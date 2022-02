Zoraida Ávalos responde a procurador Javier Pacheco que la acusó de integrar ‘Los Cuellos Blancos’: “solo buscan desacreditar investigaciones”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se refirió a al cadáver de Abimael Guzmán. |Fuente: Agencia Andina

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, rechazó las acusaciones en su contra hechas por el procurador anticorrupción, quien indicó en Willax TV que tiene pruebas y testimonios que confirmarían vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En entrevista con RPP, la autoridad indicó que “lamento la poca seriedad de este funcionario que con sus declaraciones lo único que pretende, de alguna manera, es desvirtuar y generar desconfianza de la ciudadanía hacia la institución que yo represento” .

“Cómo puede decir que yo soy miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos cuando es de público conocimiento que yo he denunciado a jefes supremos, fiscales supremos, miembros del CNM, gente que ahora está destituida e inhabilitada y estamos a punto de lograr la extradición de exmagistrado César Hinostroza. Cómo es posible que yo sea parte de esta red cuando he denunciado a todas estas personas. ¿Cuál es la finalidad? traerse abajo la investigación de los Cuellos Blancos y muchas de las investigaciones que tenemos y es de conocimiento público”, recalcó Ávalos.

“No olvidemos que el Ministerio Público está cumpliendo en estos momentos un rol clave, un rol histórico. Tenemos investigados a miembros de diversos sectores, miembros del poder Ejecutivo, Legislativo, políticos y empresarios. Hemos abierto muchos frentes y la única forma que tienen de desacreditarnos es decir que tienen evidencia. Yo también puedo decir en un programa, llevar un expediente de 400 páginas y decir que tengo pruebas para tal o cual persona, pero qué evidencia tiene. Yo he denunciado a esas personas y en mi gestión tengo más de 30 denuncias constitucionales, entonces ¿cómo puedo ser parte de esta red?”, agregó indignada la Fiscal de la Nación.

Indicó además que “los cuellos blancos es una organización criminal y estamos investigando los casos”. “Lo que debe quedar claro es que lo que se pretende, se quiere y se ha querido hacer es tumbarse al equipo de los cuellos blancos y otras investigaciones que el Ministerio Público está realizando. Mucha gente se queja que las investigaciones van lentas, pero deben entender que esto debe tener su debido proceso y hay que darle a la otra parte opción a que presente pruebas. Creo que ningún Ministerio Público en el mundo tiene la cantidad de denunciados que tenemos nosotros en diversos sectores”.

Asimismo, Zoraida Ávalos manifestó que “la estrategia es traerse abajo la credibilidad y la confianza y en este caso contra la Fiscal de la Nación. ¿No crees que si hubiera alguna prueba, algún audio ya no lo hubieran sacado? Ya lo hubieran hecho hace tiempo. No hay, no existe ningún audio. Yo nunca he tratado con estos señores. Es fácil lanzar acusaciones, pero no prueba nada”.

CUMPLIRÁ SU PERIODO COMO FISCAL DE LA NACIÓN

Zoraida Ávalos, por otro lado, indicó que su función como Fiscal de la Nación termina indefectiblemente el 29 de marzo y así lo hizo saber ante la junta de Fiscales que tuvieron hace unos días. “Yo fui nombrada por un periódo de 3 años. El 29 de marzo juramenté y el 29 de marzo acaba mi periodo y conforme a ley al que le corresponde asumir es al que me sigue en antigüedad, que es el doctor Pablo Sánchez, pero él indicó que por ahora no porque tiene un equipo, pero yo le he dado un tiempo hasta este viernes para que lo piense bien, pero yo no tengo ningún afán de permanecer un día más en el cargo”.

SEGUIR LEYENDO