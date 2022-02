Vladimir Cerrón reveló que Verónika Mendoza quiso ser premier y luego embajadora en Francia

El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, reveló que la excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, quiso ser presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.

Así lo mencionó Cerrón en su cuenta oficial de Twitter, le respondió a un usuario, que a su vez es militante de la agrupación de Mendoza, la que ahora pertenece a Nuevo Perú. Este señaló que el fundador del partido oficialista tiene “traumas” con la posibilidad de que la política de izquierda asuma algún cargo en el Ejecutivo.

El también exgobernador de Junín respondió respondió indicando que Mendoza no solo tentó la posibilidad de ser primera ministra, sino también embajadora del Perú en Francia e informando que la congresista Ruth Luque es testigo de sus afirmaciones.

“¿A qué traumas te refieres Álvaro? A que la señora Mendoza quería ser Premier, solicitaba 5 ministerios, luego embajada en Francia. La congresista Luque es testigo, si deseas ampliamos lugar, fecha y 2 testigos ”, escribió.

Como se recordará, el hipótesis de que Mendoza había solicitado la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue difundida por el periodista Augusto Álvarez Rodrich la semana pasada, durante su videoprograma “Claro y Directo”.

RESPUESTA DE RUTH LUQUE

La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, también contestó el tuit del militante del partido mencionando que no ha participado en ninguna reunión en la que se haya solicitado cargos gubernamentales.

“Frente a esta afirmación, debo aclarar que no he participado en ninguna reunión en la que se haya dialogado y menos solicitado cargos gubernamentales. No me ponga de testigo ni me involucre en controversias”, comentó.

VERÓNIKA MENDOZA SE PRONUNCIA

A través de un hilo, la ahora líder de Nuevo Perú, se pronunció sobre este tuit que puso Vladimir Cerrón de que ella solicitaba del premier y también embajadora de Francia en Perú, mencionando que es falso.

“Lamentablemente la difamación no solo viene de Willax sino también de estos señores. Siempre dije -en privado y en público- que no asumiría ningún cargo en este gobierno porque mi rol era asegurar la transición a una nueva dirección política y nueva etapa en el Nuevo Perú”, se lee en su cuenta de Twitter.

Mendoza asegura que se propusieron un conjunto de reformas imprescindibles “frente que fue saboteado por cierta “izquierda” que estaba llamada más bien a liderarlo”.

“Lo que sí propusimos y exigimos fue un conjunto de reformas imprescindibles y la articulación con un frente político social que le diera fuerza y soporte al proceso de cambio (frente que fue saboteado por cierta “izquierda” que estaba llamada más bien a liderarlo)”, se lee.

Además, aseguró que mediante un acuerdo político firmado en la segunda vuelta se dio la participación de Nuevo Perú en el MIMP Y EL MEF.

“Es en ese marco, y sobre la base del acuerdo político firmado en la segunda vuelta y el Plan del Bicentenario que contribuimos a elaborar, que se dio la participación del Nuevo Perú en el MIMPV y el MEF”, mencionó.

Finalizó comentando que hay personas que se “desesperan por un cargo, al punto de boicotear a gente que hacía bien su trabajo”.

“Otros son los que se desesperan por un cargo, al punto de boicotear a gente que hacía bien su trabajo y de avalar la derechización del gobierno, al tiempo que abrazan a la ultraderecha golpista con sonrisitas”, finalizó el hilo.





