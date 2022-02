Anthony Aranda a Paula Manzanal por cuestionar su romance con Melissa Paredes: “Fuiste una simple amiga”

Anthony Aranda defendió su romance con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

El bailarín Anthony Aranda no soportó que Paula Manzanal se haya dedicado a cuestionar su relación con Melissa Paredes en diferentes programas de televisión, por lo que decidió responderle claro y fuerte a través de sus redes sociales.

Una vez terminó la emisión de Magaly TV La Firme, programa al que se enlazó la rubia influencer para confesar que Anthony sí la afanaba, el bailarín le dedicó un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Qué pena ver a la gente hacer lo que sea por plata. Si yo jamás hablé de ti o algo parecido fue porque simplemente fuiste una amiga. Fuimos amigos ”, escribió al inicio el bailarín, dejando en claro que jamás hubo un vínculo sentimental entre ellos.

“Eso no te da derecho de salir en un programa, cobrar y tratar de dejarme mal cuando yo siempre fui muy respetuoso contigo y tu familia. No tienes por qué inventar o poner en duda cosas solo porque te han pagado en un canal. Respetos guardan respetos. Yo jamás hablé de ti. Qué pena todo lo que hace la plata”, sentenció.

Anthony Aranda le responde a Paula Manzanal. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO PAULA MANZANAL?

En el programa de Magaly Medina, la exchica Tulum confesó que tenía un buen concepto de Anthony Aranda cuando lo conoció en Reinas del Show. Sin embargo, se decepcionó de él al notar que deseaba que los relacionen juntos.

“Me pareció muy raro desde el inicio porque empezó a divulgarse dentro de la producción que él quería algo conmigo. Cuando empezó a declarar sobre mí en un programa, yo me enfadé y dejamos de ser un poco amigos. Se supone que no le gustaban las cámaras, que no quería escándalo… y al final demostró ser otra cosa” , indicó la influencer.

Cuando Paula empezó a sospechar de Anthony y Melissa, ya que se ambos contagiaron de coronavirus al mismo tiempo, el bailarín le aseguró que sería incapaz de involucrarse sentimentalmente con una mujer casada.

“Dijo ‘yo jamás me metería con una mujer casada, te lo juro, nunca con una mujer casada y menos con hijos. Nunca, nunca’ ”, relató Paula, quien subrayó que le dijo todo esto semanas antes del ampay.

Por otro lado, confesó que el ‘Gatito activador’ le dijo que Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, celaba a la modelo porque era su pareja de baile.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me está coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, indicó Manzanal.

Según Paula Manzanal, ella empezó a sospechar de un romance entre el bailarín y Melissa cuando ambos se contagiaron de coronavirus. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LE DIJO QUE ERA ESPECIAL

Según Paula Manzanal, un día antes de que Magaly Medina difundiera imágenes de Anthony Aranda besándose con Melissa Paredes al interior de su camioneta, el bailarín le dijo que era una “persona muy especial”. Ella dejó en claro que no tenía ni idea que en esos tiempos ambos estaban en coqueteos.

“¿Y qué cosa le diría a Melissa? Supongo que para él salir con una mujer casada, tener algo oculto, era algo que nunca iba a descubrirse. Estaba viviendo una relación clandestina que para él era pasajera”, comentó la ‘Urraca.’

Paula Manzanal y el bailarín Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

ANTHONY ARANDA QUERÍA IRSE A ESPAÑA

En América Hoy, Paula Manzanal señaló que Anthony Aranda tenía planes de viajar a España antes que se difundiera el ampay que protagonizó con Melissa Paredes . A través de un enlace en vivo, la joven que hoy en día vive en tierras españolas aclaró que ella prometió ayudarlo, sin embargo, de un día para otro, el bailarín decidió eliminarla y bloquearla de todas las redes sociales.

“Anthony sí tenía planes de venir a España, sí quería venirse a España, conmigo necesariamente no te lo puedo decir porque para eso se necesita dos personas que quieran. En realidad, por mi lado estaba negado, yo no quería una relación con él ni nada, pero sí me llevaba bien con él y le ofrecí ayuda en lo que necesitara”, dijo la joven.

SEGUIR LEYENDO: