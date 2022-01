Pedro Castillo se arrepiente de entrevista a CNN: “Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo”

Pedro Castillo en entrevista con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español

El presidente de la República, Pedro Castillo, dio una nueva entrevista a un medio de comunicación peruano. Esta vez el diario elegido es ‘La Noticia’, donde se pronunció sobre sus criticadas declaraciones al periodista Fernando del Rincón para CNN en español y en el que deslindó de las acusaciones de corrupción, además de la polémica que se desató sobre la salida al mar para Bolivia.

Castillo Terrones manifestó que se arrepiente de sus expresiones en la entrevista a la cadena internacional y le pidió perdón al pueblo peruano, precisamente, por expresar que está dispuesto a “consultar al pueblo” si el Perú le otorga una salida al mar a Bolivia.

“Me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo”, sostuvo el mandatario.

En la entrevista a ‘La Noticia’, Castillo además recalcó que “ el concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los expresidentes Fujimori y García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Boliviamar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país. Paralelamente, nos interesa su gas barato, que serviría para la zona sur de Perú, con precios más ventajosos para nuestro pueblo”.

Agregó que “nunca en mi vida podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país. Tengan por seguro nuestros hermanos que seré el primero en defender la integridad de nuestro país y que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional. Le aseguro que las condiciones serían más ventajosas para ambos países y superiores a los convenios firmados de cesión de uso por los expresidentes Fujimori y Alan García en los años 1992 y 2010, respectivamente. Hay que recordar que dichos acuerdos le otorgan cinco kilómetros de playa y 800 metros de ancho a favor de Bolivia y que los pueden utilizar por 99 años”.

POLÉMICAS EN SU GOBIERNO

Por otro lado, el presidente Castillo se expresó sobre las declaraciones de Avelino Guillén, quien denunció que no tuvo el apoyo del mandatario en la crisis y enfrentamientos con los altos mandos de la PNP, además de indicar que hay un “gabinete en la sombra”.

“El ministro nunca me dijo eso a mí, nunca escuché eso en un Consejo de Ministros. No estoy al tanto de habladurías y de chismes. Nuevamente le digo: los ministros están en evaluación permanente y es momento de dar resultados de trabajo en beneficio del pueblo. Y creo que el ministro Guillén debió denunciar en Consejo de Ministros con nombres y apellidos. No entiendo por qué recién lo dice”, indicó el jefe de Estado.

Sobre el caso del secretario de presidencia que se reunió con directivos de Repsol tras el derrame de más de 10 mil barriles de petróleo, Castillo manifestó que “le pedí un informe. Tenga Ud. la seguridad -y el pueblo también- que, en este caso, así como el del señor Pacheco, será la justicia la que determinará responsabilidades”.

“Carlos Jaico podría tener el mismo destino de Pacheco y sería muy lamentable, pero nuevamente les digo a todos los ministros que están en la obligación de informar cualquier acto de corrupción y denunciarlo, porque tendrán todo mi respaldo”, agregó.

Asimismo, aceptó que en sus seis meses de gobierno “hemos cometido errores, lo acepto, pero en 6 meses no cambiaremos lo que la derecha en el Perú dejó: profesores mal pagados, alumnos desnutridos, escuelas destruidas, peruanos marginados. ¿No se da cuenta Ud. que un periodista incita mi muerte a través del Twitter? La oposición ideológica es una cosa y el odio, la venganza y la no aceptación de mi condición de hombre de campo es otra cosa, señor periodista. Es un tema de racismo, se burlan hasta de mi esposa y de mis hijos, a eso hemos llegado. La derecha no acepta mi triunfo electoral y nunca lo aceptará ”.

