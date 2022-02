Gigi Mitre criticó a Luciana Fuster: “Es ‘Sor Luciana Inés de la Cruz’. Todos los demás son satánicos”

Gigi Mitre habló sobre Luciana Fuster en "Amor y Fuego". Fotos: Instagram

El último lunes Luciana Fuster difundió en su cuenta de Instagram que está al borde de la depresión después de hacer público su relación con Patricio Parodi. Ya en el reality Esto es Guerra se quebró en vivo al asegurar que quiere llevar su vida en paz, sin nadie que la moleste por su vida sentimental.

“El personaje puede seguir avanzando, pero la persona se destruye. Llega un momento en el que uno no aguanta más. Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras. Eso es lo terrible y lo feo”, mencionó en el programa de América Televisión y agregó que se refugia en su habitación porque no quiere que su mamá la vea así, pues también denigran su apellido.

Ante esto, Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, en Amor y Fuego, fueron muy críticos con la participante de Esto es Guerra.

“(Debió decir) ‘no es justo, hay cosas que son verdad, hay otras no, de acá para adelante yo voy a demostrar’. No, nada. Salió a demostrar metralleta para acá, para allá. Ella es ‘Sor Luciana Inés de la Cruz. Todos los demás son satánicos; todos sus seguidores, también. Porque ella no necesita de seguidores, porque ella tiene su talento” , ironizó Gigi.

Gigi Mitre habló sobre Luciana Fuster. Video: Amor y Fuego

La conductora de Amor y Fuego indicó que la actitud de Luciana Fuster le parecía “increíble” y manifestó que si la ‘guerrera’ tiene problemas de depresión su familia la debería proteger.

“Vuelvo a hacer un llamado para su familia. Si ella está pidiendo un nivel de auxilio es porque necesita a su familia y a sus seres queridos. Necesita terapeuta. Necesita a su gente, a sus amigos porque el Instagram no es un terapeuta, no soluciona los problemas, el Instagram lo que hace es dar más bulla, más morbo” , reprobó.

Gigi Mitre explicó que Patricio Parodi en algún momento va a regresar a Esto es Guerra y Rodrigo González contó que hoy llega al reality, Ignacio Baladán, expareja de Luciana Fuster. ‘Peluchín’ también reprendió a la producción del reality por generar morbo.

“¿Cómo contribuyen con eso a la paz mental de su estrella en eje? ¿Cómo hacen ustedes en lugar de estar preguntándole qué le decían, cómo la insultaban en las redes? Eso no es contribuir a nada, eso es alimentar el morbo y lo que ustedes tienen es una doble moral que se la pisan”, concluyó.

MAGALY TAMBIÉN CRITICÓ A LUCIANA FUSTER

Magaly Medina habló sobre la actitud de Luciana Fuster al decir que sufre de bullying después de ser vinculada con Patricio Parodi. Para la conductora de espectáculos, lo que hace la concursante de Esto es Guerra es una campaña de “victimización”, de lo cual es “a lo que todos acuden cuando no pueden tener argumentos de defensas claros, concisos y fuertes”.

“Luciana, te voy a decir algo que se les dice a los niños cuando son chiquitos y todavía no tienen edad para el raciocinio. Hay que enseñarles desde niños una cuestión que nos hace ser adultos. Tus 23 años no son disculpa para que no lo seas”, comentó la ‘urraca’.

Magaly Medina expuso que cada persona tiene que hacerse cargo de sus acciones y de cada error que cometa. “Cada decisión que uno va tomando a lo largo de la vida, buena o mala, tiene consecuencias”, dijo.

Tampoco tuvo palabras agradables para Esto es Guerra, al manifestar que la estaban vendiendo como “una chica traicionera, como una que no solo tiene romance con un amigo, sino con el amigo del amigo, con el novio de la amiga, etcétera”.

