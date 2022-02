Gobierno anuncia flexibilización de medidas contra el COVID-19 para “reabrir mercados”

| Foto: Agencia Andina

El presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, anunció que intensificarán la campaña de vacunación para que más peruanos estén inoculados con el objetivo de abrir plenamente los mercados y reactivar la economía.

“Hemos acordado intensificar la vacuna. Si es posible, vacunaremos las 24 horas del día en determinadas fechas. Necesitamos que la mayoría de peruanos estén vacunados con el fin de poder reabrir el mercado plenamente. Solamente así se puede generar crecimiento económico y puestos de trabajo”, dijo el premier

“Vamos a flexibilizar las medidas y restricciones establecidas por la COVID-19, con el objetivo de reabrir el mercado y de hacer posible las clases presenciales”, añadió.

En esa línea, Aníbal Torres dijo que incentivarán, a través de los medios de comunicación, que profesores y alumnos se vacunen para un regreso a clases más seguro y sin necesidad de tener las carpetas separadas. “Para que no haya dificultad al momento de regresar a clases, pensamos ya, como se ha hecho en otros países, sin distanciamiento”, dijo el premier.

FF.AA. APOYARÁN VACUNACIÓN

En tanto, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, manifestó que las Fuerzas Armadas apoyarán al sector Salud para que las poblaciones fronterizas, sobre todo de las regiones selváticas de Loreto y Ucayali, puedan ser vacunadas contra el COVID-19.

Además, Gavidia dijo que “se apoyará al Ministerio de Educación para poner operativos los centros educativos de las localidades alejadas, con el objetivo de iniciar las clases presenciales el 28 de marzo”.

Con relación a las operaciones de apoyo a la Policía Nacional por parte de las Fuerzas Armadas en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, indicó que se van a intensificar y que “ya tenemos logros concretos e importantes en esta tarea, pero no podemos bajar la guardia”.

MEF TRANSPARENTE

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, anunció que la contabilidad del sector público será mucho más transparente, al adaptarse a las Normas Internacionales de Contabilidad.

Manifestó que este miércoles aprobaron, en el Consejo de Ministros, tres Decretos Legislativos que están en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República.

“El primer Decreto Legislativo se refiere a modificaciones del Sistema de Contabilidad Pública, estamos adaptando las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que va a permitir que se haga una contabilidad mucho más transparente basada en costos (...) Esto está además en el marco de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se va a dar de manera gradual”, dijo.

8 DE MARZO

El presidente del Consejo de Ministros, además, confirmó que el Gabinete Ministerial que preside se presentará el próximo 8 de marzo ante el pleno del Congreso para sustentar la política general de gobierno y pedir el voto de confianza.

“La presidenta del Congreso ha señalado como fecha el 8 de marzo, nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso”, expresó.

“Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, aunque creo que no, pero si hay alguna, pues tenemos que respetar su decisión, no vamos presionar o criticar sobre eso”, agregó.

SEGUIR LEYENDO