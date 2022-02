Sheyla Rojas cuenta que está llevando terapias tras perder la movilidad del rostro: “Cada vez estoy mejorando”

Sheyla Rojas habla sobre su salud. (Foto: Instagram)

Sheyla Rojas apareció este martes 22 de febrero en el programa de Mujeres al Mando donde no solo descartó que haya terminado su relación con Sir Winston, sino que también dio detalles sobre su estado de salud. Como se sabe, la rubia contó en enero que sufrió una alergia a los medicamentos tras hacerse una intervención quirúrgica, por lo que terminó hinchándose.

La joven se vio obligada a dar esta explicación después de que sus seguidores le preguntarán por qué no hablaba bien, e incluso, se preocuparan porque creían que Sheyla sufrió parálisis facial.

Después de un mes, Sheyla señaló en Mujeres al Mando que se encuentra en tratamiento y siente que está mejorando. Además, dio detalles de lo que le ocurrió.

“Yo me operé (en Perú) y regresé al día siguiente (a México). Y me inflamé, tuve una reacción a los medicamentos. Me costó muchísimo volver a tener movilidad en el rostro, sí. Pero bueno, ya llevo terapia, y es parte de la recuperación normal”, explicó.

“Al principio estaba super mal, no podía ni hablar bien. Cada vez estoy mejor, creo que fue porque me vine de viaje al día siguiente (de la operación). Además, tuve una reacción a los medicamentos, porque yo me inflamé hasta los pies”, contó la rubia.

Consultada por Thaís Casalino si se volvería a operar, Sheyla confesó que esta situación le hizo recapacitar y ahora lo pensará dos veces cuando pase por su cabeza hacerse otra intervención quirúrgica.

“Yo estaba padeciendo, ahora sí la pienso, ahora tengo más conciencia”, resaltó la exconductora de TV, que en aquella oportunidad se operó la papada.

Por su parte, la periodista le resaltó que no era necesario volver a operarse, pues no solo es bella como está, sino que es importante aceptarse así misma. Sheyla agradeció sus palabras y resaltó que fueron difíciles los momentos que tuvo que pasar.

Sheyla Rojas explica qué pasó con su rostro. (Video: Latina/ MAM)

En otro momento, Sheyla Rojas habló de su relación con Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, con quien tiene planes de irse a Europa, para celebrar el cumpleaños de su hijo Antoñito. Asimismo, señaló que espera con ansias volver a ser madre muy pronto, pero primero quiere que su novio le pida la mano.

SHEYLA ROJAS AFIRMA QUE PASÓ SAN VALENTÍN CON SIR WINSTON

Con el fin de callar los rumores sobre una supuesta ruptura entre ella y su novio, Sheyla Rojas aclaró que está muy bien, y que pasaron un bonito Día de los Enamorados.

“Sí compartimos”, indicó la joven cuando le consultaron sobre si la pasó con Sir Winston en San Valentín, solo que decidió no exponerlo en las redes sociales. “Eso no quiere decir que estamos mal, estamos bien”, aclaró.

Sheyla contó también que en estos días vendrá sola a Perú por un par de semanas, pues extraña mucho nuestra gastronomía, pero resaltó que es porque siempre es bueno que las parejas tengan su propio espacio. “Tengo derecho también a disfrutar con mis amigas”, indicó.

Sin embargo, resaltó que siguen haciendo planes juntos como siempre. “Estamos juntos, sí, y a parte vamos a viajar juntos para el cumpleaños de mi hijo. (...) Es en abril todavía, pero ya estamos viendo pasajes”, recalcó Rojas.

