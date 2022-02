Congresistas ya iniciaron diálogos para vacar al presidente Pedro Castillo: “No nos vamos todos, se irá él”

Oposición tiene en la mira al presidente Pedro Castillo.

El legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, reveló que desde el Congreso de la República ya iniciaron las negociaciones para lograr la vacancia del presidente Pedro Castillo tras el rechazo que ha generado en el Poder Legislativo el gabinete liderado por el premier Aníbal Torres.

A través de su cuenta de Twitter, el almirante tildó al mandatario de “aprendiz de dictador”, a la vez que manifestó que el país no estará más a la deriva, ya que, según su publicación, alguien más conducirá a la nación en un futuro.

“El diálogo para promover la moción de vacancia está en marcha, el aprendiz de dictador pidió auxilio ante nombramiento de nuevo premier y gabinete, estamos ayudándolo. El Perú no seguirá a la deriva, tendrá pronto un nuevo timonel. No nos vamos todos, se irá él”, publicó.

Twitter Jorge Montoya.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, anunció que no dará voto de confianza a gabinete Torres y apoyará eventual vacancia presidencial. “Como he señalado, votaré en contra del cuarto gabinete encabezado por Aníbal Torres. Y de darse una moción de vacancia, votaré a favor sin dudas ni murmuraciones”, tuiteó.

Asimismo, informó a la población que apoyará la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Francisco Silva Villegas, iniciativa planteada por la legisladora Susel Paredes del Partido Morado hace meses, pero sigue sin encontrar un respaldo mayoritario de las bancadas.

“Hace unos minutos firmé la moción de censura contra el ministro de transportes y comunicaciones, Luis Silva”, agregó.

Twitter Carlos Anderson.

VOTO DE CONFIANZA

Al igual que Carlos Anderson, legisladores de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular manifestaron su negativa en cuanto al voto de investidura al gabinete Torres. César Acuña, líder de APP, indicó ayer que sería “irresponsable” por parte de su bancada dar el voto de confianza a un Consejo de Ministros que vaya a decepcionarlos.

De la misma forma, el parlamentario Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, comentó que no se le debería dar la confianza cuarto gabinete de Pedro Castillo, ya que “sería faltarle el respeto al Perú”.

“Cuando se presente el primer ministro, la votación para mí no tiene nada que ver con izquierda, derecha y con bancadas, sino con la dignidad personal de cada uno de nosotros y con el país. Este es un voto individual, cada uno debe asumir la responsabilidad de su voto”, manifestó en Willax.

“Si se considera que el presidente ha escogido a este “gran gabinete” para iniciar una gestión con rumbo, que voten para que se quede, pero que asuma la responsabilidad de su voto. (…) Espero que no se le dé la confianza a este gabinete porque sería faltarle el respeto al Perú”, añadió

Así también opinaron los congresistas no agrupados del Partido Morado. En un comunicado, los parlamentarios Ed Málaga Trillo, Flor Pablo Medina y Susel Paredes acordaron que no darán el voto de confianza ya que el nuevo gabinete no cumpliría los criterios que el propio jefe de Estado había anunciado.

“El presidente de la república, Pedro Castillo, ha conformado un nuevo gabinete que no cumple con los criterios que él mismo anunció. Ni participativo, ni de ancha base. Mantiene y convoca ministros cuestionados y denunciados durante el ejercicio de la función pública, y la ausencia de mujeres es una muestra más de su rechazo a la política de igualdad de género”, expresaron.

De otro lado, José Jerí, vocero de Somos Perú, indicó que el voto en su bancada dependerá de la exposición de Torres Vásquez en el Pleno en una fecha aún por determinar.

“No es un Gabinete que genere mucho entusiasmo. Pudo ser mejor. Sin embargo, siempre hemos dicho que depende mucho lo que expongan en el congreso. Creemos más en las acciones de las autoridades que en sus nombres”, acotó.

SEGUIR LEYENDO