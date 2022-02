Perú Democrático y Somos Perú confirman que le darán el voto de confianza al gabinete Torres

El premier Aníbal Torres junto a los miembros de Perú Democrático en Palacio de Gobierno. Foto: PCM

El cuarto gabinete de Pedro Castillo, con Aníbal Torres a la cabeza, acudirá al Congreso de la República el próximo 8 de marzo para exponer los lineamientos y políticas del Ejecutivo. Hasta ese entonces, el premier se encuentra realizando rondas de diálogo con las distintas bancadas del parlamento para intercambiar ideas y llegar a un consenso con la finalidad de recibir el voto de confianza.

Tras las reuniones de hoy en Palacio de Gobierno, Perú Democrático y Somos Perú adelantaron que sí le darán la investidura al gabinete Torres y se suman a Perú Libre como las únicas agrupaciones políticas que confirman su apoyo al Consejo de Ministros pese a los cuestionamientos en su contra.

En ese sentir, el congresista de Perú Democrático, Carlos Zeballos, señaló que, si bien varios ministros son controversiales, el gabinete tiene que “emprender trabajo”. “Hay cuestionamientos, hay investigaciones de por medio, vamos a darle el voto de investidura al gabinete”, dijo.

Sin embargo, Zeballos precisó que apoyarán eventuales interpelaciones que se presenten a los ministros puesto que su labor como legisladores es la de “fiscalizar y controlar”. “Si hay algo mal, ellos tienen que venir al Congreso a rendir cuentas de lo que hacen, no puede ser que haya ministros que no estén dando resultados”, expresó.

“Vamos a apoyar interpelaciones de ser necesario, que vengan a rendir cuentas porque esa es la manera de llevar un control correcto”, agregó.

En esa línea también se encuentra la bancada de Somos Perú. Su legislador, Wilmar Elera, explicó que su apoyo al gabinete Torres es para evitar que el país se paralice, pero que prevé interpelar luego a los ministros cuestionados.

“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, argumentó el congresista.

Por tal motivo, “dos personas no pueden paralizar al Perú” dijo en alusión a ministros cuestionados como el de Salud, Hernán Condori, y el de Energía y Minas, Carlos Palacios Peréz. “Necesitamos que el Perú comience a trabajar y ayer que ha habido una tregua entre el Ejecutivo y el legislativo nos permite a nosotros mirar el bosque y si hay dos árboles torcidos usaremos la interpelación dentro del Congreso”, expresó.

Por último, Elera señaló que Somos Perú también espera que se interpele al ministro de Agricultura, Óscar Zea Choquechambi, quien también es congresista del partido oficialista Perú Libre.

JUNTOS POR EL PERÚ NO SE REUNIRÁ CON ANÍBAL TORRES

Pese a que confirmaron su asistencia del día de ayer, la bancada de Juntos por el Perú anunció hoy que no acudirá a dialogar con el presidente del Consejo de Ministros como parte de la ronda de conversaciones que comenzó este martes con miras al voto de confianza.

“El Grupo Parlamentario Juntos por el Perú comunica que, luego de evaluar los acontecimientos políticos ocurridos el día de ayer ha decidido no asistir a la reunión programada el día de hoy con la Presidencia del Consejo de Ministros”, informaron por redes sociales.

“Remitiremos por escrito los principales temas de agenda que consideramos imprescindibles abordar en beneficio del país”, señalan los integrantes de Juntos por el Perú.

El documento es firmado por cuatro de los cinco miembros de la bancada. Recordemos que Roberto Sánchez es el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Comunicado Juntos por el Perú.

SEGUIR LEYENDO