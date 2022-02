Magaly Medina le advierte a Anthony Aranda que Paula Manzanal tiene chats que podrían hundirlo

Magaly Medina le lanzó una tremenda advertencia a Anthony Aranda. (Foto: Instagram)

Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para contestar el mensaje que publicó el bailarín Anthony Aranda en su cuenta de Instagram. Al bailarín no le gustó para nada que Paula Manzanal, quien aseguró el bailarín coqueteaba con ella hasta el día del ampay, haya puesto en duda su relación con Melissa Paredes, y así lo hizo saber a través de un comunicado.

“Qué pena ver a la gente hacer lo que sea por plata. Si yo jamás hablé de ti o algo parecido fue porque simplemente fuiste una amiga. Fuimos amigos. Eso no te da derecho de salir en un programa, cobrar y tratar de dejarme mal cuando yo siempre fui muy respetuoso contigo y tu familia. No tienes por qué inventar o poner en duda cosas solo porque te han pagado en un canal”, escribió el bailarín una vez acabó la entrevista.

¿Pero qué despertó su indignación? Durante la entrevista, Paula Manzanal dijo que el ‘Gatito activador’ le decía que era una chica especial y, además, le juró que jamás se involucraría con una mujer casada como Melissa Paredes, negando así algún tipo de relación con ella cuando la rubia modelo empezó a sospechar que algo pasaba entre ellos. Esto sucedió poco antes del ampay.

En la última emisión de Magaly TV La Firme, de este viernes 11 de febrero, la ‘Urraca’ salió en defensa de Manzanal y le contestó fuerte y claro a Anthony Aranda, quien decidió borrar su publicación luego de un par de horas.

“Qué fuerte, se ha ido contra la Manzanal. Debe ser que a Melissa no le gustó nadita de lo que dijo Paula. Seguro Melissa escribió (el comunicado). Nosotros no somos dueños de lo que declaran nuestros invitados. La Manzanal dijo que hasta el último día que nosotros ampayamos al ‘Activador’ con Melissa, ellos se comunicaban”, expresó la presentadora de TV.

PAULA MANZANAL MOSTRARÍA LAS PRUEBAS

Magaly Medina indicó que Paula Manzanal estaría muy molesta con Anthony Aranda por dar a entender que estaría hablando sobre él y la exconductora de América Hoy por plata. Según la conductora, la rubia modelo podría tomar venganza.

“ Antes de tener un testimonio, nosotros verificamos. Paula nos mostró conversaciones que no puso al aire el día de ayer… pero las pondrá. Cuidado con lo que dices, Activador ”, dijo entre risas la ‘Urraca’.

Al enterarse que el bailarín ya había borrado su post, señaló: “Se arrepintió. Dijo ‘estoy provocando que Paula se arrebate y muestre todo lo que tiene en su teléfono’. Eso lo dejaría muy mal, y eso refrendaría la versión de Paula, de que a ella le negaba que estaba saliendo con Melissa Paredes”.

Magaly Medina le advierte a Anthony Aranda que Paula Manzanal tiene chats que destruir su relación con Melissa Paredes. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

RODRIGO CUBA SENTÍA CELOS DE ANTHONY ARANDA

En el programa de Magaly Medina, Paula Manzanal señaló que ella y Anthony tenían bastante confianza al punto de hablar todos los días. Fue en una de esas conversaciones que el balarín le dijo que Rodrigo Cuba celaba a Melissa Paredes por el acercamiento que tenían en Reinas del Show.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me está coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula Manzanal en el programa de Magaly Medina.

Tras esta revelación, Magaly Medina consideró que, para que Melissa Paredes haya dicho eso, era porque aún tenía una relación con Rodrigo Cuba, cuando empezó a tener contacto con su bailarín Anthony Aranda. “El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, agregó Medina.

SEGUIR LEYENDO: