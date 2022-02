Avanza País no participará de las rondas de diálogo con el premier Aníbal Torres

El presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, retomará este jueves las rondas de diálogos con las distintas agrupaciones políticas con representación en el Congreso, esto con el fin de exponer los planes del gobierno y tentar el voto de confianza. Sin embargo, la bancada de Avanza País ha confirmado que no asistirá a este encuentro con el premier.

“El grupo parlamentario Avanza País, consecuentes con nuestros principios y respetando el compromiso con nuestros electores en defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho, comunicamos que no asistiremos a la ronda de diálogo convocada por el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres Vásquez”, se lee en el primer párrafo de la publicación.

El trato entre la bancada de derecha y el gobierno siempre ha sido áspera y distante. Sus integrantes tampoco tardaron en mostrar su negativa al voto de confianza cuando Héctor Valer asumió el cargo que Torres hoy ostenta. Según uno de sus integrantes, el congresista Alejandro Cavero, la decisión es una “protesta a las denuncias que pretenden criminalizar la labor parlamentaria”.

Avanza País no participará de las rondas de diálogo con el premier Aníbal Torres

“Consideramos que el gobierno, al amenazar al Congreso con denuncias que pretenden criminalizar a la oposición, no está creando las condiciones democráticas necesarias para propiciar el diálogo”, señala el último párrafo de la misiva. Esta fue publicada pocas horas después de que en uno de los salones del Congreso, la presidenta de este poder del Estado, hiciera un llamado al respeto y el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo.

“Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, aunque creo que no, pero si hay alguna, pues tenemos que respetar su decisión, no vamos presionar o criticar sobre eso”, declaró recientemente el Premier.

Aníbal Torres deberá acudir el 8 de marzo al Pleno del Congreso para exponer las políticas que pretende impulsar el gobierno del presidente Castillo. Con el fin de obtener el voto de confianza, el premier continuará hoy con la ronda de diálogos en las que participarán las bancadas de Somos Perú, Perú Democrático y Juntos por el Perú.

CALMAR LOS ÁNIMOS

Durante una conferencia de prensa brindara el miércoles por la noche, el premier Aníbal Torres apareció dispuesto a entablar puentes con el Poder Legislativo. Este no desaprovechó la oportunidad para pedir disculpas a María del Carmen Alva tras haberla calificada de golpista por una reunión que sostuvo con otros parlamentarios en un hotel de Miraflores.

Aníbal Torres, premier, y María del Carmen Alva, presidenta del Congreso | Foto: Agencia Andina

“Le ofrezco a la señora presidenta [María del Carmen Alva] y a todos los y a todas las congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda, con el propósito precisamente manifestado por la señora presidenta del Congreso de encontrar consensos para enrumbar a nuestro país hacia el bienestar de todos los peruanos”, apuntó.

La relación se había deteriorado tras la publicación de un nota del semanario Hildebrandt en sus trece que aseguraba que la cuestionada reunión había servido para estudiar los diversos cambios que necesitaba la Constitución Política del Perú para propiciar la salida del presidente Castillo del cargo. Ante tamaña revelación, los congresistas involucrados negaron las afirmaciones y señalaron que se trataba de un encuentro organizado por una ONG extranjera.

El premier se encontrará nuevamente con la representación nacional el 8 de marzo, fecha en la solicitará el voto de confianza, medida necesaria para que pueda seguir en el cargo confiado por el presidente de la república. Torres se desempeñó como ministro de Justicia desde el inicio del gobierno de Castillo.

SEGUIR LEYENDO