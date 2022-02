Paula Manzanal cuenta que Rodrigo Cuba celaba a Melissa Paredes con Anthony Aranda antes del ampay

Paula Manzanal cuenta que Anthony Aranda le seguía escribiendo. (Foto: Instagram/ América TV)

Paula Manzanal rompió su silencio este jueves en el programa de Magaly TV La Firme y arremetió contra Anthony Aranda, más conocido cómo “El Gatito Actvador”, actual pareja de Melissa Paredes. Ella reveló las conversaciones que tenia con el bailarín, el cual le confesó que Rodrigo Cuba celaba a la exconductora de “América Hoy” por sus acercamientos con el coreógrafo.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me esta coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula Manzanal a Magaly Medina.

Tras esta revelación, Magaly Medina consideró que, para que Melissa Paredes haya dicho eso, era porque aún tenía una relación con Rodrigo Cuba, cuando empezó a tener contacto con su bailarín Anthony Aranda.

“El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, agregó Magaly Medina en su programa.

Paula Manzanal y la sospecha para qué no avance más sentimentalmente con bailarín Anthony Aranda

Antes de presentar a Paula Manzanal en el enlace, Magaly Medina dijo que él fue un bocadillo para la influencwr, sin embargo, la exchica Tulum comenzó diciendo que a pesar de que le parecía un buen chico o casualidad siempre habían cámaras cada vez que se veían. “La verdad para mí eran muchas banderas rojas, me caía bien, era un buen chico, pero que casualidad siempre habían cámaras a donde íbamos”, manifestó.

“Es que me pareció raro desde el inicio porque desde que se comenzó a divulgarse dentro del show de la producción que él quería conmigo, y es más cuando él se pone a declarar de mí yo me enfadé con él”, agregó.

A su vez, Paula Manzanal confesó que le extraño ver que Anthony Aranda tenga un relación con Melissa Paredes. “Después de lo que vi que pasó con Melissa, me asombró un poco porque la persona que yo conocí se supone que no le gustaban las cámaras y no estaba en ningún escándalo. Al final demostró ser otra cosa”, acotó.

No obstante, Paula Manzanal señaló como sospecho que Melissa Paredes y Anthony Aranda iniciaron una relación antes que salga el ampay. “Yo me imaginé cuando se contagiaron de COVID-19 al mismo tiempo porque él (Anthony Aranda) me escribía todos los días y pese a que él me negaba. “Yo jamás me meteré con una mujer casada. te lo juro, Paula y con hijos nunca”. Me lo negó semanas antes del ampay, reveló.

