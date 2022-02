Magaly Medina le pregunta a Paula Manzanal si se encuentra embarazada y ella se niega a responder

Paula Manzanal se negó a responder sobre supuesto embarazo. (Foto: Instagram)

Salió a defenderse. Luego de las fuertes acusaciones que hizo la supuesta expareja del actual novio de Paula Manzanal, la modelo peruana se comunicó con el programa Magaly Tv: La firme para señalar que la joven española identificada como Khalida estaría obsesionada con su enamorado.

Como se recuerda, ella primero se puso en contacto con el programa Amor y Fuego para revelar unos audios en el que se puede escuchar al novio de Paula Manzanal ofreciéndole dinero para que lo ayude a volverse famoso, además de mostrar un correo que le mandó la influencer en el que le confesaba que estaba embarazada.

“Hola, Khalida, no entiendo por qué sigue buscando a Christian y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas ”, se lee en el mensaje.

Al tenerla en su programa, Magaly Medina no pudo evitar consultarle sobre el tema del embarazo, a lo que Paula Manzanal prefirió no contestar asegurando que era un tema privado.

“ Ese tema prefiero no tocarlo de momento, al fin y al cabo si quiero tener hijos o no es un asunto mío , pero aquí el tema es la chica”, dijo en un primer momento la modelo peruana.

Sin embargo, la ‘Urraca’ volvió a insistir en el tema y le volvió a consultar sobre su supuesta gestación. “ De verdad prefiero no tocar el tema en este momento . Es mi vida privada y prefiero no hablar de eso”, respondió la exchica reality.

Finalmente Paula Manzanal sostuvo que a su actual novio lo conoce hace 2 años, pero que recién hace unos meses decidieron iniciar una relación amorosa. “A él lo conozco hace dos años, pero llevamos saliendo 4 meses”, añadió.

SU NOVIO NO QUIERE HACERSE CONOCIDO

De otro lado, ante las fuertes acusaciones contra su novio, en el que supuestamente solo está en una relación con Paula Manzanal para volverse famoso, la modelo sostuvo que este plan lo idearon con la intención de que Khalida los deje de molestar.

“ En verdad eso es una tontearía que lo ideamos juntos para que la chica crea que no tenemos nada y se vaya ”, respondió la influencer, precisando que la joven española está obsesionada con su novio y que hasta se metió en su casa.

Paula Manzanal no negó ni afirmó si se encuentra en la dulce espera como le contó a la supuesta expareja de su actual novio.

PAULA MANZANAL CONFIESA QUE ANTHONY ARANDA TENÍA PLANES DE VIAJAR A EUROPA

Paula Manzanal sorprendió este martes 8 de febrero al confesar en América Hoy que, efecto, Anthony Aranda tenía planes de viajar a España antes que se difundiera el ampay que protagonizó con Melissa Paredes. A través de un enlace en vivo, la joven que hoy en día vive en tierras españolas aclaró que ella prometió ayudarlo.

“Anthony sí tenía planes de venir a España, sí quería venirse a España, conmigo necesariamente no te lo puedo decir porque para eso se necesita dos personas que quieran. En realidad, por mi lado estaba negado, yo no quería una relación con él ni nada, pero sí me llevaba bien con él y le ofrecí ayuda en lo que necesitara”, dijo la joven.

