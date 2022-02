El acercamiento entre la izquierda y la derecha en el Congreso: abrazos a María del Carmen Alva, quitarle el poder a la Sunedu y blindar a Jorge Montoya

En el Congreso de la República, las bancadas de derecha e izquierda se paran enfrentando como esta semana que el parlamentario Carlos Anderson, de Podemos Perú, protagonizó un incidente con los congresistas de Perú Libre (PL) en la puerta del Legislativo, en la cual los llamó “parias”. Sin embargo, en otros casos estos extremos se abrazan: sucedió el último miércoles cuando Waldemar Cerrón abrazó a María del Carmen Alva.

La presidenta del Congreso ofreció un discurso para defender la reunión que mantuvo con otros congresistas para planear vacar al presidente Pedro Castillo, según un reportaje de investigación del semanario Hildebrandt en sus trece.

Al finalizar su reflexión, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón se acercó a María del Carmen Alva para abrazarla, algo que sorprendió hasta a los mismos congresistas de derecha que se habían concentrado para tomarse una foto con la también parlamentaria de Acción Popular.

No obstante, el último lunes el hermano de Vladimir Cerrón presentaba su molestia por la reunión de María del Carmen Alva con otros congresistas en el hotel Casa Andina de Miraflores.

“Las encuestas generan un acuerdo en que las elecciones se tiene que dar, déjenos gobernar. Quiero que entiendan que aquellos que están planteando la vacancia al presidente Pedro Castillo, de lograrse si se va él, nos vamos todos los compatriotas, no le tenemos miedo y vamos para adelante, hasta más allá de la historia”, dijo.

Sin embargo, el abrazo tendría un trasfondo, según el mismo parlamentario de izquierda, quien escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “La presidenta del Congreso felicita al congresista Waldemar Cerrón Rojas, por haber logrado que un sector de la derecha golpista del Congreso desista de sus pretensiones de vacancia y otorgue su voto de confianza al Gabinete Torres”.

Incluso, luego de este episodio, Waldemar Cerrón aseguró que Perú Libre estaría evaluando retirar moción de censura contra María del Carmen Alva.

“Es una posibilidad de diálogo si queremos lo mejor para el país, debe cesar la forma en la que se presentan estas mociones de censura, no habíamos presentado ninguna censura hasta ahora, pero ahora aplicamos el mismo mecanismo y nos estamos dando cuenta de que la patria se está perjudicando”, manifestó.

El abrazo entre María del Carmen Alva y Waldemar Cerrón. VIDEO: TV Perú

EL ABRAZO ENTRE GUIDO BELLIDO Y ALVA

El abrazo entre Waldemar Cerrón y la titular del Legislativo no ha sido la única ‘unión’ entre dos ideologías diferentes en el Congreso de la República.

En diciembre pasado, el Legislativo rechazó la moción de censura contra María del Carmen Alva interpuesta por el exoficialista Guillermo Bermejo.

Cuando la parlamentaria de Acción Popular estaba bajando las escaleras del hemiciclo, Guido Bellido abrazó a la política muy afectuosamente . La congresista Sigrid Bazán se le acercó al izquierdista para decirle algo, pero nunca ha revelado cuáles fueron las expresiones de la integrante de Juntos por el Perú - JPP.

“Yo soy muy respetuoso de algunas palabras que puedan mencionar, pero creo que los gestos en ese momento tanto de ella y de mi parte han configurado y dejamos para la imaginación plena de las personas cómo ha sido esa comunicación”, expresó cuando fue interrogado sobre el tema.

El abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva que desató la furia de varios parlamentarios de izquierda. Foto: Congreso de la República

QUITAN PODER A LA SUNEDU

El pasado 2 de febrero el Congreso de la República aprobó restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, a través de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Con esto se pide la conformación del consejo directivo de la Sunedu, que estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Esta aprobación se dio con 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Perú Libre y Fuerza Popular se unieron para bajarse la reforma del organismo adscrito al Ministerio de Educación con 21 y 24 votos a favor , respectivamente. Solo 7 parlamentarios de la bancada de izquierda votaron en contra y 1 se abstuvo.

BLINDAN A JORGE MONTOYA

La Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Karol Paredes (Acción Popular), declaró infundada por mayoría la denuncia contra el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) por sus declaraciones contra la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, donde aseguraba que había tenido relación con la organización terrorista Sendero Luminoso cuando era estudiante sin presentar ninguna prueba.

Según el informe de la Comisión de Ética, Montoya Manrique “no uso palabras fuera de contexto, no uso groserías, sus declaraciones se fundamentan en las pruebas presentadas en su descargo” y agregaron que “ las opiniones se dieron en un contexto político en cumplimiento de su función fiscalizadora”

Con 9 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, se archivó la denuncia contra Jorge Montoya. En Perú Libre, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz Mamani habían votado a favor; Kelly Portalatino se había abstenido y el único que votó en contra fue Elías Vara.

¿LA VERDADERA IZQUIERDA?

Usualmente, los partidarios y defensores de Perú Libre denominan a este partido como “la verdadera izquierda” en contraposición y respuesta a Juntos por el Perú - JPP, también de tendencia izquierdista.

La última riña fue entre Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, y la congresista de JPP, Ruth Luque, cuando el exgobernador regional de Junín indicó que la lideresa de ese partido, Verónika Mendoza había pedido ser presidenta del Consejo de Ministros y luego embajadora en Francia al presidente Pedro Castillo.

“¿A qué traumas te refieres, Álvaro? A que la señora Mendoza quería ser Premier, solicitaba 5 ministerios, luego embajada en Francia. La congresista Luque es testigo, si deseas ampliamos lugar, fecha y 2 testigos“ , escribió.

Ruth Luque contestó a Vladimir Cerrón negando haber participado de alguna reunión en la que se haya solicitado cargos gubernamentales.

“Frente a esta afirmación, debo aclarar que no he participado en ninguna reunión en la que se haya dialogado y menos solicitado cargos gubernamentales. No me ponga de testigo ni me involucre en controversias” , respondió.

