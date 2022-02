¿Le darán el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres? Así votarían las bancadas

El gabinete de Aníbal Torres es el cuarto del gobierno de Pedro Castillo. | Foto: Agencia Andina

El gabinete de Aníbal Torres es el cuarto del gobierno de Pedro Castillo que tendrá que presentarse ante el Pleno del Congreso de la República la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza de los legisladores de todas las bancadas. Aunque el presidente ha solicitado que la fecha de la presentación de los ministros sea el 28 de febrero, por ahora el día establecido es el 8 de marzo. ¿Obtendrá el gabinete Torres el voto de investidura?

Aunque dos gabinetes anteriores obtuvieron el voto de confianza (el de Guido Bellido y el de Mirtha Vásquez), el tercer gabinete de Héctor Valer parecía condenado a no conseguir el voto de investidura, por ello presentó su carta de renuncia cinco días después de asumir el cargo.

En el caso del gabinete de Aníbal Torres, algunas bancas ya han adelantado que darán su voto, mientras que otros indicaron que no lo harán.Un tercer grupo de congresistas ha señalado que solo otorgará la confianza si antes se cambian a ministros cuestionados como el de Salud, Hernán Condori, y el de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Esto es lo que anunciaron las bancadas

VOTOS A FAVOR

- Perú Libre: Waldemar Cerrón, vocero de esa agrupación política, informó a la prensa que la bancada oficialista, tanto el sector cerronista como el magisterial, acordó respaldar al gabinete ministerial en el voto de confianza. “Luego de esta sesión hemos acordado respaldar al 100 por ciento al Gabinete de Aníbal Torres”, indicó el congresista acompañado de sus colegas.

- Perú Democrático: De un modo similar, el vocero de la bancada conformada por los congresistas renunciantes a Perú Libre, Carlos Zeballos Madariaga, anunció que su agrupación le otorgará el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. En declaraciones a la prensa, añadió que es necesario que el Poder Ejecutivo y Congreso trabajen de manera articulada y buscando consensos, dejando atrás la polarización.

- Somos Perú: En tanto, los congresistas de Somos Perú, encabezado por Wilmar Elera, confirmaron que sí otorgarán el voto de confianza. “Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, señaló Elera. Cabe indicar que un integrante de Somos Perú (Alejandro Salas) participa del gobierno como ministro de Cultura.

VOTOS NO DEFINIDOS

- Juntos por el Perú: De un modo similar, la bancada de izquierda ha manifestado que aún no tienen una decisión respecto al otorgamiento del voto de confianza y esperarán la exposición ante el pleno del Congreso y tomarán la decisión. Así lo afirmó su vocera Ruth Luque. Cabe señalar que esta agrupación política no asistió a la ronda de diálogo iniciada por el titular del consejo de ministros.

- Podemos Perú: El vocero de esa bancada, José Luna, indicó que su partido político respeta la Constitución, es democrático y apoya la economía social de mercado. En esa línea, adelantó que escucharán su exposición ante el pleno del Congreso para definir el voto de confianza.

- Alianza para el Progreso: Su vocero Eduardo Salhuana sostuvo que su agrupación tomará una decisión sobre el voto de confianza luego de escuchar la exposición del titular de la PCM. “Escucharemos la exposición del jefe del Gabinete y la bancada tomará una decisión en el momento que corresponda, es decir después de la exposición”, dijo tras la reunión que sostuvieron con Aníbal Torres en Palacio.

- Partido Morado: Los tres congresistas de este partido, Edward Málaga Trillo, Flor Pablo Medina y Susel Paredes, anunciaron el jueves que podría evaluar otorgar el voto de confianza solo los ministro de Salud, Hernán Condori, y el de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, son cambiados por profesionales menos cuestionados.

VOTOS EN CONTRA

- Renovación Popular: el vocero de esa bancada, Jorge Montoya, indicó que no otorgará el voto de confianza. Añadió que la negativa responde a que no hay ministros idóneos en las carteras. “No le vamos a dar la confianza porque hay ministros que no son idóneos en los cargos, tendrían que ser cambiados para darle la confianza”, dijo en una entrevista a La República.

- Fuerza Popular: La parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, comentó a través de su cuenta oficial de Twitter que no le dará el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. “Mi posición es NO dar el voto de confianza al gabinete que lo dirige quien no tiene ánimo de concertar y mantiene a ministro de Salud, Transportes, Justicia, Energía y Minas, entre otros. Este gobierno sólo busca copar el Estado y quebrar instituciones”, señaló. La bancada de Fuerza Popular iría por el mismo camino.

- Avanza País: La bancada señaló que no participará de las rondas de diálogo con Aníbal Torres. “El grupo parlamentario Avanza País, consecuentes con nuestros principios y respetando el compromiso con nuestros electores en defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho, comunicamos que no asistiremos a la ronda de diálogo convocada por el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres Vásquez”, señalaron. Se espera que tampoco otorguen el voto de confianza como ya lo hicieron con otros gabinetes del gobierno de Pedro Castillo.

¿CUÁNTOS VOTOS SE REQUIEREN?

Si acudieran los 130 congresistas, ya sea de manera presencial o virtual, se requeriría 66 votos a favor para que el Gabinete obtenga la investidura. Si la confianza le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete, un escenario que ocurrió en el 2020, cuando el Gabinete conducido por Pedro Cateriano no logró el voto de confianza y solo obtuvo 37 votos a favor. ¿Podría ocurrir algo similar?

