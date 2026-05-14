Transportistas paralizan ruta Lima-Callao tras asesinato de chofer y ataque a pasajera en la av. Argentina

Chofer de combi asesinado y pasajera herida en ruta Lima-Callao: transportistas bloquean la ruta en protesta. Latina

El asesinato de un conductor de la ruta Lima-Callao y las heridas sufridas por una pasajera durante un ataque armado han desatado una protesta entre los transportistas que une el centro de la capital con el puerto. El crimen ocurrió cuando el vehículo transitaba con pasajeros.

De acuerdo con mensajes enviados por WhatsApp y firmados por la autodenominada ‘La Federación’, los extorsionadores exigieron a los transportistas nombrar un encargado para el pago de los denominados cupos. Así se sumarían a la red de manera indirecta.

PUBLICIDAD

“Asesinan a un nuevo chofer es la advertencia que utilizaron para exigir un encargado del pago de cupos a transportistas que realizan la ruta Cercado de Lima-Callao”, detalló una testigo a Latina Noticias.

Plantón de transportistas en Lima-Callao: denuncian extorsiones tras nuevo crimen| Latina Noticias

El mensaje de los criminales incluía un ultimátum, dando plazo hasta el jueves en la noche para que los conductores presentaran al responsable de recaudar el dinero exigido, que en esta ocasión fue reducido a tres soles diarios por unidad.

PUBLICIDAD

Plantón y protestas en el Callao

La respuesta de los transportistas fue inmediata. Un grupo decidió paralizar operaciones y convocó a un plantón en el cruce de Enrique Meigs con jirón Ecuador, una zona identificada por los propios conductores como uno de los puntos más peligrosos por la falta de iluminación y presencia policial.

Una dirigente de la empresa Planeta Reinoso relató que las bandas criminales los han extorsionado durante más de un año y medio. “Hace poco acaban de disparar a un compañero que está en el hospital grave. Ahora matan a otro compañero”, dijo.

PUBLICIDAD

Edgar Montañez, conocido entre sus colegas como “Pichón”, fue la víctima fatal del último atentado. El conductor había salido de su paradero en la avenida Tacna y transitaba por la avenida Argentina, cerca del jirón Ecuador, cuando un par de sicarios en moto dispararon directamente al vehículo.

La esposa de la víctima, quien trabajaba como cobradora en la misma unidad, presenció el ataque y confirmó el riesgo permanente que enfrentan las familias de los trabajadores del sector. Tras recibir un disparo en la cabeza, Montañez avanzó varios metros hasta chocar contra una minivan estacionada. Una pasajera que viajaba en la combi también fue alcanzada por los disparos y quedó herida; fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza.

PUBLICIDAD

Extorsiones y violencia obligan a transportistas a paralizar la ruta Lima-Callao| Latina Noticias

En constante amenaza

La situación de inseguridad se ha agravado para los trabajadores de la ruta Lima-Callao, quienes afirman no contar con apoyo suficiente de la Policía Nacional del Perú. El temor ha llevado a que algunos conductores reduzcan sus rutas, evitando llegar a zonas consideradas de alto riesgo como la avenida Reinoso.

El reclamo central de los manifestantes apunta a la falta de resguardo policial en paraderos y tramos poco iluminados, especialmente en zonas como el jirón Ecuador, Las Malvinas, San Pancho y Mirones.

PUBLICIDAD

El reciente asesinato de Montañez constituye al menos el quinto ataque a transportistas de la ruta Cercado de Lima-Callao en el año 2026, según reportó Latina Noticias. En febrero, un conductor fue asesinado frente a su esposa e hijos en la avenida Morales Duárez y en marzo cinco personas resultaron heridas en un ataque similar en Plaza Unión.