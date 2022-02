Magaly Medina explica por qué prefiere no ser la madrina del nieto de Jessica Newton

Magaly Medina prefiere no ser la madrina del hijo de Deyvis Orosco. (Foto: Instagram)

La conductora de TV Magaly Medina aclaró que no está peleada con Jessica Newton. Sin embargo, aclaró que prefiere no ser madrina del hijo de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. La conductora no dudó en explicar por qué ha tomado esa decisión .

En principio, la periodista indicó que no le han dejado ver al bebé. Y aunque en un momento entendió, que Cassandra se encontraba indispuesta por la pandemia, el que la pareja de Deyvis Oroso haya dejado en visto sus mensajes le hizo entender la situación, y optó por no insistir más.

“Yo no he podido verlo (al bebé), se me dejó en visto hace mucho tiempo. Yo creo que los bebés deben nacer, como ese bebé, en medio de mucho amor y hay que tenerles mucho respeto, y por ese mismo respeto, creo que no se merece estar en medio de una polémica”, inició la conductora de TV ante el interés de saber si será la madrina del nieto de Jessica Newton.

“Al lado mío siempre va haber polémica. Yo no soy una persona que cuida sus palabras, no soy una persona que cuida sus opiniones, yo no soy una persona que hable con cariño, no lo soy, soy una persona dura, bastante fría. No soy una persona muy amable, no soy una persona muy paciente, yo creo que un niño merece muchísimo más que eso, se merece una mejor madrina que yo” , acotó la conductora en su programa.

Como se recuerda, en noviembre del 2021, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anunciaron que Magaly Medina sería la madrina de su primer hijo. Y aunque en medio de bromas indicó que mejor busquen a otra persona para este papel, la conductora señaló estar agradecida por este ofrecimiento.

Sin embargo, el panorama cambió desde el pasado 15 de febrero, cuando Jessica Newton no toleró que Magaly Medina criticara la nueva pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“Dicho esto, espero que las cosas se aclaren, porque como dije, el que es mi amigo tiene que aprender a tolerar y creo que con (este aclaración) una o dos amigas que tengo en el medio de la farándula hayan entendido que acá cuando tenga que criticarlas, es diferente a la vida personal”, concluyó respecto al tema.

Magaly Medina aclara si está peleada con Jessica Newton luego de haber criticado a Deyvis Orosco, padre de su nieta. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿CÓMO NACIÓ ESTE ENFRENTAMIENTO CON JESSICA NEWTON?

En la edición del 15 de febrero, Magaly Medina criticó duramente la segunda pedida de mano de Cassandra Sánchez de Lamadrid, indicando que le parecía un show con la finalizar los conciertos de Deyvis Orosco.

Estos comentarios tuvieron la rápida respuesta de Jessica Newton, quien se apresuró por emitir indirectas para la conductora de TV.

“El silencio muchas veces es la mejor respuesta”, dijo la exreina de belleza, etiquetando a su hija Cassandra y Deyvis.

Por su parte, la otra hija de Jessica, Tamara no dudó en comentar: “Como tú siempre me enseñaste de chiquita: el silencio es una virtud”. De inmediato, Jessica respondió: “Todos deberíamos pensar siempre antes de hablar. Las palabras son peligrosas”.

Estas palabras lograron la reacción de Magaly Medina, quien arrancó su programa del 16 de febrero con el tema No te creas tan importante.

Medina explicó que ser amiga de Deyvis y a Cassandra, considerando que será la madrina de su primer hijo, no significa que dejará de criticarlos en caso algo no le parezca que está bien. Asimismo, señaló que no deberían de ofenderse porque es parte de su trabajo.

“Ellos han tomado mi comentario como una crítica terrible porque algunas personas se creen intocables, consideran que no pueden decirle una opinión cuando se tratan de personajes públicos. Creo que he estado callada por mucho tiempo y porque soy bastante considerada” , señaló Medina.

En otro momento, no dudó en emitir comentarios mucho más fuertes, dando a entender que la hija de Jessica Newton y su yerno estarían buscando codearse con ella para tener más pantalla.

“Yo no soy amiga de alguien porque tengo un interés (...) Yo no tuve padrinos a la hora de llegar a la tele. Otros fueron más afortunados que yo, la gente le dio la mano y les hizo entrar a la tele de manera fácil como por un caño. A mí no me llegó así de fácil. Yo no utilizo a la gente para llegar a donde he estado, no los utilizo como peldaño de una escalera al cielo. Yo la sudé solita” , expresó.

Finalmente, resaltó que el tener amigos en el medio no quiere decir que va a dejar de hablar de ello.

“A veces es malo que yo tenga amigos en la TV. Consideran que ser amigo mío es un blindaje para nunca criticarlos, para nunca dejar de sobonearlos, para que uno tenga que callarse la boca y no es así”, indicó.

“Hay gente que abusa de eso (de su amistad) y no está bien. A los amigos no se los condiciona. ‘Si tú haces esto, sigo siendo tu amigo, y si no, ya no lo soy’. Conozco amigos que condicionan su amor y amistad, hay gente así… pero yo no soy así. Yo dejo en total libertad a mis amigos porque el amor es eso, libertad”, concluyó..

