterial de Canto Grande, entre otros sectores residenciales.

El Agustino — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En El Agustino, el corte afectará la Av. César Vallejo cuadra 12 y 13, el P.J. La Menacho I y diversos pasajes como Australia, Canadá, Indonesia, Nicaragua y San Martín, con una duración aproximada de ocho horas.

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San Martín de Porres / Los Olivos — 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En este sector compartido, la suspensión del servicio alcanzará avenidas principales como Alfredo Mendiola, Las Palmeras y El Naranjal, además de jirones y urbanizaciones como Parque del Naranjal y otras zonas residenciales.

San Juan de Lurigancho — 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

Un segundo corte en SJL afectará la Av. Circunvalación cuadra 4 y los bloques 7, 8, 11 y 12 de la Av. B, con una duración estimada de seis horas.

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Pueblo Libre — 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

En Pueblo Libre, la interrupción será más breve y afectará principalmente la Av. General y calles aledañas, con un corte de aproximadamente tres horas y media.

¿Por qué se producen estos cortes de luz?

Pluz identifica cuatro motivos principales para la interrupción del servicio eléctrico: mantenimiento programado, averías imprevistas, cortes por deuda y cortes por riesgo eléctrico. Estas acciones buscan mejorar la seguridad del sistema y la calidad del suministro eléctrico.

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¿Qué hacer durante un corte de luz?

La empresa recomienda:

Protección de equipos eléctricos: Desconectar televisores, computadoras, electrodomésticos y otros artefactos sensibles antes del corte y al momento de restablecerse el servicio, con el fin de evitar daños por posibles picos de voltaje.

Evitar el uso de velas: Por motivos de seguridad, se desaconseja el uso de velas como fuente de iluminación debido al riesgo de incendios, especialmente en viviendas con niños o materiales inflamables. Se sugiere utilizar linternas, lámparas de emergencia o la luz del celular.

Conservación de alimentos: Mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador durante todo el corte permite conservar la cadena de frío por varias horas y evitar la pérdida de productos perecibles.

Equipos médicos esenciales: En hogares donde existan personas que dependan de equipos médicos eléctricos, se recomienda contar con sistemas de respaldo como generadores o coordinar previamente alternativas seguras para garantizar su continuidad.

Kit de emergencia: Es importante contar con linternas con baterías de repuesto, radio portátil, agua potable, alimentos no perecibles y otros artículos básicos que permitan afrontar el corte de energía con mayor seguridad y comodidad.

Canales de atención: Ante cualquier incidencia, avería o consulta, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717, o informarse a través de los canales oficiales de la empresa para conocer actualizaciones o posibles reprogramaciones del servicio.