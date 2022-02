Rafael López Aliaga: “No soy político, reconozco mis excesos”

Rafael López Aliaga pidió disculpas por las ofensas a periodistas durante la campaña presidencial. | Imagen: ATV

El excandidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se disculpó con los periodistas que ofendió durante la campaña presidencial y reconoció que “cometió excesos” porque, según dijo, “no es político”.

“Yo no soy político. Soy un hombre que viene del mundo de la empresa y ha sido una campaña muy agitada. He aprendido mucho. He tomado una decisión que es amor: Porky love”, manifestó en una entrevista con la periodista Juliana Oxenford, a quien pidió disculpas por haberla llamado “asesina”.

“Uno es nuevo en política. Yo no sabía cómo era este mundo. Son excesos, sí lo reconozco (...) Soy ser humano tengo defectos, hay que corregirlos”, añadió

LIMA O EL PAÍS

En otro parte de la entrevista, el líder de Renovación Popular aseguró que está preparado tanto para dirigir Lima como el país por su experiencia como empresario.

ESPERA INVESTIGACIONES DE SUPUESTO FRAUDE

López Aliaga también se refirió a los cerca de 150 mil soles que viene gastando comisión del Congreso conformada para investigar el proceso electoral 2021 y presidida por Jorge Montoya (de Renovación Popular) la cual no ha mostrado resultados importantes para un grupo de congresistas.

Al respecto, López Aliaga dijo esperar que la referida comisión revele que hubo votos de personas fallecidas, aunque dijo que tiene ninguna prueba. “El día el que el almirante Montoya me diga que las elecciones fueron limpias, yo retiro lo dicho”, indicó.

BUSCANDO CANDIDATOS

López Aliaga también aseguró que viene conversando con diferentes personalidades para que postulen en las próximas elecciones a ser alcaldes o presidentes regionales, entre ellos al general Otto Guibovich, rectores de universidades y personas ligadas al sector privado.

“Yo ya tendré mi momento. Lima es un país. Lima tiene que ser potencia mundial”, dijo respecto a su posible candidatura.

“ESCÁNDALO MUNDIAL”

Por otro lado, López Aliaga reiteró que las siluetas que aparecieron por algunos segundos en Palacio de Gobierno durante la juramentación del gabinete de Aníbal Torres es un incendio de que hubo “una orgía”.

“El día de la juramentación, atrás. Eso queda, yo hasta ahora no me explico. Yo lo pongo con signo de interrogación, que alguien me explique. (...) No te parece rarísimo en plena juramentación, en la parte de atrás. Eso fue un escándalo mundial, ha dado la vuelta al mundo. Es una noticia totalmente salvaje”, dijo López Aliaga a la entrevistadora.

“Es algo subjetivo. En pleno Palacio de Gobierno, atrás no puede haber unas sombras moviéndose, cosas raras. No entiendo”, reiteró.

DEFIENDE A HÉCTOR VALER

Por último, expresó su respeto al congresista Héctor Valer, quien fue presidente del Consejo de Ministros por cinco días hasta que tuvo que presentar su carta de renuncia por las denuncias por violencia familiar que figuraban unos partes policiales.

“Esas ocurrencias policiales que han aparecido por redes sociales. (....) Cuando lo ponen en la cumbre, como presidente de la PCM ya se expone a que le pongan todas las luces: ya le sale el vecino, sale la ocurrencia policial. Le salió de todo al pobre Valer”, señaló, aunque dijo que presentarán una denuncia constitucional contra Héctor Valer por, según su versión, “no respetar la democracia” al decir que el Congreso quemaría su bala de plata si no le daban la confianza.



