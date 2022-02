Zoraida Ávalos: Exgerente de la Escuela del Ministerio Público sostiene que fiscal le pidió falsificar documentos

| Foto: EL COMERCIO / ZUMA PRESS

El exgerente general de la Escuela del Ministerio Público, Luis Alberto Pacheco Mandujano, acusó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de haberle pedido falsificar documentos para postular a un puesto como fiscal titular a finales de 2012.

Pacheco Mandujano dio una entrevista a Willax TV, donde señaló que como Ávalos no registraba ninguna participación en la Escuela del Ministerio Público le pidió ayuda para que emitiera certificados falsos de exposición u organización de algunos de los cursos que allí se dictan.

“Me comentó que estaba en carrera en el Consejo Nacional de la Magistratura para convertirse en fiscal titular y estaba compitiendo con varios fiscales que ya venían de una gran trayectoria. ‘Me están ayudando, pero tengo el currículum bajo en capacitación. Quisiera saber si es que tengo algunas participaciones mías en la Escuela del Ministerio Público’, fue lo que me dijo. Llamé al encargado del registro para preguntarle y me respondieron que no tenían ningún pendiente de entregarle y se lo dije”, dijo.

“En ese momento me miró con los enormes ojos que tiene y me dijo como si fuera un juego: ‘Usted tiene que ayudarme, doctor Pacheco. Usted podría emitir algunos certificados sobre todo como expositora u organizadora de algunos de los cursos de capacitación que voy a necesitar. Realmente no tengo nada, estoy en cero’”, continuó.

El exfuncionario dejó el Ministerio Público en 2014, y tras contar esta experiencia dijo estar dispuesto a declarar y testificar sobre el hecho.

“Por supuesto (que estoy dispuesto a testificar). Y si tengo que pasar el polígrafo, pues pasaré. Yo no tengo por qué mentir”, aseguró durante la entrevista. Sin embargo, no mostró ninguna prueba de sus afirmaciones.

Pacheco sostiene que la fiscal de la Nación “tenía cero en capacitación”, ya que no había presentado ningún certificado que probara lo contrario, y eso habría sido justamente lo que ella misma le contó en aquella conversación.

“Le negué los certificados que ella me pidió y ella los necesitaba de todas maneras. Ha tenido que verse forzada a buscarlas por otros medios. Esa es la lógica, estoy especulando por supuesto”, subrayó.

ACUSAN A ZORAIDA ÁVALOS DE PERTENECER A “LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO”

El procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios aseguró tener indicios de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pertenece a la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Dijo que hay testigos y aspirante a colaboradores eficaces.

“No solo hay la presunción, hay indicios reveladores que nosotros elevamos al exprocurador general. Hasta donde llegó nuestra investigación, acreditamos que sí [pertenece a Los Cuellos Blancos] y elevamos el informe el 30 de noviembre [2021]”, declaró en una entrevista con Milagros Leiva, en Willax.

El 16 de febrero, en entrevista con RPP, la fiscal Ávalos respondió a la acusación. Indicó que “lamento la poca seriedad de este funcionario que con sus declaraciones lo único que pretende, de alguna manera, es desvirtuar y generar desconfianza de la ciudadanía hacia la institución que yo represento”.

“Cómo puede decir que yo soy miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos cuando es de público conocimiento que yo he denunciado a jefes supremos, fiscales supremos, miembros del CNM, gente que ahora está destituida e inhabilitada y estamos a punto de lograr la extradición de exmagistrado César Hinostroza. Cómo es posible que yo sea parte de esta red cuando he denunciado a todas estas personas. ¿Cuál es la finalidad? Traerse abajo la investigación de los Cuellos Blancos y muchas de las investigaciones que tenemos y es de conocimiento público”, recalcó.

“Tenemos investigados a miembros de diversos sectores, miembros del poder Ejecutivo, Legislativo, políticos y empresarios. Hemos abierto muchos frentes y la única forma que tienen de desacreditarnos es decir que tienen evidencia. Yo también puedo decir en un programa, llevar un expediente de 400 páginas y decir que tengo pruebas para tal o cual persona, pero qué evidencia tiene”, agregó.

