Anthony Aranda no quiere hablar de Paula Manzanal: “Que haga su circo sola”

Anthony Aranda sin duda ha causado revuelo desde que fue presentando como uno de los jales para la nueva temporada de Esto es Guerra. Tras su aparición en las pantallas de América Televisión, el bailarín no dudó en conversar con algunos programas del mismo canal.

Las cámaras de América Espectáculos abordaron al nuevo chico reality y el reportero no dudó en consultarle sobre su expareja de baile, Paula Manzanal. Recordemos que ambos estuvieron en medio de la polémica cuando Magaly Medina difundió unos audios y mensajes que el bailarín le enviaba a la modelo días antes de su ampay con Melissa Paredes.

El popular ‘gatito activador’ comenzó señalando que hace caso omiso a las críticas que recibe a diario por parte de la farándula. Incluso, insinuó que comentan de él para tener rating.

“Yo tomo las cosas de quien vienen, la mayoría de personas que están en el medio no me conocen, entonces pueden especular por entretener a la gente, por rating o lo que sea. Eso no tiene por qué afectarme, yo sé quién soy y toda mi gente sabe quien soy. Quisieron agarrarme, pero no”, dijo Aranda.

Asimismo, se negó a hablar sobre Paula Manzanal, pues recordó que anteriormente no lo ha hecho. Sin embargo, aprovechó para dejar en claro que él no formaría parte del supuesto “show” que estaría montando la también empresaria.

“De Paula no tengo absolutamente nada que hablar, antes no me nació hablar de ella y menos me va a nacer ahora que estoy tan feliz con mi relación. Lo único que sí es que haga su circo de uno porque yo no me voy a prestar “, señaló.

Finalmente, resaltó que lleva una muy buena relación con la exreina de belleza. “Lo gracioso es que toda la gente ahora es vidente, bueno, entonces que se saquen la tinka y que me regalen un poquito. Nosotros super tranquilos, yo confío mucho en ella y ella confía, entonces es parte de”.

Cabe indicar que Paula decidió proporcionar los audios en donde el bailarín le decía “Te quiero” y “Bebé” a Magaly Medina luego de que él la hiciera quedar como mentirosa a través de su cuenta de Instagram, pues señaló que solo fueron amigos y que todo lo estaría haciendo por dinero.

ANTHONY ARANDA EN CONTRA DE LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULO

Durante su presentación como nuevo jale de Esto es Guerra, Anthony Aranda arremetió contra los programas de espectáculo, ya que no creyeron en la versión de Melissa Paredes, su actual pareja, y se dedicaron a atacarla en televisión nacional.

“A mí no me interesa declrar a ningún medio, menos de espectáculo porque me parece súper preocupante que ya van 4 meses que todos los días los medios se encargan de insultar, desprestigiar y señalar a una mujer, mi novia, Melissa Paredes, porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, expresó en referencia al comunicado que emitió el ‘Gato’, quien aseguró que ellos seguían siendo pareja cuando se emitió el ampay.

Incluso, Aranda aconsejó a la prensa ser menos “doble moral”. “Se habla mal de una mujer cuando meses atrás se ponen polos contra el bullying, o compañas para defender a la mujer. Todos los días la dañan (a Melissa). Yo entiendo que sea su trabajo, pero que sean un poquito menos doble moral”, añadió.

