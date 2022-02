Aníbal Torres justifica a ministros con denuncias por violencia a la mujer: “Todos estamos siendo cuestionados”

El nuevo cuestionado gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres. Foto: Andina

En conferencia de prensa tras sesión de Consejo de Ministros, el premier Aníbal Torres fue consultado por los miembros de su gabinete que cuentan con denuncias por violencia contra la mujer y se encuentra cuestionados por la opinión pública.

En específico, por el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, que cuenta con denuncias de su esposa por agresión física; así como por el ministro de Defensa, José Gavidia, que fue denunciado por su cónyuge por agresión psicológica.

Ello en relación de que el gabinete Torres aceptó presentarse en el Congreso de la República el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para exponer los ejes y lineamientos de su política en busca de conseguir el voto de confianza en el Pleno.

Aníbal Torres les restó importancia a las acusaciones y comentó que todos los miembros del Consejo de Ministros reciben críticas por parte de los medios de comunicación. “Todos los ministros estamos cuestionados por la prensa, yo también”, manifestó.

“Tengo entendido que el ministro de Defensa ya superó ampliamente esa divergencia que había tenido (…). En cuanto a las denuncias del ministro Silva, las desconozco. Pero en todo caso, le preguntaré que hay de ese hecho y en cualquier momento les informaré al respecto”, expresó.

Por su parte, el titular del Ministerio de Defensa, José Gavidia, aseguró que está “totalmente superado” la denuncia de violencia familiar que presentó su esposa en septiembre de 2021 en su contra.

“Esta es la quinta vez que sigo diciendo lo mismo. Este tema fue totalmente superado, me van a seguir preguntando y les voy a volver a responder lo mismo, es más, el canal que sacó esto ya aclaró”, indicó.

“Eso (la denuncia de su esposa) es un tema ya totalmente superado. La documentación sustentaría está en manos del premier. Cualquier denuncia por más mínima que sea, no se puede levantar como antes. La única forma de retirar esta denuncia es hacer un acta de conciliación”, aseguró.

Por último, dijo que este tipo de preguntas ya son reiterativas y pidió a los presentes a solo concentrarse en el Perú. “Veamos los temas más urgentes, veamos el mañana. Estamos saliendo de una pandemia que todavía no terminamos. Nuestros días no han estudiado nada, hace dos años que no han visto a otro niño. Hay que pensar en eso”, precisó.

VOTO DE CONFIANZA

De otro lado, Torres confirmó que el Gabinete Ministerial que preside se presentará el próximo 8 de marzo ante el pleno del Congreso para sustentar la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza. ”La presidenta del Congreso ha señalado como fecha el 8 de marzo, nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso”, expresó en la conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos del consejo.

Asimismo, precisó que con relación a la ronda de conversaciones con las diferentes bancadas parlamentarias, previa la presentación ante el pleno del Congreso, precisó que estas ya se iniciaron, asimismo dijo que esperan reunirse con todas.

“Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, aunque creo que no, pero si hay alguna, pues tenemos que respetar su decisión, no vamos presionar o criticar sobre eso”, agregó.

Sobre la cuestión de confianza, sostuvo que esta es facultad del Congreso de la República que definirá si la otorga o no, “pero que eso es lo constitucional y se tiene que acatar”.

