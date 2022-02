Ministerio de la Mujer evalúa denunciar penalmente a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por apología a la violencia contra la mujer

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, youtubers en medio del escándalo por burlarse de acoso sexual a menor de edad

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar siguen en la mira de las autoridades, quienes evalúan denunciarlos penalmente por apología a la violencia contra la mujer. Así lo hizo saber Silvia Romero, directora general contra la violencia de género del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, en entrevista con RPP Noticias.

“Lo hemos escuchado, nos ha parecido lamentable, no es el primer diálogo que hemos escuchado con ese tono refiriéndose a hechos de violencia sexual particularmente, al día siguiente hemos escuchado otro refiriéndose a relaciones sexuales supuestamente consentidas donde se cuestionan sobre cómo se dan los consentimientos con una persona con discapacidad y lo hacen de una manera satírica, burlesca”, dijo Romero.

Frente a este hecho, indicó que el Ministerio de la Mujer evalúa tomar acciones penales en contra de los ‘youtubers’ que han recibido severas críticas por burlarse sobre un caso de acoso y abuso sexual contra una menor de edad.

“En lo tipo penal, que es el de apología a la violencia contra la mujer, vamos a evaluar si lo podemos aplicar para establecer algún tipo de denuncia que corrija este tipo de actitudes que vienen desarrollando y que no es la primera vez” , recalcó la funcionaria.

Además, sostuvo que “la problemática de acoso sexual en espacios públicos tiene un abordaje que tiene que llevarse de manera integral y que los dichos por Mendoza y Gaspar “trivializan, satirizan un hecho de violencia y hay varios elementos que se deben analizar. En principio que hay una alta tolerancia social frente a la violencia contra la mujer”

DISCULPAS PÚBLICAS

ambos personajes emitieron un video en el que se disculpan por estas agresiones, las autoridades han alzado su voz de protesta ante este tipo de contenidos a los que tienen acceso no solo personas adultas, sino millones de jóvenes que son fieles seguidores de los comediantes y que gozan de gran popularidad en las redes sociales.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, inició el video del también creador de ‘Hablando Huevadas’.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo... Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, culminó.

Ricardo Mendoza y Norka Gastar se disculpan por burlarse de agresión sexual a una menor. (Video: Instagram)

Pero esto no sería suficiente, ya que tanto Ricardo Mendoza como Norka Gaspar sí violaron el artículo 316 del Código Penal.

“El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años”.

Además, de acuerdo al portal ‘Pasión por el derecho’, Ricardo Mendoza vulneraría también la Ley 30364, que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra los niños.

