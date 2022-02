Minsa: retiran a veterinario que fue designado como asesor del ministro Condori

Menos de una semana duró la presencia de William Córdova en el grupo de asesores del ministro de Salud, Hernán Condori. Tras conocerse su designación, llovieron críticas sobre la entidad pues se había nombrado a un veterinario que no registraba experiencia en salud pública. Finalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó la resolución ministerial que da por concluida la cuestionada presencia de Córdova en el círculo más cercano del ministro.

El documento señala que Córdova fue designado el pasado 12 de febrero en el cargo de Ejecutivo adjunto II, Nivel F-5 del despacho ministerial del Ministerio de Salud; sin embargo “se ha visto conveniente dar por concluida la citada designación”, señala la Resolución Ministerio 086-2022/MINSA.

Como se acostumbra en estos casos, el documento resuelve dar las gracias por los servicios prestados y encargó a la Oficina de transparencia y anticorrupción de la Secretaría general, la publicación de la Resolución Ministerial en el portal de transparencia del Minsa. La misiva lleva la firma del también cuestionado ministro de Salud, Hernán Yury Condori Machado.

Según una publicación de Perú 21, el saliente asesor no registraba ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 y aparecía como afiliado del partido Perú Libre. Por su parte, la revista Caretas reveló que Córdova cuenta con veinte denuncias penales por delitos graves como violación sexual, resistencia a la autoridad, violencia contra la mujer, sustracción de menor y por negarse a pasar pensión alimenticia a sus menores hijos.

“Aunque algunas de estas denuncias han sido archivadas, no es normal que a alguien con denuncias por delitos graves como violación sexual, apropiación ilícita y resistencia y desobediencia a la autoridad sea nombrado como alto funcionario”, señaló el medio de comunicación.

Sus vínculos con Vladimir Cerrón fueron puestos en evidencia a través de imágenes compartidas en los medios de comunicación. William Córdova es un médico veterinario titulado en el 2012 por la Universidad Peruana los Andes, ubicado en Junín.

MINISTRO EN APRIETOS

La llegada de Hernán Condori al Minsa también ha sido criticada por la oposición, académicos y instituciones médicas. Todas estas han coincidido en su pedido de renuncia del ministro al cargo que hoy ostenta. Este protagonizó un video en el que se le ve promocionando las bondades de un producto cuya eficacia no ha sido comprobada científicamente y que ha sido puesto en duda por diversos estudios.

“Mi persona no ha hecho ninguna publicación. Pueden verificar en mi Facebook. Sencillamente, ha sido un tema muy familiar y se ha filtrado esa publicación y ha salido al aire. Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido, ni he dado [agua arracimada] a ningún paciente”, dijo sobre el cuestionamiento el titular de Salud.

Hernán Condori, ministro de Salud | Foto: Agencia Andina

En una reciente aparición aseguró que supo de las características del producto en el buscador Google. Durante una presentación del Consejo de ministros aseguró que el producto que promocionaba contaba con la certificación de la FDA; sin embargo, este medio confirmó que dicha afirmación era falsa. La propia empresa que produce el polémico producto señala que este no ha sido validado por la entidad estadounidense que regula los alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos.

Por su parte, el conocido doctor Elmer Huerta calificó al ministro de Salud, Hernán Condori, como un “promotor de productos fraudulentos”. Huerta hizo referencia a una publicación del Molecular Hydrogen Institute titulada “La construcción de un mito” que señala que , este tipo de sustancia ganó el The Silver Fleece Award por ser el producto " con las afirmaciones más ridículas, escandalosas, exageradas y cientificamente desacreditadas sobre el envejecimiento y enfermedades relacionadas al crecimiento”.

