Aníbal Torres pidió disculpas por sus expresiones a María del Carmen Alva y a los congresistas

Premier Aníbal Torres en conferencia de prensa.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dio una conferencia de prensa este miércoles luego de la habitual reunión con el gabinete y el presidente Pedro Castillo. Esta vez se le vio con un semblante diferente, lejos de la crispación mostrada en los últimos días.

De hecho, con un tono conciliador, inició la conferencia pidiendo disculpas a los legisladores por las palabras subidas de tono proferidas días atrás.

“Le ofrezco a la señora presidenta [María del Carmen Alva] y a todos los y a todas las congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda, con el propósito precisamente manifestado por la señora presidenta del Congreso de encontrar consensos para enrumbar a nuestro país hacia el bienestar de todos los peruanos”, apuntó.

Como se sabe los días anteriores han sido de mucha tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y este miércoles desde ambos bandos se calmaron relativamente las aguas. Más temprano, la titular del Parlamento se dirigió a la prensa y señaló: “Hace 2 días el primer ministro Torres acusó a miembros de este Congreso y de la Mesa Directiva de golpismo, de complotar anti democráticamente para derrocar al presidente, buscando ahondar la crisis que el Perú está sumergida. Desde inicio de este gobierno, queremos decirle a todos los peruanos que el Congreso de la República se reúne con un solo objetivo, un Perú mejor”.

Agregó que los congresistas de la República “nos reunimos y nos reuniremos de manera constante para ver cómo sacamos al Perú adelante, ese es nuestro trabajo. Queremos decirle al ministro Torres que aquí estamos que seguiremos reuniéndonos para buscar propuestas de consenso que nos permitan salir adelante siempre respetando la legalidad y la Constitución. Seamos respetuosos el uno con el otro y démosle un respiro al Perú”.

PERÚ UNIDO

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial destacó la necesidad que todos en el país trabajen de manera conjunta para enrumbar al país hacia su desarrollo y poner el Perú primero, sin discriminación alguna. Torres recalcó que un ejemplo del trabajo conjunto es el Gabinete Ministerial, pues existen ministros de distintas tiendas políticas.

“Hay ministros de distintas tiendas políticas y todos estamos de acuerdo en trabajar conjuntamente para encaminar al país hacia su desarrollo, nosotros, y como también lo manifestó la señora presidenta del Congreso, tenemos que poner al Perú por delante sin discriminación alguna”, indicó.

VOTO DE CONFIANZA

Torres confirmó que el Gabinete Ministerial que preside se presentará el próximo 8 de marzo ante el pleno del Congreso para sustentar la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza.“La presidenta del Congreso ha señalado como fecha el 8 de marzo, nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso”, expresó en la conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos del consejo.

Asimismo, precisó que con relación a la ronda de conversaciones con las diferentes bancadas parlamentarias, previa la presentación ante el pleno del Congreso, precisó que estas ya se iniciaron, asimismo dijo que esperan reunirse con todas.

“Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, aunque creo que no, pero si hay alguna, pues tenemos que respetar su decisión, no vamos presionar o criticar sobre eso”, agregó.

Sobre la cuestión de confianza, sostuvo que esta es facultad del Congreso de la República que definirá si la otorga o no, “pero que eso es lo constitucional y se tiene que acatar”.

