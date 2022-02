Paula Manzanal se vuelve viral por oración a Dios: “Si el hombre es feo que no me vea”

Paula Manzanal, modelo peruana.

El nombre de Paula Manzanal ha vuelto a ser noticia en los medios de comunicación luego de que revelara conversaciones que afectaría el polémico romance de Melissa Paredes y Athony Aranda. Ella ha compartido material exclusivo al programa de Magaly Medina, quien ha analizado cada mensaje que el bailarín le envió a la modelo peruana cuando él habría iniciado una relación con la expareja del futbolista Rodrigo Cuba.

Manzanal no es invitada nueva en el programa de la ‘Urraca’, ya que en reiteradas oportunidades ha participado en reportajes y claro está que también en “ampays”. El más conocido fue cuando la captaron con el torero Antonio Pavón, quien pretendía ingresar con ella a su viviendo, pero terminó despidiéndolo en la puerta ante las cámaras.

Luego de que expusiera los audios y mensajes de Anthony Aranda que lo dejarían mal parado, ella se ha vuelto viral en la red social Tiktok por una oración a Dios que creó hace un año en el programa de Magaly Medina. En las imágenes se le puede escuchar haciendo un pedido al Todopoderoso para atraer a hombres millonarios y alejarla de aquellos que no le puedan dar los lujos que necesita.

Estas fueron sus palabras que formaron parte de un reportaje que le hicieron en canal 9 al cual titularon “Paula Manzanal da sus tips para conquistar a un hombre millonario”.

“Si el hombre es feo que no me vea.

Si no tiene plata que no me hable.

Si viene a pie que no me alcance.

No permitas que me vengan sin camioneta.

No permitas que me vengan con pocos ceros en la cuenta.

Tú que todo lo sabes, sabes de mis antojos y lujos.

No me desampares. Amén”

La modelo peruana es viral por una oración que creo para atraer a millonarios.

Otra frases populares que se hicieron famosas en el programa de Magaly Medina fue una que dejó Sheyla Rojas a uno de sus amigos de confianza cuando hablaban en un chat sobre un encuentro con Luis Advíncula, jugador de la selección peruana.

“Sí, a este tenemos que sangrar porque tenemos que sangrar. Que se manifieste primero. Pasaje, plata, shopping, paseos y atraco. Que me deje coja, sino next”. Durante la emisión del programa de Magaly Medina también se mostró una imagen donde se le ve a la modelo sentada en las piernas de Advíncula mientras lo estaba besando.

El éxito de sus palabras ocasionó que el creativo DJ Peligro elabore un remix de esta canción, que hasta se convirtió en un challenge de Tiktok. Recientemente participó en el show Hablando huevad... donde repitió su famosa frase, logrando que un ciudadano venezolano gane un premio en efectivo.

LOS FAMOSOS LLEGARON A TIKTOK

Más de un famoso de la televisión peruana se ha unido a la red social de moda, Tiktok. En la plataforma comparten sus videos y momentos que viven en el día. Incluso, la pareja del momento, Melissa Paredes y Anthony Aranda, no dudan en compartir videos bailando juntos, pero con la sección de comentarios desactivada para que los usuarios no puedan dejarles mensajes.

Quien ha hecho una carrera en la plataforma ha sido María Pía Copello, recordada por ser una de las famosas animadoras infantiles y conductoras de Esto es guerra, se alejó de la televisión para dedicarse a crear contenido en redes sociales. Incluso, ha hecho colaboraciones con influencers internacionales y ha sido invitada a alfombras rojas de premiaciones donde se ha codeado con estrellas del cine, TV y la música.

SEGUIR LEYENDO