Deyvis Orosco: Magaly Medina expone graves denuncias contra Magic Dog, albergue donde están sus mascotas

Deyvis Orosco se presentó en el set de En Boca de Todos para asegurar que sus perros, Wakatay y Wakamole, se encuentran en perfectas condiciones en el centro especializado de mascotas Magic Dog. Sin embargo, Magaly Medina mostró denuncias en contra del establecimiento que lo dejarían muy mal parado.

Luego de evidenciar que las mascotas de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se encuentran internados en un hospedaje canino ubicado en Pachacamac desde hace meses, el programa de Magaly Medina recibió testimonios de exclientes que contaron su pésima experiencia en el centro.

Una de ellas es Edith Galindo, quien relató que su perrita Wolfie se cayó del tercer piso del techo de su casa. Henry Jímenez, dueño de Magic Dog, le recetó un tratamiento de ampollas durante 7 días para “sanar” la fisura de la columna del can pese a no tener estudios completos de veterinaria. Hasta la fecha Wolfie no puede caminar y solo se moviliza arrastrando las patas o con ayuda de una silla de ruedas para perros.

Excliente de Magic Dog denuncia que su mascota no puede caminar debido a un mal diagnóstico. (Foto: ATV)

Otro fuerte testimonio fue el de Patricia, dueña de Titán, quien aseguró que Magic Dog se comunicó con ella un viernes por la noche para indicarle que su golden retriever había sufrido un golpe de calor. “El sábado me levanto en la mañana, llamo por teléfono y me dicen que había muerto” , sostuvo.

La misma indignación la tiene Carolina Campián, dueña de un bull terrier. Según su versión, el centro mantenía a su mascota en una jaula durante casi todo el día , y no estaba libre en un patio amplio como el representante de Magic Dog aseguró en En Boca de Todos.

Extrabajador de Magic Dog confirma que sí encierran a los animales en jaulas por largas horas. (Foto: ATV)

Diego Pachas, el único que decidió brindar una entrevista al programa de Magaly Medina, señaló que su perro sufrió maltrato animal en el hospedaje canino. “Me lo entregaron en muy malas condiciones, enfermo, con una herida abierta. Yo con mi propio dinero tuve que curar a mi perro” , dijo.

EXTRABAJADOR ADMITE MALTRATO ANIMAL

José, un extrabajador de Magic Dog, contó que las mascotas sufren maltrato dentro del hospedaje canino. Según relató, los perros son liberados para la toma de fotografías, las mismas que son enviadas a los dueños para su tranquilidad. Tras ello, son encerrados en jaulas.

“ Y si el perro es muy inquieto, pasa ahí todo el día encerrado. Sí (hay golpes), incluso tiene hasta un collar de corriente cuando el perro ladra mucho y ese tipo de cosas ”, confesó desde el anonimato.

En otro momento, acusó a Henry Jímenez, dueño del albergue, de golpear a los canes. “Cuando los perros hacían bulla o algo, salía pues exaltado y atacaba y estrangulaba a las mascotas hasta que vomitaban y ahí se calmaban ”.

“Los perros duran hasta más de dos horas dentro de una camioneta, dando vueltas por todo Lima, buscando otros perros hasta que llegan a la zona. Los veterinarios que tenía ahí no habían terminado de graduarse”, añadió.

Magaly Medina expone graves denuncias contra Magic Dog, albergue donde están los perros de Deyvis Orosco. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

DUEÑO DE MAGIC DOG LLORA Y LO NIEGA TODO

Henry Jiménez, el dueño de Magic Dog, centro especializado para mascotas, se enlazó en vivo con el programa En Boca de Todos para desmentir que las mascotas internadas en su local se encuentran en deplorables condiciones, señalando que el informe de Magaly Medina le hizo una daño a la imagen de su negocio.

“Me siento triste, este es mi emprendimiento, soy una persona que nació desde abajo, discúlpenme... Tengo muchos años en esta empresa, me encanta lo que hago, estoy muy apenado por lo que está pasando. No sé cuáles son los motivos para hacer esto. Hay mucha gente que me maldice, me trata mal”, señaló.

Jiménez no fue el único que entró en llanto, pues el ‘Bomboncito de la cumbia’ también soltó un par de lágrimas al ver todo el “cargamontón mediático” que están sufriendo por una denuncia pública de Magaly Medina.

“Mi esposa y yo estamos tranquilos, pero aquí ha habido una persona que ha sido afectada. Niego que mis perros estén en abandono, no es un albergue sino un centro especializado de mascotas dirigido por una persona que se llama Henry. Él no es el dueño de ese negocio, sino es parte de nuestra familia ”, precisó.

Deyvis Orosco no pudo evitar romper en llanto por las duras críticas que recibió su familia luego que se diera a conocer que supuestamente abandonó a sus mascotas.





