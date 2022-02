Colegio de Periodistas de Lima exige a Pedro Castillo disculpas por expresiones contra la prensa

Presidente Pedro Castillo supervisó el funcionamiento de las aplicaciones educativas en las tabletas digitales. | Foto: Agencia Andina

El Colegios de Periodistas de Lima (CPL) se pronunció tras las recientes declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo, vertidas este lunes en la que señaló que la prensa es ‘un chiste’ luego que se le consultara por sus versiones sobre sus encuentros con la lobbista Karelim López. El CPL rechazó estas expresiones y exigió que el mandatario se disculpe.

Cabe señalar las expresiones de Pedro Castillo se dieron luego de que un reportero lo cuestionara por una versión que dio al Ministerio Público, que sería distinta a la dada a en su entrevista a CNN, en su calidad de testigo en los casos Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas y donde negó reuniones con Karelim López y otros funcionarios.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo incómodo el mandatario durante su participación en la supervisión del funcionamiento de las aplicaciones educativas instaladas en las tabletas digitales.

Además, el jefe de Estado recalcó que “el resto que tengo que responder lo haré en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder ante las grandes urgencias que tiene el país. Cuando vamos a cubrir una actividad ustedes aparecen con otra cosa, céntrense en las cosas del país”.

CPL EXIGE DISCULPAS

El Colegio de Periodistas de Lima emitió un comunicado en el que manifiesta “su enérgico rechazo” a lo que consideran “intolerancia reiterada del mandatario para responder a la prensa sobre temas de interés público, que solo buscan esclarecer hechos de la coyuntura política en los cuales se encuentra inmerso”

Además, exigieron al presidente Pedro Castillo las disculpas públicas del caso y le recordaron el compromiso que asumió el 1 de octubre del 2021, Día del Periodista. Aquella vez se comprometió a que “su gobierno brindaría mayor importancia a la libertad de comunicación y de prensa”.

“Por nuestra parte no van a encontrar una agresión”, dijo el presidente Castillo en octubre, sin embargo, ese compromiso se rompió este lunes con la declaración del presidente.

El CPL indicó que continuarán vigilantes de la actuación de todo funcionario público. Anotaron que “el deber de un periodista es buscar la verdad de los hechos y, por ello, debe preguntar lo que sea necesario, en el marco del respeto y el estado de derecho”.

ANUNCIOS DE CASTILLO

Por otro lado, el presidente Castillo sostuvo que las tabletas digitales llegarán hasta los lugares más alejados del país para el retorno a clases, en el marco de la estrategia “Cierre de brecha digital” del Ministerio de Educación. El mandatario exhortó a acelerar el trabajo para que esta herramienta digital se encuentre lista y se inicie su pronta distribución.

En otro momento, Castillo anunció que se ha tomado contacto con tres empresas extranjeras que se acercaron al Gobierno para ofrecer el servicio de internet en todo el país, incluido las comunidades más alejadas.

