Jessica Newton revela que Magaly Medina deseaba ser madre por segunda vez: “Yo le recomendé adoptar”

Aunque Jessica Newton aseguró que no hablaría mal de Magaly Medina, ya que todavía la considera su amiga, eso no evitó que cometiera una tremenda infidencia durante su pronunciamiento en redes sociales. Según la organizadora del Miss Perú, la conductora de Magaly TV La Firme planeaba tener otro hijo.

Como se sabe, Magaly fue anunciada como la madrina del bebé de Cassandra Sánchez de Lamadrid con Deyvis Orosco. Incluso, la ‘Urraca’ emitió en su programa gran parte del baby shower, donde le regaló a la hija de Jessica una lujosa pañalera.

Pero nadie sabía que la pareja no eligió a la periodista de espectáculos como madrina del bebé por iniciativa propia. En realidad, Jessica Newton, abuela del menor, fue quien propuso a su amiga para este importante cargo, algo que terminó accediendo la pareja.

“Yo quiero decirles a todos los que me han escrito diciendo que no se debería poner a amistades como madrinas de nuestros nietos, yo sí tengo amigas muy queridas que son madrinas de mis hijos. Honestamente, es una relación muy bonita y sé que puedo confiar en ellas. Es por eso que por la cercanía con Magaly, yo la propuse como madrina ”, expresó mediante sus historias de Instagram.

MAGALY MEDINA QUERÍA SER MADRE OTRA VEZ

Pero su relación de amistad no fue el único factor por lo que pensó en Magaly Medina como la madrina de su primer nieto. De acuerdo con Jessica Newton, la pareja de Alfredo Zambrano tenía muchos deseos de tener un segundo hijo.

“ Ella estaba en un momento de su vida que tenía tantas ganas de dar amor. Incluso, pensó en tener un bebé. Yo le recomendé adoptar. Por eso dije qué lindo que un bebé pueda hacer realidad el sueño de todos . Así de sencillo, desde el amor, sin otro interés que el unirnos más”, señaló Newton.

Recordemos que Magaly Medina tiene un hijo llamado Gianmarco Mendoza Medina, producto de su matrimonio con Marco Mendoza. El primogénito de la ‘Urraca’ tiene 37 años y prefiere estar alejado del mundo de la farándula. Además, su madre casi no se ha referido a él durante su paso por la televisión.

LE PIDE QUE NO HAGA MÁS DAÑO A SU FAMILIA

Jessica Newton indicó que hablará en privado con Magaly Medina, pues cree que ha cometido el error de confundir su trabajo como periodista con su rol como amiga. “Pero eso se enseña con cariño. Yo sé que algunos no están de acuerdo, incluyo a mis hijos”, expresó.

Tras ello, la exreina de belleza dejó en claro que no quiere hacer más pública la pelea mediática en la que ahora se ha visto envuelta su familia. Por eso, le pidió a su aún amiga que no se refiera más a Cassandra y a Deyvis en su programa.

“ Le pediría que no le haga más daño a los chicos, que no utilice lo que sabe para hacer daño (...) No es amigo el que utilice lo que tiene para atacar. Si esperan que yo salga a decir que es mala persona, que me ha usado y a los chicos, porque tiene algún interés… solo me quedo con las risas y con momentos de alegría ”, sostuvo.

Por su parte, le envió un mensaje a su hija Cassandra y a su yerno Deyvis Orosco, quienes se han comprometido por segunda vez: “Un beso a mi Case, que ayer ha estado tan triste, y a Deyvis, que nunca ha estado metido en este tipo de escándalos. Chicos, es parte de crecer y parte de querer. No todo el mundo quiere igual, pero nos queremos ”, finalizó Jessica Newton.

Jessica Newton se pronuncia sobre la pelea entre su familia con Magaly Medina. (VIDEO: Instagram/@jessicanewtonoficial)

