Partido Morado daría voto de confianza solo si cambian al ministro de Salud y al de Transportes

Partido Morado se reunió con Aníbal Torres.| Foto: PCM

El tres congresistas del Parido Morado, Edward Málaga Trillo, Flor Pablo Medina y Susel Paredes, anunciaron este jueves que podría evaluar otorgar el voto de confianza solo los ministro de Salud, Hernán Condori, y el de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, son cambiados por profesionales menos cuestionados.

El anuncio fue realizado luego de la reunión que sostuvieron los tres parlamentarios con el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, en la sede la PCM.

“No hubo ningún compromiso, nosotros hicimos llegar nuestros planteamientos y fue una conversación cordial y quedó claro que sea la posición que sea, si damos o no el voto de confianza, seguiremos en una posición constructiva”, señaló la congresista Flor Pablo.

Además, aseguró que el Partido Morado es una agrupación de centro que tiene una voluntad política y un planteamiento firme en la lucha contra la corrupción, y que, además, siempre estarán dispuestos al diálogo. También manifestó que el Gobierno está en un punto de quiebre, donde se debe dar una garantía de que las designaciones a los ministerios deben servir al país, y que no formen parte de cuotas partidarias o sindicales.

“Acá se trata de poner los mejores al servicio del país, que se respete la meritocracia, en este caso las designaciones generan mucha desconfianza”, dijo.

CENSURA AL MINISTRO DE TRANSPORTES

A su turno, la congresista Susel Paredes consideró que la presencia del ministro de Transportes, Juan Silva, “es insostenible y una vergüenza”. Además, expresó su disconformidad porque solo 12 congresistas de los 130 han firmado la moción de censura contra Silva

“Cómo es posible que solo 12 congresistas hayan firmado la moción de censura. El fujimorismo y Renovación Popular son críticos al Gobierno, dicen que son oposición. Pero son incapaces de firmar la censura del ministro de Transportes. Ese ministro no puede estar un día más en el gobierno. Por esa presencia nosotros tenemos muy claro que este gabinete está mal conformado”, dijo.

“Segunda presencia que tiene que retirar el premier es el ministro de Salud, que pone a un veterinario de asesor. ¿Qué cosa cree que somos nosotros?”, añadió.

RENUNCIA DE CASTILLO

En tanto, el congresista Edward Málaga indicó que le comunicaron al premier Aníbal Torres que “la responsabilidad de esta crisis es primordialmente la cabeza, el presidente de la República”.

En esa línea, dijo que su posición personal continúa siendo que el presidente Pedro Castillo renuncie al cargo.

“Estamos en un momento límite. Hemos esperado seis meses a que se produzcan designaciones y políticas de gobierno sensatas. Esto no se da. La clara responsabilidad está arriba, en el presidente. ¿Cuál es la salida? Trabajar y conversarlo, la otra salida es lo que se discute abiertamente (...). Su renuncia es una salida digna que aliviaría una parte del problema”, acotó y aclaró que no puede ser vacado porque la Constitución no lo permite.

SEGUIR LEYENDO