Magaly Medina responde al comunicado de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: “Me prometieron la primicia”

Magaly Medina aseguró que Deyvis Orosco sabía que ella estaba grabando la videollamada de su conversación. (Foto: Composición)

Magaly Medina no se quedó callada y respondió al comunicado que emitió Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, en el cual aseguraban que la conductora no respetó su privacidad al transmitir en vivo una videollamada privada entre ellos.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este viernes 18 de febrero, la ‘Urraca’ se mostró indignada por las declaraciones de la hija de Jessica Newton, quien contó que “lloró” y se “molestó muchísimo” cuando vio que la madrina de su hijo había difundido la conversación que tuvo con Deyvis.

“Yo me pregunto públicamente. Si lloro, si tanto le molestó, si tanto les fastidió, ¿por qué al día siguiente no me escribieron o no llamaron en ese mismo momento que terminó el programa para decirme que traicioné su confianza, que los ofendí, que los hice molestar? ¿Por qué esperaron tres meses para que yo hiciera un comentario sobre la segunda pedida de mano que hace Deyvis frente a un público que ya sabía que estaba comprometido? ¿Por qué esperaron mi opinión pública en TV para recién sacar que estaban molestos? ¿Cómo me entero yo? Ni señales de humo recibí yo”, expresó la presentadora de TV.

DEYVIS LE PROMETIÓ IMÁGENES EXCLUSIVAS

Magaly Medina señaló que, luego del babyshower, Deyvis Orosco no hizo más que prometerle una y otra vez que ella sería la única persona que obtendría imágenes exclusivas del nacimiento del menor. Sin embargo, esto nunca llegó a suceder.

“Deyvis es como un encantador de serpientes, siempre está diciendo cosas y prometiendo. Nos ofrecía una entrevista, que iba a venir con Cassandra, pero yo no quería llamarlo… Entonces mis productores se comunicaban con él, pero los dejaba en visto. Tengo los pantallazos ”, expresó Medina en su defensa.

El 17 de noviembre de 2021, el día que la pareja se convirtieron en padres, Deyvis le habría prometido a Magaly Medina una entrevista desde el hospital. Pero minutos antes de que empezara el programa, se echó para atrás con excusas como “Cassandra se siente mal”.

“Los pretextos había por miles. Había quedado verbalmente, tenía su palabra, que nosotros éramos los que nos íbamos a enlazar en el momento en el que Milán naciera. Le escribimos todo el día para recordarle el enlace, y nos dejaba en visto. Al final nos llama 10 minutos antes del programa y me dice que no puede”, sostuvo.

DEYVIS Y CASSANDRA SABÍAN QUE MAGALY ESTABA GRABANDO LA VIDEOLLAMADA

Según la ‘Urraca’, la pareja sabía perfectamente que ella estaba grabando la videollamada que tuvieron minutos antes del programa, ya que el cantante de cumbia escuchó cuando le pidió ayuda a su producción para que activara la opción de tomar captura a la pantalla.

“Si él no hubiera querido que grabe, me lo hubiera dicho. Él escuchó cuando yo pido ayuda a la gente del set para que me ayuden a grabar la conversación que tengo con él”, subrayó Magaly.

La periodista de espectáculos recalcó también que el ‘Bombocito de la cumbia’ le mostró durante la videollamada el rostro del bebé. Sin embargo, ella respetó su privacidad y no emitió tales imágenes, ya que Deyvis le aseguró que él mismo le enviaría una foto exclusiva del menor. A continuación, la videollamada que se presentó en el progrmaa.

Magaly Medina dinfundió la conversación que tuvo con Deyvis Orosco el mismo día que nació su bebé. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

DEYVIS OROSCO APARECIÓ EN AMÉRICA HOY

Magaly Medina no se molestó solamente porque Deyvis Orosco no cumplió con enviarle la foto, sino porque le mandó esa imagen a la producción de Gisela Valcárcel al día siguiente. Recordemos que el cumbiambero se enlazó en vivo en América Hoy el 18 de noviembre de 2021 desde la clínica.

Deyvis Orosco mostró la primera foto de su bebé en el programa América Hoy. (Foto: Captura América TV)

“Por supuesto que Gisela Valcárcel quería la primicia del nacimiento, no es tonta, es empresaria y sabe de televisión. Estoy segura que Deyvis no quiso quedar mal conmigo ni con la hija de Gisela. Seguramente el productor de la Ethel lo llamó y lo gritoneó, y le recordaron las cláusulas. El contrato, que es un contrato con plata, fue lo que les ocasionó el llanto ”, indicó.

Finalmente, le recordó a Orosco que él sabe perfectamente que se comunicó con ella a pocos minutos de que saliera al aire Magaly TV La Firme, un programa de espectáculos. “Si me llamas, sabes que voy a grabarte. Encima es videollamada, sino me hubiera llamado por teléfono”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: