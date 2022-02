Perú Libre iniciará proceso para desaforar al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez

Walter Gutiérrez Camacho es defensor del Pueblo desde el 6 de septiembre de 2016. | Foto: Agencia Andina

La bancada de Perú Libre rechazó la permanencia de Walter Gutiérrez Camacho como Defensor del Pueblo, ya que consideraron que viene “usurpando el cargo” desde el 7 de setiembre del 2021, fecha en la que tendría que haber finalizado su gestión a la cabeza de la Defensoría del Pueblo.

Ante ello, señalaron que exigirán al Congreso de la República que pida la renuncia de Walter Gutiérrez y se realice la elección parlamentaria para designar a su sucesor.

EN DESACUERDO CON SU GESTIÓN

Para los perulibristas “el Defensor del Pueblo no ha cumplido el cargo con la idoneidad que el puesto reclama”.

“Ha hecho oídos sordos a los abusos cometidos por los poderes fácticos del país contra el pueblo; sigue apoyando abiertamente posturas políticas violando la neutralidad que el cargo exige; ataca constantemente al Presidente de la República contribuyendo a la inestabilidad política”, señala el partido oficialista en su comunicado.

Añadieron que es facultad de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que cese en el cargo a Walter Gutiérrez. Sin embargo, sostuvieron que la titular del Legislativo “se niega a hacerlo frente a reiteradas solicitudes”.

PROCESO DE DESAFUERO

En esa línea, la bancada de Perú Libre anunció que iniciará un proceso de desafuero contra Walter Gutiérrez, para lo que requiere un número de votos en el Congreso equivalente a los dos tercios del número legal, una cifra que difícilmente puedan alcanzar, ya que los partidos de oposición y de centro no han mostrado rechazo al aún defensor de Pueblo.

Perú Libre sostuvo que el proceso de desafuero se ampara en el artículo 161 de la Constitución vigente.

“Al actuar de este mal funcionario no solo ha generado un malestar político, sino que además genera un mal precedente al igual que la inacción de la Presidenta del Congreso por lo que debe merecer una acusación constitucional, desafuero e inhabilitación para la función pública”, finalizaron en su comunicado.

WALTER GUTIÉRREZ RESPONDE ACUSACIONES

Más temprano, el defensor del Pueblo respondió a las críticas hacia su gestión y negó que sea un “actor político” y manifestó que el rol de la Defensoría del Pueblo es ser “garante de derechos”.

“No soy un actor político. Basta revisar las sentencias del Tribunal Constitucional para recordar que la Defensoría del Pueblo además de ser garante de derechos es supervisor de la buena marcha de la administración”, señaló en una entrevista con RPP.

Por otro lado, comentó que cumplirá con su competencia en la Defensoría hasta que termine su cargo en marzo del presente año.

“No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. Con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo, voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, dijo Gutiérrez, cuando fue consultado por los cuestionamientos a su rol de parte de las bancadas de Perú Libre y Perú Democrático.

