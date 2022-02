Hernando Cevallos sobre designación de Hernán Condori: “El primer ministro Aníbal Torres tiene responsabilidad en esto”

Hernando Cevallos fue ministro de Salud en el gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, dejó varios logros en su gestión como la vacunación contra el COVID-19 a los niños de 5 a 11 años o la tercera dosis para la población peruana, ante el reemplazo de un cuestionado Hernán Condori.

Ahora, el médico peruano ofreció una entrevista a La República para hablar sobre su salida del gobierno de Pedro Castillo y su reemplazo en la cartera de salud.

Cevallos contestó que le preocupa los antecedentes de Condori entre los que se encuentran la promoción del “agua arracimada”, ejercer como médico obstetra pese a no estar acreditado como tal y las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de cobro y negociación incompatible.

“Y me pregunto si el análisis para seleccionar a los ministros de Estado ha sido lo suficientemente minucioso, cuidadoso, en todos los casos. Porque este es un tema que se le había pedido al presidente de la República y entiendo que también el primer ministro (Aníbal Torres) tiene una responsabilidad en esto”, dijo al diario.

Para Cevallos, el premier también tiene en la responsabilidad de la designación de Hernán Condori porque “es el jefe del gabinete” y le “preocupa que este tipo de seguimiento del perfil de los candidatos que puedan ocupar una cartera, haya sido de verdad”.

El exministro de Salud espera que “no haya pesado ningún otro tipo de injerencia o interferencia en este tipo de decisiones” para poner como ministro de Salud a Condori. Respondió que no puede afirmar ni tiene los elementos para decir que Perú Libre tuvo injerencia en la designación del nuevo titular del Minsa.

“Primero, que el sector Salud es muy sensible, aún no salimos de la pandemia a pesar de importantes avances, y me preocupa que se mantenga el ritmo de la vacunación, que se inicie la reforma del sector y, además, que el ministro tenga la capacidad de manejarse de manera amplia, con una convocatoria a todos los sectores, porque la salud no es un problema sectorial. Imagínese lo que hubiese sido la campaña de vacunación sin conversar con los gobernadores, los gobiernos locales, con los líderes comunales, con congresistas”, mencionó.

Sobre la promoción que hizo Condori sobre el “agua arracimada” Cluster X2, Cevallos expresó que “no tiene nada que ver con la rigurosidad científica que debe buscar un médico para ubicarse frente al paciente, está muy alejado de eso”.

El exministro de Salud consideró que esta “bien que la calle hable” si el proceso de vacunación comienza a ir mal. “Esperemos que el gobierno se ponga del lado de la calle y no al frente. Esperamos que el gobierno aliente que la calle se exprese, pero para fortalecer lo positivo, no para confrontar a los ciudadanos. Con la salud no se juega, la salud es una responsabilidad de primer orden. El presidente lo sabe. Por eso apoyó todas las acciones de salud, por eso no presionó para que entrara cualquier recomendado”, planteó.

Hernando Cevallos manifestó que “no crea que sea cierto” que Pedro Castillo no esté capacitado para gobernar.

“Creo que debe tener un entorno que le dé más seguridad a las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Castillo es muy intuitivo, pero necesita un equipo que agarre esa intuición, la desmenuce y la diga si tiene sentido o no”, declaró.

Y agregó que el mandatario “con algunos es muy desconfiado, con otros diría que es demasiado confiado”.

Hernando Cevallos cree que se han “diluido” los trazos de la izquierda peruana y que se debe volver a ese camino.

“Se ha perdido la fuerza de la lucha por tomar medidas para ir logrando una mayor equidad en derechos. Esto se traduce en aspectos económicos, en las políticas generales de Estado. Se necesita una correlación con las expectativas que generó la llegada de Pedro Castillo al gobierno”, aseveró.

Finalmente, sobre la consulta si considera al gobierno de Pedro Castillo como izquierda, el exministro de Salud sostuvo que “el gobierno se ha ido debilitando en la medida que se aleja del campo popular, de la gente, de las organizaciones sociales, del ciudadano”.

