Jorge Montoya: “Tenemos que darnos un periodo de tregua para encontrar una agenda mínima común”

Jorgue Montoya, vocero de Renovación Popular. | Foto: Agencia Andina

Un cambio de tono. El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya hoy habla de la necesidad de “un periodo de tregua” entre el poder Legislativo y el Ejecutivo, que durante las últimas semanas estuvieron confrontados luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acusara a un grupo de parlamentarios de “urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado” luego de que legisladores opositores al gobierno sostuvieran una reunión extraoficial en un restaurante de Miraflores.

Jorge Montoya aseguró que desde el Legislativo tienen toda intención de dialogar con el Gobierno de Pedro Castillo para avanzar como país.

“Necesitamos caminar con paso fuerte y firme, y todos concertados y estando de acuerdo. Hay disponibilidad para el diálogo. Creo que debemos hacerlo, es una de las herramientas y armas del Parlamento que hay que usar. Y tenemos que darnos un periodo de tregua para poder encontrar una agenda mínima común que nos permita caminar adelante”, manifestó el congresista Montoya.

Señaló que si ambos poderes del Estado no hallan puntos de consenso, el futuro del país “no va a ser el adecuado”.

“Yo creo que los podemos encontrar. De nuestra parte hay toda la voluntad de hacerlo, y de parte del Ejecutivo, por lo manifestado por nuestra colega (Waldemar) Cerrón, parece que también la hay, pero tenemos que convertirlos en hechos”, añadió.

CAMBIO DE TONO

Cabe señalar que, hace solo una semana, el 10 de febrero, Jorge Montoya manifestó abiertamente que desde el Congreso de la República ya habían iniciado las negociaciones para lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo tras el rechazo que había generado en el Poder Legislativo el gabinete liderado por el premier Aníbal Torres.

A través de su cuenta de Twitter, el almirante tildó al mandatario de “aprendiz de dictador”, a la vez que manifestó que el país no estará más a la deriva, ya que, según su publicación, alguien más conducirá a la nación en un futuro.

“El diálogo para promover la moción de vacancia está en marcha, el aprendiz de dictador pidió auxilio ante nombramiento de nuevo premier y gabinete, estamos ayudándolo. El Perú no seguirá a la deriva, tendrá pronto un nuevo timonel. No nos vamos todos, se irá él”, publicó.

Jorge Montoya: “Tenemos que darnos un periodo de tregua para encontrar una agenda mínima común”

JUSTIFICA DESAPROBACIÓN DEL CONGRESO

El 15 de febrero, Jorge Montoya se refirió la alta desaprobación del Congreso que, según Ipsos, alcanza el 70%. Según explicó en una entrevista para Exitosa, el alto porcentaje de desaprobación se debe a que la población desconoce la tarea que realizan los congresistas.

“[Sobre desaprobación en el Congreso] Porque la realidad del Congreso no es ese 70%. La gente no tiene idea cuál es nuestra tarea, confunde nuestra tarea con la del Ejecutivo”, justificó.

“Antes de ayer, una persona en Satipo le preguntaba a un poblador qué ha pasado, por qué han incendiado la discoteca, tomaron la ciudad, porque ha habido un tremendo un problema social en la zona. ¿Y sabe qué contesta el ciudadano? Es por culpa de la Constitución. ¿Se da cuenta el nivel de conocimiento que tiene nuestra gente y cómo puede ser orientada fácilmente al desbarrancadero por políticos irresponsables?”, agregó.

8 DE MARZO

El presidente del Consejo de Ministros, además, confirmó que el Gabinete Ministerial que preside se presentará el próximo 8 de marzo ante el pleno del Congreso para sustentar la política general de gobierno y pedir el voto de confianza.

“La presidenta del Congreso ha señalado como fecha el 8 de marzo, nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso”, expresó.

“Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, aunque creo que no, pero si hay alguna, pues tenemos que respetar su decisión, no vamos presionar o criticar sobre eso”, agregó.

