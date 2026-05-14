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Vacunación en Perú: ¿Por qué es tan importante que una persona esté inmunizada?

Miles de dosis se aplicaron a menores y adultos mayores en el último año, mientras los expertos insisten en la importancia de reforzar los esquemas de inmunización

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Cobertura noticiosa que presenta un informe sobre la campaña de vacunación en Perú. Una experta del Ministerio de Salud habla sobre el proceso de vacunación. Un banner indica que Perú ha superado un millón y medio de inmunizados en la semana de vacunación.

El avance en la lucha contra las enfermedades prevenibles depende, en gran parte, de la cobertura de vacunación en los grupos más vulnerables. El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña informó que más de 13,000 dosis de vacunas fueron aplicadas el año pasado a menores de edad, de las cuales 11,618 correspondieron a niños mayores de 5 años y 2,190 a menores de esa edad. Esta cifra ilustra la magnitud de la responsabilidad sanitaria frente a una población expuesta a virus y bacterias que pueden derivar en cuadros graves o secuelas permanentes.

Inmunización clave para evitar enfermedades

La inmunización juega un papel central en la salud pública. Según el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el objetivo es alcanzar coberturas mínimas del 95% en vacunas esenciales como la del sarampión. El año pasado, la cobertura de la segunda dosis llegó al 86%, un avance considerable pero aún insuficiente para frenar posibles brotes, según advirtieron los especialistas de la institución.

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Ilustración acuarelada de una enfermera con un estetoscopio administrando una inyección en el brazo de un niño pequeño, quien es abrazado por una mujer.
Una enfermera administra una vacuna contra la tos convulsa a un niño pequeño, quien es consolado por su madre, en una ilustración acuarelada que representa la importancia de la inmunización infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias recalcan que el sarampión es una enfermedad viral de transmisión muy fácil. Basta un contacto breve para que el virus pase de una persona a otra, lo que convierte a los entornos escolares, familiares y comunitarios en focos de riesgo si la cobertura vacunal no se acerca a los estándares recomendados. Para contener la propagación, los equipos de salud han desplegado campañas en centros comerciales, mercados, colegios y templos, con el objetivo de facilitar el acceso y cerrar cualquier brecha en los esquemas de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los menores de edad, en especial los menores de cinco años, y los adultos mayores conforman los grupos con mayor riesgo de complicaciones por enfermedades como la influenza, la neumonía, la tos ferina y el propio sarampión. El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña explicó que el esquema regular contempla 18 tipos de vacunas que previenen más de 28 enfermedades graves. Entre estos biológicos se incluyen también aquellos contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la hepatitis B y diversas formas de meningitis.

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Un adulto mayor de espaldas recibe una vacuna en el brazo de una enfermera con uniforme celeste y mascarilla, frente a una pared con el logo del Ministerio de Salud de Perú.
En un centro de salud público de Perú, una enfermera administra una vacuna a un adulto mayor, con el logo del Ministerio de Salud visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la vacuna

Las razones para priorizar la vacunación en niños y adultos mayores radican en factores biológicos y sociales. Los menores presentan sistemas inmunológicos en desarrollo, lo que los expone a infecciones que pueden evolucionar rápidamente. Por su parte, los adultos mayores experimentan un proceso natural de debilitamiento de sus defensas, lo que incrementa la gravedad de enfermedades infecciosas y la posibilidad de hospitalización, discapacidad o muerte.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la vacunación colectiva no solo protege a quienes reciben la dosis, sino que contribuye a la llamada inmunidad comunitaria. Este fenómeno reduce la circulación de los agentes infecciosos y protege a personas con condiciones médicas que impiden la inmunización, como quienes padecen inmunodeficiencias o reciben tratamientos inmunosupresores. Las autoridades insisten en que la única forma de evitar el regreso de enfermedades erradicadas es mantener coberturas superiores al 95% en toda la población objetivo.

Niña sentada en camilla, padres de pie a su lado. Un médico, visto de espaldas, firma el carnet de vacunación en una mesa auxiliar. Entorno de consulta.
Un médico firma el carnet de vacunación de una niña, quien está sentada en la camilla acompañada por sus padres durante una consulta de rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta por sarampión y virus coxsackie

Uno de los riesgos más mencionados por los especialistas es la percepción errónea de que ciertas enfermedades han desaparecido. El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña advirtió sobre la reaparición de brotes de sarampión en diversas regiones, vinculados principalmente a la disminución de la cobertura vacunal. “Debemos llegar a coberturas del 95% como mínimo”, remarcó la institución, en línea con las recomendaciones internacionales.

Durante la semana de intensificación de vacunación, el personal de salud recorrió diferentes puntos de la ciudad para informar a las familias y aplicar las dosis pendientes. Las autoridades sanitarias recordaron que las vacunas disponibles han demostrado un perfil de seguridad alto y una eficacia comprobada para evitar cuadros graves y muertes por diversas enfermedades prevenibles.

Primer plano de una botella de alcohol gel y un cartel del MINSA. En el fondo, niños con mascarillas sentados en pupitres de madera, y una maestra de espaldas.
Niños en una escuela primaria amazónica aprenden en un aula luminosa, siguiendo estrictos protocolos de higiene con alcohol gel y mascarillas, bajo la supervisión de su docente y con señalización del MINSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de la vacunación

El esquema nacional de inmunización contempla vacunas gratuitas y de fácil acceso, lo que representa una oportunidad clave para disminuir la mortalidad infantil y el impacto de epidemias. Según la OMS, la vacunación evita entre 2 y 3 millones de muertes cada año a nivel mundial. Este dato, citado de forma reiterada por los responsables sanitarios, ilustra el efecto directo de la inmunización en la esperanza de vida y la calidad de vida de los grupos más frágiles.

Los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña exhortaron a la población a acudir a los centros de salud más cercanos para completar el esquema de vacunación. La recomendación incluye la revisión periódica de las cartillas y la actualización de las dosis en caso de retraso.

Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud supervisa desembalse clínico en Hospital María Auxiliadora. | Minsa
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud supervisa desembalse clínico en Hospital María Auxiliadora. | Minsa

La vigilancia epidemiológica y la puesta al día en vacunación son acciones prioritarias para evitar el resurgimiento de enfermedades que, décadas atrás, causaron miles de muertes y secuelas. Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y los organismos internacionales mantienen vigente la advertencia: la inmunización es una herramienta insustituible para salvaguardar la vida de niños y adultos mayores.

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