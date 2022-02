Pedro Castillo cae en contradicciones: Negó reunión con excomandante José Vizcarra por caso de ascensos en las FF.AA

Pedro Castillo, presidente del Perú.

En septiembre del año pasado, el excomandante del Ejército Peruano, José Vizcarra, denunció ante la prensa nacional las presiones que sufrió durante todo el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. El ex oficial culpó directamente al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y al exministro Walter Ayala de presionarlo para ascender a su recomendados y que no contó con el apoyo del presidente Pedro Castillo para evitar este tipo de injerencias.

Tras este escándalo, la Fiscalía decidió abrir investigación por el supuesto delito de tráfico de influencias contra Pacheco y Ayala. Por ello, hace unas semanas Castillo Terrones, en calidad de testigo, declaró ante los fiscales sobre este caso y el programa ‘Cuarto Poder’ logró tener acceso a su testimonio en el que se pudo conocer las contradicciones en las que cayó el mandatario y su negativa a reconocer que mantuvo comunicación con Vizcarra y una reunión junto a su exsecretario general en Palacio de Gobierno.

Un equipo encabezado por el fiscal adjunto supremo Ramiro Gonzales, lo interrogó por más de 5 horas el 28 de diciembre del año pasado y las respuestas del Jefe de Estado fueron evasivas y, en algunos casos, contradictorias a lo que habría declarado en un primer momento.

“¿Atendiendo a su respuesta anterior, puede explicar usted el mensaje que remitió el día jueves 30 de septiembre al general Vizcarra donde usted le pide conversar con Bruno unos temas urgentes y le adjunta el número de Bruno Pacheco (secretario)?”, le preguntaron los fiscales a Castillo, quien respondió “que me alcance el informe que siempre le pedía al general Vizcarra”

El fiscal insistió en buscar una mayor explicación. “¿Cuál fue el motivo por el cual no le pidió usted directamente al comandante Vizcarra?”. “Porque todas las coordinaciones con los sectores las hacía a través del secretario general”, replicó.

Sin embargo, sólo 9 días después el presidente Castillo se comunicaba con el general Vizcarra de forma directa para pedirle explicaciones por un incidente con el helicóptero en el que viajaba. Castillo se refiere justamente al viaje del 9 de octubre cuando fue a visitar a sus padres en Chota y la nave en que viajaba presentó desperfectos mecánicos. Incómodo, le escribe a Vizcarra pidiéndole explicaciones, como explica en esta parte de sus declaraciones.

“Es ahí que me comunicó con el comandante general Vizcarra porque no me podía ocurrir ello y le pedí un informe porque no me parecía correcto que eso suceda”

En ese viaje es que el presidente conoce al comandante y piloto del ejército Víctor Hugo Torres Quispe, quien en ese momento era postulante en el proceso de ascensos para ser coronel y que luego envía su nombre a Vizcarra como recomendación “para coronel”, de acuerdo a los chats revelados por el programa periodístico.

Pedro Castillo cayó en contradicciones y niega reunión con exjefe de las FF.AA. | VIDEO: América Tv / Cuarto Poder

MENSAJES DE WHATSAPP

“General, buenas tardes. Le pido conversar con Bruno para unos temas urgentes.” , le escribió el presidente a Vizcarra, quien en su declaración ante la comisión de Defensa del Congreso, el general aseguró que su respuesta al mandatario fue la siguiente.

“Yo le manifesté que yo estaba ocupado en el tema del ascenso y él me dijo, justamente de eso tiene que hablar con usted”.

En su declaración fiscal, Castillo reconoció la conversación por WhatsApp y al ser consultado sobre el mensaje que le envió a Vizcarra, respondió que era para que le envíe ‘informes’

En otro diálogo por esta red de mensajería, se pudo conocer que Pedro Castillo estaba al pendiente del proceso de ascensos:

JV: Me llamó señor Presidente, dígame, le devuelvo la llamada?

PC: Qué novedades mi estimado general?

JV: Estamos realizando el proceso de ascensos a oficiales desde capitán a coronel, señor presidente

PC: Fuerza General. Adelante.

Dos horas después, Castillo insiste y le reenvía a Vizcarra el siguiente mensaje.

PC: Comandante del ejército Víctor Hugo Torres Quispe. Para coronel.

En la Sala Grau de Palacio, los fiscales le preguntaron a Castillo por qué envió ese mensaje y este insistió en el desperfecto del helicóptero.

“El mismo piloto del helicóptero es quien me envía que responde a ese nombre Víctor Hugo Torres Quispe, y yo le reenvié al general; ya que quería que asuma la responsabilidad del desperfecto del helicóptero en Jaén”, respondió.

Pero estos chats intercambiados con Vizcarra que se mostraron por primera vez, revelaron que 3 días antes, el 9 de octubre, el propio general le informó con detalle las razones del incidente con el helicóptero y le precisó que la nave no estaba bajo el mando del ejército.

Sin embargo, al ser preguntado por un informe del incidente, el presidente negó conocer los hechos.

Otra preguntas de los fiscales que habrían complicado a Castillo están:

FN: “¿Sabe usted si existe algún informe o documento similar con respecto al percance que tuvo en su viaje a Puña?”

PC: Nunca me ha hecho llegar algún informe.

Ante las respuestas, los fiscales insistieron en preguntar sobre el piloto Torres Quispe. El presidente varió su respuesta.

FN: “¿Cómo usted sabía que el comandante Víctor Torres Quispe estaba postulando al grado de coronel en el proceso de ascenso 2021?”

PC: Yo no sabía que estaba postulando, yo simplemente le pregunto a Vizcarra si estaba postulando.

REUNIÓN NEGADA

El general Vizcarra también denunció que al entregar los resultados del proceso de ascensos al entonces Ministro de Defensa Walter Ayala, este le habría reclamado por oficiales que no habían ascendido.

“Me acerqué a la oficina del ministro. Le mostré y me dijo general de todos los que le he dado han ascendido dos nomas. Le dije que solo esos dos tenían opción de ascender. Me dijo, pero esto es de arriba. Le dije, habrá que explicarle a los de arriba que esto es así”, declaró Vizcarra.

Ante el problema, Ayala y Vizcarra se van a Palacio. Ahí los recibe el secretario Bruno Pacheco, que insistió, según el general, en ascender a sus recomendados. Entonces, Vizcarra pide hablar con el presidente.

“Ahí sí me indignó. Voy a ser de cuenta que no lo he escuchado, nuevamente pido hablar con el Presidente”, agregó

La reunión con el presidente se produjo ese mismo día, pero Castillo dijo no recordar nada.

“¿Usted recuerda haberse reunido conjuntamente con el comandante General Vizcarra Alvarez y el ministro de defensa Walter Ayala en la sede de Palacio de Gobierno el día 15 de octubre de 2021, de ser así precise el motivo de la reunión?” , le preguntaron al Jefe de Estado. “No recuerdo”, recalcó.

Los fiscales insisten y le hacen notar que Ayala y Vizcarra figuran en el registro de visitas de Palacio de Gobierno ese día. La respuesta sorprende aún más.

“No todos los ciudadanos registrados que ingresan a Palacio de Gobierno son atendidos por mi persona, sino son atendidos por otros funcionarios”, se defendió.

Ese 15 de octubre, según el general Vizcarra, Castillo, hace un último intento para el ascenso de Ciro Bocanegra Loayza, pero al ser consultado si sabía que Bocanegra estaba concursando, respondió que no lo sabía. Lo que no pudo negar fue un hecho ya conocido por la justicia, que el coronel entonces trabajaba en Palacio de Gobierno y que es íntimo amigo de su padre.

FN: “¿Conoce usted a Ciro Bocanegra Loayza, de ser así precise si tiene alguna vinculación con él y en qué circunstancia lo conoció?”

PC: “Últimamente lo he conocido asumiendo el mandato cuando ya llegó a Palacio de Gobierno, es hijo de augusto Bocanegra paisano de Tacabamba, pero a él lo he conocido recientemente”.

