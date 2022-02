Magaly Medina comentó el llanto de Luciana Fuster en “Esto es guerra”

La aparición de Luciana Fuster en la nueva temporada de “Esto es guerra” se vio opacada por los comentarios que la propia modelo había realizado en redes sociales tras los comentarios sobre ella en internet. Ella señaló que la ola de críticas hacia su persona la habían afectado; sin embargo, lejos de sentir compasión por su caso, la conductora Magaly Medina tuvo una sólida postura frente a lo señalado por la nueva integrante del programa de competencia.

“Luciana, te voy a decir algo que se les dice a los niños cuando son chiquitos y todavía no tienen edad para el raciocinio. Hay que enseñarles desde niños una cuestión que nos hace ser adultos. Tus 23 años no son disculpa para que no lo seas”, dijo la conductora de “Magaly TV. La firme” tras recordar las quejas de Fuster. “Uno, tiene que hacerse cargo de sus acciones y cada acción que uno haga, cada error que cometa, cada decisión que uno va tomando a lo largo de la vida, buena o mala, tiene consecuencias”, agregó para luego señalar que la modelo exhibe su vida en sus redes sociales.

Sobre el programa en el que labora Fuster, la conductora del programa de espectáculos señaló que este ha tratado de venderla como “una chica traicionera, como una que no solo tiene romance con un amigo, sino con el amigo del amigo, con el novio de la amiga, etc.”. Medina criticó que las acciones de la modelo confunden al no poder diferenciar qué es realidad o ficción, pues los eventos de la vida real “lo transforman en su reality”.

“Es una ficción que la gente, semana a semana, quiere ver el desenlace. Hay sus chapes, los agarres y tu con este y aquello y si ella se presta para eso y luego lo traslada a sus redes sociales y, más aún, lo traslada a su vida cotidiana y lo lleva a la calle, ¿qué cosa esperas, Luciana?. Nosotros no somos tu familia, los medios de comunicación y el público tiene una opinión y hoy en día, tu que eres una chica que tiene millones de seguidores en sus redes sociales”, dijo la urraca para recalcar que en la web todos los usuarios desean opinar sobre todas lo que aparece en sus pantallas.

De sentirse afectada por lo que sucede en sus redes, Medina señaló que existen “armas para defenderse. Ahí está la vía legal si te sientes afectada. Aparece en televisión, tener éxito en las redes no es gratis, todo tiene un precio y es alto. Nadie te lo dijo. Desde el primer día que vine a la televisión y tuve la campaña de demolición que se pudo ver, pero yo ya era grande, tenía 36 años cuando me enfrenté a mis enemigos en televisión. Hay que resistir”, recordó Medina.

¿QUÉ DIJO LUCIANA FUSTER?

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que no continúen con la ola de críticas y ataques hacia su persona. “Es complicado porque la gente se ha mal acostumbrado a decir que eres una figura pública y debes soportarlo todo, pero no se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, explicó Fuster durante su aparición en “Esto es guerra”.

Magaly Medina comentó el llanto de Luciana Fuster en “Esto es guerra”

“Lo he dicho, tengo 23 años y soy humana, tengo derecho de vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras y cosas inventadas. Eso es lo feo, nadie regula estas cosas y llegan a más”, agregó.

Por su parte, la presentadora del programa, Natalie Vértiz, brindó palabras de apoyo a la notoriamente afectada participante. “Es indignante como podemos normalizar este tipo de comportamientos, como podemos hacer sentir a un ser humano tan mal. Así hubiera un motivo no hay derecho a que nadie haga sentir mal. Como madre de familia me solidarizo con ella”, señaló.

SEGUIR LEYENDO